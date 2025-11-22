Κατερίνα Καινούργιου: Παραλίγο να ακυρωθεί το σύμφωνο συμβίωσης. Τι συνέβη;

Σε λίγους μήνες, η Κατερίνα Καινούργιου θα γίνει για πρώτη φορά μαμά

Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Instagram.com
Τι συνέβη με το σύμφωνο συμβίωσης της Κατερίνας Καινούργιου και του Παναγιώτη Κουτσουμπή; / Βίντεο: ΑΝΤ1
Η Κατερίνα Καινούργιου και ο σύντροφός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής, οι οποίοι απέχουν λίγους μήνες προτού γίνουν για πρώτη φορά γονείς, πλέουν σε πελάγη ευτυχίας, περιμένοντας με ανυπομονυσία το μικρό «θαυματάκι» που θα τους αλλάξει τη ζωή!

Πέγκυ Τρικαλιώτη: Η αντίδραση στην εγκυμοσύνη της Κατερίνας Καινούργιου

 

 

Πρόσφατα, το ευτυχισμένο ζευγάρι αποφάσισε να υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης και να επισημοποιήσει τη σχέση του, ενώ μετά τη γέννηση της κόρης τους οι δυο τους σχεδιάζουν να ανέβουν και τα σκαλιά της εκκλησίας, κάνοντας το θρησκευτικό γάμο τους.  

Παρ' ολα αυτά, υπήρξε ένα απρόοπτο με το σύμφωνο συμβίωσης της Κατερίνας Καινούργιου και του Παναγιώτη Κουτσουμπή, όπως αποκάλυψε ο Νίκος Γεωργιάδης, ο οποίος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο». Λίγο έλειψε, μάλιστα, να... ακυρωθεί.

 

 

Όπως σχολίασε: «Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι πήγε να γίνει εδώ με αυτό το περιβόητο σύμφωνο συμβίωσης. Παραλίγο να ακυρωθεί. Γιατί ο Παναγιώτης Κουτσουμπής, εγώ δεν το ήξερα αυτό το πράγμα, δεν έχω συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, είχε λησμονήσει να το καταθέσει στο δημαρχείο. Εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει αυτή η συγκεκριμένη διαδικασία και το έκανε κυριολεκτικά τελευταία στιγμή. Γιατί όταν πας σε ένα συμβολαιογράφο, μετά έχεις δύο εβδομάδες προθεσμία για να πας να το καταθέσεις αυτό το σύμφωνο στο δημαρχείο. Και την τελευταία στιγμή πήγε και το έκανε».

 

 

Κατερίνα Καινούργιου: Η μάχη της μητέρας της με τον καρκίνο και η απώλεια

Ενώ σε ερώτηση για το εάν γνώριζε για αυτή την απόφαση του ζευγαριού, σχολίασε ότι: «Εννοείται ότι το ξέραμε για το σύμφωνο. Είναι κάτι που είχαν αποφασίσει να το κάνουν από τη στιγμή που προέκυψε η εγκυμοσύνη, άρα ο γάμος που προγραμματιζόταν για αυτό το φθινόπωρο, ξέρουμε ότι θα ήταν ένας γάμος με πάρα πολύ λίγους καλεσμένους στο Παρίσι, που είναι η αγαπημένη πόλη της Κατερίνας. Πλέον έχει γίνει και αγαπημένη πόλη του Παναγιώτη, γιατί σκέψου ότι η Κατερίνα πηγαίνει γύρω στις τέσσερις φορές το χρόνο στο Παρίσι. Είναι πιο ήρεμη από ποτέ, είναι μία άλλη Κατερίνα και είναι αυτό που ήθελε. Ζει ακριβώς αυτό που ήθελε. Ήθελε να είναι και κοριτσάκι και της προέκυψε και κοριτσάκι».

Με τη σειρά της η Ελένη Τσολάκη τόνισε: «Θα τρελαθεί. Εγώ της έστειλα μήνυμα, της είπα πως αυτό που θα ζήσεις, μπροστά σε αυτό που περιμένεις να ζήσεις, δεν έχει καμία σχέση. Είναι μία άλλη πραγματικότητα».

