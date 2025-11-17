Γιατί χάνουν ακόμη και 100 ευρώ τον μήνα χιλιάδες συνταξιούχοι

Μέχρι και 100 ευρώ το μήνα χάνουν χιλιάδες συνταξιούχοι επειδή δεν γνωρίζουν ότι μετά τη διακοπή της εργασίας τους, πρέπει να υποβάλουν αίτηση στον ΕΦΚΑ προκειμένου να λάβουν προσαύξηση της σύνταξης τους για το διάστημα κατά την οποία ήταν και εργαζόμενοι.

Όπως αναφέρουν ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση η απουσία ενημέρωσης από τον ΕΦΚΑ για τα δικαιώματα των εργαζόμενων συνταξιούχων είναι η βασική αιτία που ένα μεγάλο τμήμα αυτής της κατηγορίας δεν γνωρίζει ότι μπορεί να υποβάλει αίτηση στη σχετική πλατφόρμα ώστε να λάβει προσαύξηση της σύνταξης του και τα σχετικά αναδρομικά.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.gr

