Γιατί χάνουν ακόμη και 100 ευρώ τον μήνα χιλιάδες συνταξιούχοι

Πρέπει να υποβάλουν αίτηση στον ΕΦΚΑ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.11.25 , 20:20 «Συμμορία» καζίνο: Αυτός είναι ο φερόμενος «αρχηγός» του κυκλώματος
17.11.25 , 20:15 Με καπνογόνα έφτασε η πορεία για το Πολυτεχνείο στην πρεσβεία των ΗΠΑ
17.11.25 , 19:58 Συνάντηση Μητσοτάκη με Τζόκοβιτς στο Μαξίμου
17.11.25 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Ο Στέφανος βρέθηκε κοντά στη λύση του γρίφου!
17.11.25 , 19:44 BMW Group: Πόσα αυτοκίνητα παρέδωσε στους πελάτες του
17.11.25 , 18:56 Οι νεκροί του Πολυτεχνείου: Δείτε εδώ την πραγματική λίστα
17.11.25 , 18:52 Στις φλόγες τουρκικό τάνκερ που χτυπήθηκε από ρωσικά πυρά στην Οδησσό
17.11.25 , 18:48 Ρωσία: Υπάλληλος πήρε λόγω λάθους τους μισθούς συναδέλφων του
17.11.25 , 18:29 Cash or Trash: Παγώνης και Δαράβαλης διεκδικούν ένα ξεχωριστό παζλ!
17.11.25 , 18:19 Γιατί χάνουν ακόμη και 100 ευρώ τον μήνα χιλιάδες συνταξιούχοι
17.11.25 , 18:13 Τουρκία: Νεκροί τρεις άνθρωποι- Πιθανή αιτία θανάτου ο ψεκασμός για κοριούς
17.11.25 , 18:00 Cash or Trash: Ο Μίλτος ήρθε από τη Χαλκίδα για τη Δέσποινα Μοιραράκη
17.11.25 , 17:41 Σπίτι Μου 2: Παράταση στην προθεσμία - Διεύρυνση στα εισοδηματικά κριτήρια
17.11.25 , 17:41 Μάρα Ζαχαρέα: «Το δελτίο του Star ανεβαίνει πάντα στο βάθρο»
17.11.25 , 17:24 Βορίζια: Eλεύθερος λόγω διαφωνίας ανακρίτριας και εισαγγελέα ο 23χρονος
Ελαιοκομικό μητρώο: Πώς γίνεται η εγγραφή και η δήλωση - Τα δικαιολογητικά
Άση Μπήλιου: Η πιο συναρπαστική εβδομάδα του Νοεμβρίου -κυρίως- για 3 ζώδια
Πρόβλημα υγείας για τη Φαίη Σκορδά: Η ανάρτηση μέσα από την κλινική
«Συμμορία» καζίνο: Αυτός είναι ο φερόμενος «αρχηγός» του κυκλώματος
Αυτή είναι η πρώην αθλήτρια που εμπλέκεται στο κύκλωμα με τις απάτες
Οι νεκροί του Πολυτεχνείου: Δείτε εδώ την πραγματική λίστα
Φοινικούντα: Έφοδος της ΕΛ.Α.Σ στα μαγαζιά του επιχειρηματία στο Κολωνάκι
«Μου έκαιγε το δέρμα στο καλοριφέρ, με έπνιγε»: Τα βασανιστήρια της Μαρίας
Ράνια Καρατζαφέρη: Απαντά για τη σύλληψη και το επεισόδιο με αστυνομικούς
Ο Πάνος Ρούτσι πήγε σε υπνοθεραπεύτρια - Τι του είπε για το παιδί του
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: dnews.gr φωτογραφία Ευρωκίνηση
ΕΦΚΑ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μέχρι και 100 ευρώ το μήνα χάνουν χιλιάδες συνταξιούχοι επειδή δεν γνωρίζουν ότι μετά τη διακοπή της εργασίας τους, πρέπει να υποβάλουν αίτηση στον ΕΦΚΑ προκειμένου να λάβουν προσαύξηση της σύνταξης τους για το διάστημα κατά την οποία ήταν και εργαζόμενοι.

Όπως αναφέρουν ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση η απουσία ενημέρωσης από τον ΕΦΚΑ για τα δικαιώματα των εργαζόμενων συνταξιούχων είναι η βασική αιτία που ένα μεγάλο τμήμα αυτής της κατηγορίας δεν γνωρίζει ότι μπορεί να υποβάλει αίτηση στη σχετική πλατφόρμα ώστε να λάβει προσαύξηση της σύνταξης του και τα σχετικά αναδρομικά.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.gr 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
 |
100 ΕΥΡΩ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
 |
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
 |
ΕΦΚΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top