Πέγκυ Τρικαλιώτη: Η ηλικία, η καριέρα, η κορούλα κι ο γοητευτικός σύντροφος

Ήταν ένα από τα ταλαντούχα κορίτσια στις αρχές της δεκαετίας του '90 που ξεχώρισε μέσα από τους πρωταγωνιστικούς της ρόλους στην τηλεόραση και το θεατρικό σανίδι. Μια ηθοποιός με ένα τόσο μεγάλο υποκριτικό εκτόπισμα που ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με το μικροκαμωμένο της μέγεθος.

Η Πέγκυ Τρικαλιώτη υποδύεται τη «Θεοδώρα», τη μητέρα των 5 ηρωίδων στη σειρά Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι

Ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της γενιάς της, φέτος βλέπουμε την Πέγκυ Τρικαλιώτη στη σειρά του Alpha, Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι.

Η Πέγκυ Τρικαλιώτη ήταν η «Κυριακούλα» στη σειρά Το προξενιό της Ιουλίας

Αν θέελετε να μάθετε για το βιογραφικό, την ηλικία, την κορούλα της, τον γοητευτικό σύζυγο και την πορεία της, είστε σε πολύ καλό δρόμο!

Πέγκυ Τρικαλιώτη: Το βιογραφικό της ταλαντούχας ηθοποιού

Η Πέγκυ Τρικαλιώτη γεννήθηκε στην Αθήνα στις 16 Νοεμβρίου του 1971.

Είναι 52 ετών κι ανήκει στο ζώδιο του Σκορπιού.

Έχει συμμετάσχει σε πολλές τηλεοπτικές, κινηματογραφικές και θεατρικές δουλειές.

Έγινε ιδιαίτερα γνωστή το ευρύ κοινό, μέσα από τη συμμετοχή της στη σειρά Αναστασία το 1993.

Η Πέγκυ Τρικαλιώτη με τον πρώην σύντροφό της, Ορέστη Ανδρεαδάκη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Για χρόνια υπήρξε ζευγάρι με τον κριτικό κινηματογράφου, Ορέστη Ανδρεαδάκη.

Από το 2010 είναι ζευγάρι με τον Θανάση Δόση. Έχουν αποκτήσει μια κόρη, την Φραντζέσκα, που γεννήθηκε στις 6 Ιουλίου του 2012.

Πέγκυ Τρικαλιώτη: Η καριέρα της

Αναστασία 1993|1993 Mega

Τμήμα ηθών 1993|1994

Η Πρόβα του Νυφικού 1995|1995 ΑΝΤ1

Η αγάπη άργησε μια μέρα 1997|1997 ΕΤ1

Ο Μεγάλος Θυμός 1998|1998 Mega

Γεώργιος Βιζυηνός: Η Σιωπή των Αγγέλων 2000|2000 ΕΤ1

Κόκκινος κύκλος 2000|2001 Alpha

Κινούμενη άμμος 2005|2005 Alpha

10η εντολή: 2005|2007 Alpha

Ιστορίες από την απέναντι όχθη: Δανεικός εφιάλτης 2007|2007 ΑΝΤ1

Ο 3ος νόμος: Πείνα 2010|2010 Mega

Προς την ελευθερία (2010) 2010|2010 ΕΤ1

Τολμηρές ιστορίες: Άνευ όρων 1994|1994 ΑΝΤ1

Φλόγα και Άνεμος 2022|2022 ΕΡΤ1

Το προξενιό της Ιουλίας: 2023|2024 Alpha

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμια 2025/2026 Alpha

Κινηματογραφικές ταινίες στις οποίες έχει παίξει:

Τέλος εποχής,1994

Το φτερό της μύγας, 1995

Προς την ελευθερία, 1996

Τα Ρόδινα Ακρογιάλια 1998

Polaroid 2000

Το όνειρο του σκύλου, 2005

Η Πέγκυ Τρικαλιώτη με τον άντρα της ζωής της, Θανάση Δόση /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Πέγκυ Τρικαλιώτη: H κόρη και ο γοητευτικός σύζυγος της ηθοποιού

Η Πέγκυ Τρικαλιώτη δημιόυργησε μια πολύ όμορφη οικογένεια με τον σύντροφός της Θανάση Δόση. Η ίδια έχει αναφερθεί σε παλιότερη συνέντευξη της για το πρόβλημα υγείας που είχε και τη δυσκολία στο να μείνει έγκυος. «Η κόρη μου είναι παιδί του έρωτα. Ήμουν πολύ ερωτευμένη όταν έκανα την κόρη μου, προέκυψε στην αρχή της σχέσης μας» είχε παραδεχτεί σε συνέντευξή της.

Με τον σύντροφό μου είμαστε πολύ καλά μαζί, παρόλο που είμαστε η μέρα με τη νύχτα».

Η Πέγκυ Τρικαλιώτη με τον Θανάση Δόση και την κορούλα τους /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η Πέγκυ Τρικαλιώτη είναι ερωτευμένη με τον άντρα της ζωής της και το βροντοφωνάζει. Τον περασμένο Οκτώβριο, ανέβασε ένα σπάνιο κοινό στιγμιότυπό τους και το συνόδευσε με το πιο γλυκό μήνυμα, τιμώντας τα γενέθλια του συντρόφου της:

«Αυτό το αγόρι σήμερα έχει γενέθλια….το αγόρι μου, ο πατέρας της κόρης μου, ο σύντροφος ζωής μου, ο άνθρωπος που μας στηρίζει, μας ανέχεται μας αγαπάει και είναι πάντα παρών σε όλα, όσο δύσκολα ή εύκολα έρχονται τα πράγματα! Σ’ αγαπάω γι’ αυτά και γι’ αλλά τόσα! Χρόνια σου πολλά λατρεία μου! Κάθε σου θέλω…ευχή μου!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Η ανάρτηση της Πέγκυς Τρικαλιώτη