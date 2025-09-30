Η συγκλονιστική μεταμόρφωση της Πέγκυς Τρικαλιώτη για τη «Θοδώρα»

Φωτογραφία από τα γυρίσματα τη σειράς Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πέγκυ Τρικαλιώτη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Δεν είναι λίγες οι φορές που ακούμε ηθοποιούς να μιλούν με ενθουσιασμό για τη μεταμόρφωσή τους για τις ανάγκες κάποιου ρόλου.

Μία τέτοια στιγμή είναι και για την Πέγκυ Τρικαλιώτη, την οποία φέτος απολαμβάνουμε στον ρόλο της «Θεοδώρας» στη σειρά Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι

Τρικαλιώτη: «Θαύμαζα έναν συνάδελφό μου, δε θα ήθελα να τον έχω γνωρίσει»

Η ηθοποιός ανέβασε στα social media μια φωτογραφία από τα γυρίσματα όπου δείχνει τη «Θοδώρα» με γκρίζα μαλλιά, αυστηρό βλέμμα, γήινο μακιγιάζ και έντονα συναισθήματα στο πρόσωπό της, αφού το βλέμμα «μιλάει» από μόνο του. 

Πέγκυ Τρικαλιώτη: Η ηλικία, η καριέρα, η κορούλα κι ο γοητευτικός σύντροφος

«Αυτήν την δουλειά την αγαπάω για κάτι τέτοιες στιγμές… που μέσα σε μια στιγμή γίνεσαι ένας άλλος!!!! Ο Θοδώρα μου μεγαλώνει… Στο ποτάμι…», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Πρόκειται για μια βαθιά συγκινητική ανάρτηση που αποτυπώνει όχι μόνο τη δύναμη του ρόλου, αλλά και το δέσιμο που αναπτύσσεται ανάμεσα στον καλλιτέχνη και τον χαρακτήρα του. Η Θοδώρα, όπως αποκαλύπτει και η ίδια, είναι ένας ρόλος που εξελίσσεται, ωριμάζει και μεταμορφώνεται μέσα στο πέρασμα του χρόνου.

Πέγκυ Τρικαλιώτη: «Είμαι ερωτευμένη με την κόρη μου!»

Η Θοδώρα στο ποτάμι...

Η Θεοδώρα είναι η μητέρα των πέντε κοριτσιών, μια γυναίκα δυναμική κι αφοσιωμένη στην οικογένειά της. Είναι η σιωπηλή δύναμη που κρατά την οικογένεια ενωμένη, θυσιάζοντας προσωπικές επιθυμίες για το καλό των παιδιών της. Χάνει τον άντρα της, Γεράσιμο, σε νεαρή ηλικία και καλείται να μεγαλώσει τις 5 κόρες της με τη βοήθεια της μητέρας της, Ιουλίας.

 

Η αγάπη της ηθοποιού στην οικογένειά της

Η Πέγκυ Τρικαλιώτη εκτός από μια ταλαντούχα ηθοποιός είναι μια ευτυχισμένη μαμά και σύζυγος. Είναι ζευγάρι με τον Θανάση Δόση από το 2010. Καρπός του έρωτά τους είναι η κόρη τους,  Φραντζέσκα, που γεννήθηκε στις 6 Ιουλίου του 2012.

«Με τον σύντροφο μου (σ.σ. τον  Θανάση Δόση) συνεννοούμαστε απολυτά κι έχουμε κατανόηση των "θέλω" μας, είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, τον λατρεύω και τον αγαπάω. Είναι υπέροχος! Η κόρη μου είναι στην προεφηβεία. Είναι κάτι μεταξύ γυναίκας και παιδιού, είναι πολύ παράξενο πράγμα αυτό. Έχει μια παιδική αθωότητα αλλά το σώμα της είναι γυναίκειο. Εντάξει είμαι ερωτευμένη μαζί της. Θέλει να παντρευτούμε με τον πάτερα της, αν γίνει τώρα ο γάμος θα με παραδώσει η κόρη μου, δεν είχα ονειρευτεί να παντρευτώ», είχε πει σε παλαιότερη συνέντευξή της.

 

ΠΕΓΚΥ ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗ
 |
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
