Βόρειο Σέλας: Εντυπωσιακό timelapse βίντεο από το διάστημα

Δες το βίντεο που τράβηξε αστροναύτης της NASA

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.11.25 , 21:02 Πύργος: Καταγγελία 16χρονης για απόπειρα βιασμού από δύο συνομήλικους
22.11.25 , 20:20 Ουκρανία: Η Ευρώπη στο περιθώριο – Κερδισμένες ΗΠΑ και Ρωσία
22.11.25 , 20:10 Ήπειρος: Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης πολλές περιοχές
22.11.25 , 19:20 Τραγωδία στην Άρτα: Νεκρός 44χρονος μετά από πτώση από μπαλκόνι
22.11.25 , 18:43 Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή στο κέντρο της Αθήνας
22.11.25 , 18:11 Hyundai: Αποκαλύπτουμε τι κρύβεται στο κτίριο της
22.11.25 , 18:03 Βόρειο Σέλας: Εντυπωσιακό timelapse βίντεο από το διάστημα
22.11.25 , 17:51 Σταθερή η κατάσταση του 18χρονου Μάριου - Νέα επέμβαση αύριο
22.11.25 , 16:51 Τραμπ: Υπόσχεται στήριξη στον Μαμντάνι για «ισχυρή και ασφαλή» Νέα Υόρκη
22.11.25 , 16:49 Έλενα Κρεμλίδου: «Αυτή η δύναμη με κράτησε απ' το να μην πέσω από τον 4ο»
22.11.25 , 16:28 Ασφυκτικές πιέσεις στον Ζελένσκι να πει το «ναι» στο σχέδιο Τραμπ
22.11.25 , 15:59 Παγκράτι: Νεκρή  γυναίκα που παρασύρθηκε από ΙΧ με οδηγό 84χρονο
22.11.25 , 15:51 Βορίζια: Σε φυλακές εκτός Κρήτης εκτάκτως μέλη της οικογένειας Καργάκη
22.11.25 , 15:47 Κώστας Καραφώτης: Αυτό είναι το φύλο του μωρού που περιμένει με τη Μάνου
22.11.25 , 15:28 Εκτεταμένες οι καταστροφές από την κακοκαιρία στην Ήπειρο
Κατερίνα Καινούργιου: Παραλίγο να ακυρωθεί το σύμφωνο συμβίωσης. Τι συνέβη;
Τραγωδία στην Άρτα: Νεκρός 44χρονος μετά από πτώση από μπαλκόνι
Νάνσυ Αντωνίου: Ο γιος, ο πρώην σύζυγος και το βιογραφικό της
Έγκυος η Γιώτα Τσιμπρικίδου: Θα γίνει μαμά για πρώτη φορά!
Κεραμέως: «4 καλά νέα» για τους συνταξιούχους
First Dates: «Από καταχρήσεις πώς τα πας;» - Δείτε το trailer
Μαρί Κωνσταντάτου - Γιάννης Κεντ: Διαζύγιο-βόμβα μετά από δύο χρόνια γάμου!
Ουκρανία: Η Ευρώπη στο περιθώριο – Κερδισμένες ΗΠΑ και Ρωσία
Θανάσης Πάτρας: Η εξομολόγηση για το πρόβλημα υγείας της συζύγου του
Έλενα Κρεμλίδου: «Αυτή η δύναμη με κράτησε απ' το να μην πέσω από τον 4ο»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Βόρειο Σέλας: Εντυπωσιακό timelapse βίντεο από το διάστημα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα από τα πιο ιδιαίτερα και πιο θεαματικά φυσικά φαινόμενα του πλανήτη μας κατέγραψε ένας αστροναύτης της NASA. Το βίντεο είναι εντυπωσιακό και σε αυτό φαίνεται το Βόρειο Σέλας και οι «κουρτίνες» φωτός του να «χορεύουν» πάνω από τη Γη.

Το βίντεο, το οποίο τράβηξε η αστροναύτης Ζίνα Κάρντμαν, διοικητής της αποστολής SpaceX Crew-11 της NASA, δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου.

«Δεν έχω δει ακόμη το σέλας από κάτω, αλλά εδώ πάνω είναι ένα συχνό θέαμα. Το περασμένο ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Δείτε αν μπορείτε να εντοπίσετε το Χιούστον, τη Φλόριντα και το σέλας στο ίδιο καρέ, πριν περάσουμε πάνω από τον Κόλπο και από κάτι εντυπωσιακές καταιγίδες με κεραυνούς στη Νότια Αμερική κατά την ανατολή» ανέφερε η αστροναύτης.

Δες το εντυπωσιακό βίντεο:

Το φαινόμενο, είναι γνωστό ως aurora borealis ή Βόρειο Σέλας στο βόρειο ημισφαίριο και aurora australis ή Νότιο Σέλας στο νότιο ημισφαίριο.

Εμφανίζεται κοντά στους πόλους της Γης, καθώς το μαγνητικό πεδίο της Γης κατευθύνει τα φορτισμένα σωματίδια που εκτοξεύει ο Ήλιος προς αυτές τις περιοχές. Εκεί, τα σωματίδια συγκρούονται με την ατμόσφαιρα και δημιουργούν τα χαρακτηριστικά λαμπερά πέπλα φωτός.

Το τελευταίο διάστημα, το θέαμα έχει γίνει ακόμη πιο συχνό και εντυπωσιακό λόγω του ηλιακού μέγιστου, της κορύφωσης του 11ετούς κύκλου δραστηριότητας του Ήλιου. Η φάση αυτή, που ξεκίνησε περίπου πέρσι και θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του έτους, ενισχύει την ηλιακή δραστηριότητα και προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες για θεαματικές εμφανίσεις του σέλαος σε όλο τον πλανήτη.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΟΡΕΙΟ ΣΕΛΑΣ
 |
NASA
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top