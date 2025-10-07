Πέγκυ Τρικαλιώτη: Οι ευχές στον σύντροφο της- Είναι μαζί 15 χρόνια

«He is the one», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας τους

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.10.25 , 15:31 Skoda: Επεκτείνει τον «Μήνα Ηλεκτροκίνησης» με μεγάλα δώρα
07.10.25 , 15:26 Jennifer Lopez - Ben Affleck: Ποζάρουν μαζί έναν χρόνο μετά το διαζύγιο
07.10.25 , 15:18 Χωρισμός στην ελληνική showbiz: Τίτλοι τέλους για αγαπημένο ζευγάρι
07.10.25 , 15:17 Άνοιξε η γη στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας
07.10.25 , 15:15 Πέγκυ Τρικαλιώτη: Οι ευχές στον σύντροφο της- Είναι μαζί 15 χρόνια
07.10.25 , 15:00 Μιχάλης Κεφαλογιάννης: Νέα εκπομπή «Ζω Καλά» στον ΣΚΑΙ
07.10.25 , 14:56 Ιφιγένεια Τζόλα: Η ηλικία, το βιογραφικό και η ομοιότητα με την αδελφή της!
07.10.25 , 14:43 Συναγερμός στη Μαδρίτη: Κατέρρευσε κτίριο - Εγκλωβισμένοι και τραυματίες
07.10.25 , 14:41 Κωνσταντοπούλου: «Μεγάλη νίκη του Ρούτσι» - Συνέντευξη Τύπου στις 20:00
07.10.25 , 14:39 Ποιος είναι ο Ελληνοαμερικανός Τζον Μαρτίνις που κέρδισε Νόμπελ Φυσικής
07.10.25 , 14:31 Καινούργιου σε Τσουρό: Εκτίμησα ότι μιλήσαμε και μου ζήτησες συγγνώμη
07.10.25 , 14:28 Σοφία Μουτίδου: Μίλησε πρώτη φορά για τον σύντροφό της
07.10.25 , 14:23 Dacia Hipster Concept: Το αυτοκίνητο του λαού
07.10.25 , 13:53 Νετανιάχου: «Πιστεύω ότι πλησιάζουμε στο τέλος του πολέμου στη Γάζα»
07.10.25 , 13:29 Συγκλονίζει η Κατερίνα Πλουμιδάκη: «Στις 40 εγχειρήσεις θα είμαι καλύτερα»
Χωρισμός στην ελληνική showbiz: Τίτλοι τέλους για αγαπημένο ζευγάρι
Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στη μπανιέρα μετά τα γενέθλια της 4χρονης κόρης τους
«Οι γιατροί δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν» - Ο Τσακίρογλου μιλά για τη Διαβάτη
Συναγερμός στη Μαδρίτη: Κατέρρευσε κτίριο - Εγκλωβισμένοι και τραυματίες
Άση Μπήλιου: Έρχεται μια «δρακουλίστικη» πανσέληνος
Συγκλονίζει η Κατερίνα Πλουμιδάκη: «Στις 40 εγχειρήσεις θα είμαι καλύτερα»
Λάρισα: Πέθανε ο ιερέας, πατέρας της 52χρονης που δολοφόνησε ο γιος της
Πετράκης για Λιονάκη: «Οι μοναχοί όταν παίρνουν όρκο δεν έχουν οικογένεια»
Ο γιος του Ευάγγελου Αποστολάκη ανάμεσα στους 27 συλληφθέντες στο Ισραήλ
Ποιος είναι ο Ελληνοαμερικανός Τζον Μαρτίνις που κέρδισε Νόμπελ Φυσικής
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πρώτη Δημοσίευση: 07.10.25, 14:35
Πέγκυ Τρικαλιώτη: Απόσπασμα από τη συνέντευξή της στο Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τα γενέθλιά του είχε ο σύντροφος της Πέγκυς Τρικαλιώτη και η δημοφιλής ηθοποιός του ευχήθηκε και με μια κοινή τους φωτογραφία στο instagram. «Χρόνια πολλά αγόρι μου υπέροχο!!!», έγραψε στη λεζάντα, με το hashtag #he is the one. 

H Πέγκυ Τρικαλιώτη που πρωταγωνιστεί φέτος στην τηλεοπτική σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» είναι ζευγάρι με τον Θανάση Δόση εδώ και 15 χρόνια.

Η συγκλονιστική μεταμόρφωση της Πέγκυς Τρικαλιώτη για τη «Θοδώρα»

Ανήμερα της επετείου τους, στις 24 Ιουλίου 2025, η ηθοποιός είχε κάνει μια ανάρτηση, γράφοντας στη λεζάντα: «Με αυτό το αγόρι περπατάμε μαζί 15 χρόνια πια…Μας εύχομαι πολλά ακόμα μπροστά μας! Χρόνια μας πολλά Θανάση μου!!!».

O Θανάσης Δόσης δεν έχει σχέση με τον καλλιτεχνικό χώρο. Εργάζεται σε εταιρία παροχής ενέργειας, ωστόσο, είναι πάντα στο πλευρό της καλλιτέχνιδας συντρόφου στις πρεμιέρες της. Το ζευγάρι κρατά χαμηλό προφίλ σχετικά με την οικογενειακή του ζωή και φαίνεται πως επιλέγει στις εξόδους του κατά καιρούς να απολαμβάνει θεατρικές παραστάσεις.

Θανάσης Δόσης- Πέγκυ Τρικαλιώτη σε βραδινή έξοδο, το 2011/ NDP

Θανάσης Δόσης- Πέγκυ Τρικαλιώτη σε βραδινή έξοδο, το 2011/ NDP

Το ζευγάρι δεν έχει παντρευτεί. Έχει αποκτήσει μια κόρη, τη Φραντζέσκα, η οποία είναι σήμερα 13 ετών. «Η κόρη μου θέλει να παντρευτώ τον πατέρα της και να με παραδώσει εκείνη. Δεν είμαστε κατά του γάμου, δεν έχει προκύψει», είχε πει η ηθοποιός σε συνέντευξή της πριν από έναν χρόνο.

«Με τον σύντροφο μου (σ.σ. τον  Θανάση Δόση) συνεννοούμαστε απόλυτα κι έχουμε κατανόηση των "θέλω" μας, είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, τον λατρεύω και τον αγαπάω. Είναι υπέροχος», είχε πει η Πέγκυ Τρικαλιώτη σε συνέντευξή της η ηθοποιός πέρυσι. 

Όσον αφορά στην κόρη τους, σε παλιότερη συνέντευξή η ηθοποιός είχε πει ότι «είναι παιδί του έρωτα. Ήμουν πολύ ερωτευμένη όταν έκανα την κόρη μου, προέκυψε στην αρχή της σχέσης μας».

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Happy Day είχε μιλήσει για την 13χρονη πια κορούλα της που βρίσκεται στην εφηβεία.

«H μικρή είναι 13 ετών, είναι απόλυτα μέσα στην εφηβεία. Θέλει μια ησυχία από εμάς και από μένα και από τον πατέρα της, μια... αποδοχή των γεγονότων και της όποιας τρέλας και θυμού και όλων αυτών. Προσπαθώ λίγο εγώ κάπως να κατεβάσω τους τόνους τους δικούς μου, βάζοντας πάντα όρια -στον βαθμό που μπορώ- γιατί δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Όταν ήταν πιο μικρή η Φραντζέσκα ήμουν πιο έντονη, δηλαδή φώναζα περισσότερο, τώρα δε με παίρνει... και δεν πάει πουθενά μετά».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΕΓΚΥ ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗ
 |
ΠΕΓΚΥ ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗ INSTAGRAM
 |
ΣΥΖΥΓΟΣ
 |
ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ
 |
ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΟΣΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top