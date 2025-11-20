Πέγκυ Τρικαλιώτη: Η αντίδραση στην εγκυμοσύνη της Κατερίνας Καινούργιου

Με θετική διάθεση, χαμόγελα και πολλές αγκαλιές γέμισε το πλατό της εκπομπής Super Κατερίνα.

Και αυτό γιατί η εγκυμονούσα υποδέχτηκε την Πέγκυ Τρικαλιώτη. Η ηθοποιός με τη σημαντική πορεία της στο θέατρο και την τηλεόραση, δεν έκρυψε τη συγκίνησή της όταν αντίκρισε την Κατερίνα Καινούργιου και τη… φουσκωμένη κοιλίτσα της.

Η παρουσιάστρια περιμένει το πρώτο της παιδί, καρπό του έρωτά της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, και όπως έχει αποκαλύψει η ίδια κυοφορεί κοριτσάκι.

Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε ότι εδώ και χρόνια φανταζόταν την αντίδραση της Πέγκυς σε αυτή τη χαρμόσυνη είδηση. Όπως εξήγησε, όταν τη γνώρισε σε μια παλιότερη φάση της ζωής της, η Πέγκυ ήταν έγκυος και η ίδια περνούσε μια έντονη ερωτική απογοήτευση. «Το θυμάμαι ακόμη: σκεφτόμουν ότι όταν μάθει η Πέγκυ για την εγκυμοσύνη μου, θα χαρεί πολύ. Και δεν έπεσα έξω», είπε με χαμόγελο η Κατερίνα.

Από την πλευρά της, η ηθοποιός που φέτος πρωταγωνιστεί στη σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» μοιράστηκε την πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε την είδηση: «Το άκουσα σε πολύ πρώιμο στάδιο, ήμουν στα γυρίσματα και κάποιος είπε “Η Κατερίνα είναι έγκυος”. Χάρηκα πάρα πολύ. Σε σκέφτομαι συνέχεια, με τα πάνω και τα κάτω που περνάς, και τώρα με την εγκυμοσύνη σου η χαρά είναι ακόμα μεγαλύτερη».

Οι δύο γυναίκες θυμήθηκαν επίσης και μια παλιότερη έξοδο τους, όταν η Κατερίνα περνούσε δύσκολες προσωπικές στιγμές. Η Πέγκυ Τρικαλιώτη σχολίασε: «Ήσουν σε μια πολύ δύσκολη φάση. Σε έβλεπα ως ένα πανέμορφο πλάσμα και σκεφτόμουν πως, ανεξάρτητα από την εξωτερική ομορφιά, όλοι οι άνθρωποι περνάμε δυσκολίες στις σχέσεις μας. Ήθελα να σου δείξω πόσο ξεχωριστή ήσουν».

Η συζήτηση πέρασε και στην προσωπική ζωή της ηθοποιού, με αναφορές στην κόρη της, Φραντζέσκα. Μίλησε με τρυφερότητα για την 13χρονη κόρη της: «Η Φραντζέσκα ήρθε για να μείνει, μας διάλεξε εμένα και τον σύζυγό μου. Είναι πλέον ένα πολύ ανεξάρτητο πλάσμα, πορεύεται στη ζωή και διαμορφώνει τον χαρακτήρα της. Είναι σχεδόν ολοκληρωμένη προσωπικότητα και με έχει περάσει και στο ύψος! Είναι πραγματικά μια γυναίκα και νιώθω απέραντη αγάπη και περηφάνια».

Η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε τη δική της συγκίνηση για τη σχέση μητέρας και κόρης και τόνισε πως ανυπομονεί να ζήσει κάτι αντίστοιχο με το δικό της παιδί, ένα κοριτσάκι που περιμένει να φέρει στον κόσμο σύντομα.

Δεν παρέλειψε να προσθέσει με χιούμορ και τρυφερότητα: «Η αγάπη για τα παιδιά μας είναι κάτι το μοναδικό. Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν περνάς, η καρδιά σου γεμίζει διαφορετικά».

