Πέγκυ Τρικαλιώτη: Οι ευχές στον σύντροφο της- Είναι μαζί 15 χρόνια

Τα γενέθλιά του είχε ο σύντροφος της Πέγκυς Τρικαλιώτη και η δημοφιλής ηθοποιός του ευχήθηκε και με μια κοινή τους φωτογραφία στο instagram. «Χρόνια πολλά αγόρι μου υπέροχο!!!», έγραψε στη λεζάντα, με το hashtag #he is the one.

H Πέγκυ Τρικαλιώτη που πρωταγωνιστεί φέτος στην τηλεοπτική σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» είναι ζευγάρι με τον Θανάση Δόση εδώ και 15 χρόνια.

Ανήμερα της επετείου τους, στις 24 Ιουλίου 2025, η ηθοποιός είχε κάνει μια ανάρτηση, γράφοντας στη λεζάντα: «Με αυτό το αγόρι περπατάμε μαζί 15 χρόνια πια…Μας εύχομαι πολλά ακόμα μπροστά μας! Χρόνια μας πολλά Θανάση μου!!!».

O Θανάσης Δόσης δεν έχει σχέση με τον καλλιτεχνικό χώρο. Εργάζεται σε εταιρία παροχής ενέργειας, ωστόσο, είναι πάντα στο πλευρό της καλλιτέχνιδας συντρόφου στις πρεμιέρες της. Το ζευγάρι κρατά χαμηλό προφίλ σχετικά με την οικογενειακή του ζωή και φαίνεται πως επιλέγει στις εξόδους του κατά καιρούς να απολαμβάνει θεατρικές παραστάσεις.

Θανάσης Δόσης- Πέγκυ Τρικαλιώτη σε βραδινή έξοδο, το 2011/ NDP

Το ζευγάρι δεν έχει παντρευτεί. Έχει αποκτήσει μια κόρη, τη Φραντζέσκα, η οποία είναι σήμερα 13 ετών. «Η κόρη μου θέλει να παντρευτώ τον πατέρα της και να με παραδώσει εκείνη. Δεν είμαστε κατά του γάμου, δεν έχει προκύψει», είχε πει η ηθοποιός σε συνέντευξή της πριν από έναν χρόνο.

«Με τον σύντροφο μου (σ.σ. τον Θανάση Δόση) συνεννοούμαστε απόλυτα κι έχουμε κατανόηση των "θέλω" μας, είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, τον λατρεύω και τον αγαπάω. Είναι υπέροχος», είχε πει η Πέγκυ Τρικαλιώτη σε συνέντευξή της η ηθοποιός πέρυσι.

Όσον αφορά στην κόρη τους, σε παλιότερη συνέντευξή η ηθοποιός είχε πει ότι «είναι παιδί του έρωτα. Ήμουν πολύ ερωτευμένη όταν έκανα την κόρη μου, προέκυψε στην αρχή της σχέσης μας».

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Happy Day είχε μιλήσει για την 13χρονη πια κορούλα της που βρίσκεται στην εφηβεία.

«H μικρή είναι 13 ετών, είναι απόλυτα μέσα στην εφηβεία. Θέλει μια ησυχία από εμάς και από μένα και από τον πατέρα της, μια... αποδοχή των γεγονότων και της όποιας τρέλας και θυμού και όλων αυτών. Προσπαθώ λίγο εγώ κάπως να κατεβάσω τους τόνους τους δικούς μου, βάζοντας πάντα όρια -στον βαθμό που μπορώ- γιατί δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Όταν ήταν πιο μικρή η Φραντζέσκα ήμουν πιο έντονη, δηλαδή φώναζα περισσότερο, τώρα δε με παίρνει... και δεν πάει πουθενά μετά».