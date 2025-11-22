Σταθερή η κατάσταση του 18χρονου Μάριου - Νέα επέμβαση αύριο

Σταθερή είναι η κατάσταση της υγείας του 18χρονου Μάριου μετά τη μεταμόσχευση ήπατος στην οποία υποβλήθηκε την Παρασκευή (21/11) στο Τορίνο, αλλά αύριο θα ξαναμπεί στο χειρουργείο για μια νέα επέμβαση.

Όπως ενημέρωσε με ανάρτηση της στο Facebook η μητέρα του 18χρονου φοιτητή, Εύη Βέρρη, η κατάστασή του είναι σταθερή, αλλά οι γιατροί θεώρησαν αύριο ότι θα χρειαστεί να μπει και πάλι στο χειρουργείο.

Η ανάρτηση:

«Σας ευχαριστούμε όλους για την αγάπη σας.

Οι γιατροί θεώρησαν ότι είναι καλύτερο ο Μάριος να μπει αύριο στο χειρουργείο!!

Είναι σταθερός μετά την πρώτη επέμβαση έχουμε ακόμη μάχες να δώσουμε αλλά τώρα εδώ που είμαστε έχουμε και τα όπλα για να παλέψουμε.

Θα σας ενημερώνω για να ξέρετε την αλήθεια»





Η επιδείνωση της υγείας του και η επείγουσα μεταφορά του στην Ιταλία

Τις τελευταίες ημέρες η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε ραγδαία, με αποτέλεσμα να χρειαστεί διασωλήνωση στο νοσοκομείο του Ρίου.

Η ανάγκη για μεταμόσχευση έγινε επιτακτική και ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων βρισκόταν σε συνεχή επικοινωνία με το εξειδικευμένο κέντρο της Ιταλίας.

Τελικά, το πρωί της Κυριακής υπήρξε ενημέρωση ότι ο νεαρός γίνεται δεκτός, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις υγειονομικές αρχές και την Πολεμική Αεροπορία για τη μεταφορά του.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ το προηγούμενο Σάββατο, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε για την υπόθεση του Μάριου: «Ως προς την υπόθεση του μικρού Μάριου για την οποία με ρωτάτε πολλοί. Ο ΕΟΜ έχει ήδη ζητήσει από το κέντρο με το οποίο συνεργαζόμαστε στην Ιταλία, την μετάβαση του εκεί και είμαστε έτοιμοι να τον μεταφέρουμε εάν γίνει δεκτός, άρα οι πληροφορίες περί άρνησης του ΕΟΜ δεν ισχύουν».