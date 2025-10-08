Πέγκυ Τρικαλιώτη: Η ηλικία, η καριέρα, η κορούλα κι ο γοητευτικός σύντροφος

Ήταν ένα από τα ταλαντούχα κορίτσια στις αρχές της δεκαετίας του '90 που ξεχώρισε μέσα από τους πρωταγωνιστικούς της ρόλους στην τηλεόραση και το θεατρικό σανίδι. Μια ηθοποιός με ένα τόσο μεγάλο υποκριτικό εκτόπισμα που ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με το μικροκαμωμένο της μέγεθος.
Ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της γενιάς της, φέτος βλέπουμε την Πέγκυ Τρικαλιώτη στη σειρά του Alpha, Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι.
Αν θέελετε να μάθετε για το βιογραφικό, την ηλικία, την κορούλα της, τον γοητευτικό σύζυγο και την πορεία της, είστε σε πολύ καλό δρόμο!
Πέγκυ Τρικαλιώτη: Το βιογραφικό της ταλαντούχας ηθοποιού
Η Πέγκυ Τρικαλιώτη γεννήθηκε στην Αθήνα στις 16 Νοεμβρίου του 1971.
Είναι 52 ετών κι ανήκει στο ζώδιο του Σκορπιού.
Έχει συμμετάσχει σε πολλές τηλεοπτικές, κινηματογραφικές και θεατρικές δουλειές.
Έγινε ιδιαίτερα γνωστή το ευρύ κοινό, μέσα από τη συμμετοχή της στη σειρά Αναστασία το 1993.
Για χρόνια υπήρξε ζευγάρι με τον κριτικό κινηματογράφου, Ορέστη Ανδρεαδάκη.
Από το 2010 είναι ζευγάρι με τον Θανάση Δόση. Έχουν αποκτήσει μια κόρη, την Φραντζέσκα, που γεννήθηκε στις 6 Ιουλίου του 2012.
Πέγκυ Τρικαλιώτη: Η καριέρα της
Αναστασία 1993|1993 Mega
Τμήμα ηθών 1993|1994
Η Πρόβα του Νυφικού 1995|1995 ΑΝΤ1
Η αγάπη άργησε μια μέρα 1997|1997 ΕΤ1
Ο Μεγάλος Θυμός 1998|1998 Mega
Γεώργιος Βιζυηνός: Η Σιωπή των Αγγέλων 2000|2000 ΕΤ1
Κόκκινος κύκλος 2000|2001 Alpha
Κινούμενη άμμος 2005|2005 Alpha
10η εντολή: 2005|2007 Alpha
Ιστορίες από την απέναντι όχθη: Δανεικός εφιάλτης 2007|2007 ΑΝΤ1
Ο 3ος νόμος: Πείνα 2010|2010 Mega
Προς την ελευθερία (2010) 2010|2010 ΕΤ1
Τολμηρές ιστορίες: Άνευ όρων 1994|1994 ΑΝΤ1
Φλόγα και Άνεμος 2022|2022 ΕΡΤ1
Το προξενιό της Ιουλίας: 2023|2024 Alpha
Το σπίτι δίπλα στο ποτάμια 2025/2026 Alpha
Κινηματογραφικές ταινίες στις οποίες έχει παίξει:
Τέλος εποχής,1994
Το φτερό της μύγας, 1995
Προς την ελευθερία, 1996
Τα Ρόδινα Ακρογιάλια 1998
Polaroid 2000
Το όνειρο του σκύλου, 2005
Η Πέγκυ Τρικαλιώτη αποκάλυψε το πρόβλημα υγείας που είχε στο παρελθόν
Πέγκυ Τρικαλιώτη: H κόρη και ο γοητευτικός σύζυγος της ηθοποιού
Η Πέγκυ Τρικαλιώτη δημιόυργησε μια πολύ όμορφη οικογένεια με τον σύντροφός της Θανάση Δόση. Η ίδια έχει αναφερθεί σε παλιότερη συνέντευξη της για το πρόβλημα υγείας που είχε και τη δυσκολία στο να μείνει έγκυος. «Η κόρη μου είναι παιδί του έρωτα. Ήμουν πολύ ερωτευμένη όταν έκανα την κόρη μου, προέκυψε στην αρχή της σχέσης μας» είχε παραδεχτεί σε συνέντευξή της.
Με τον σύντροφό μου είμαστε πολύ καλά μαζί, παρόλο που είμαστε η μέρα με τη νύχτα».
Πέγκυ Τρικαλιώτη: «H κόρη μου με ρώτησε: Eσύ θα είσαι χαρούμενη, μαμά;»
Η Πέγκυ Τρικαλιώτη είναι ερωτευμένη με τον άντρα της ζωής της και το βροντοφωνάζει. Τον περασμένο Οκτώβριο, ανέβασε ένα σπάνιο κοινό στιγμιότυπό τους και το συνόδευσε με το πιο γλυκό μήνυμα, τιμώντας τα γενέθλια του συντρόφου της:
«Αυτό το αγόρι σήμερα έχει γενέθλια….το αγόρι μου, ο πατέρας της κόρης μου, ο σύντροφος ζωής μου, ο άνθρωπος που μας στηρίζει, μας ανέχεται μας αγαπάει και είναι πάντα παρών σε όλα, όσο δύσκολα ή εύκολα έρχονται τα πράγματα! Σ’ αγαπάω γι’ αυτά και γι’ αλλά τόσα! Χρόνια σου πολλά λατρεία μου! Κάθε σου θέλω…ευχή μου!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.