Θανάσης Πάτρας: Η εξομολόγηση για το πρόβλημα υγείας της συζύγου του

«Είμαστε πολύ τυχεροί που το εντοπίσαμε έγκαιρα»

20.11.25 , 13:38
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Instagram
Δείτε όσα είπε ο Θανάσης Πάτρας στην εκπομπή του Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Καλεσμένος στο Buongiorno ήταν το πρωί της Πέμπτης ο Θανάσης Πάτρας, ο οποίος μίλησε για την προσωπική του ζωή κι αποκάλυψε για πρώτη φορά τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασε η σύζυγός του, Κατερίνα Παγώνη, πέρυσι.

Θανάσης Πάτρας: Η εξομολόγηση για το πρόβλημα υγείας της συζύγου του

«Πέρυσι η γυναίκα μου αντιμετώπισε ένα θέμα υγείας. Δεν το είπα ποτέ, το λέω σε σένα… Δε θεωρώ ότι είναι κακό να λες πράγματα. Ήταν μετά το Πάσχα, τρώγαμε "ξύλο", κόβεται ή δεν κόβεται η εκπομπή… Και προέκυψε αυτό και με έκανε να καταλάβ "με τι ασχολείσαι τώρα;"», είπε ο παρουσιαστής. 

Θανάσης Πάτρας: Το «Σ' αγαπώ» στη σύζυγό του για την επέτειό τους

Στη συνέχεια, ο Θανάσης Πάτρας πρόσθεσε στη Φαίη Σκορδά: «Ήταν πολύ δύσκολη χρονιά πέρυσι, πολύ! Το ήξεραν κι οι συνεργάτες μου και δεν το επικοινώνησε κανείς. Και το κανάλι το ήξερε.

Είμαστε πολύ τυχεροί που το εντοπίσαμε έγκαιρα. Ένας πολύ καλός γιατρός την κούραρε και πέρασε. Αλλά καταλαβαίνεις ότι έχεις τον άνθρωπό σου, αυτή είναι η προτεραιότητα… Η γυναίκα σου, το παιδί σου, οι γονείς σου…».

Θανάσης Πάτρας: Η εξομολόγηση για το πρόβλημα υγείας της συζύγου του

Θυμίζουμε ότι ο Θανάσης Πάτρας κι η Κατερίνα Παγώνη είναι παντρεμένοι εδώ και 18 χρόνια κι έχουν αποκτήσει μια κορούλα, την Ίλια-Μανόλια.

Ο παρουσιαστής έχει δηλώσει παλιότερα για τη σύζυγό: «Ο άνθρωπός μου. Κάτι πιο έντονο και δυνατό από το να την αποκαλώ μόνο "γυναίκα της ζωής μου"». Επίσης, έχει αναφέρει ότι νιώθει «συζυγόπληκτος» με την καλή έννοια.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
 |
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΓΩΝΗ
 |
BUONGIORNO
