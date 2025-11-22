Παγκράτι: Νεκρή  γυναίκα που παρασύρθηκε από ΙΧ με οδηγό 84χρονο

75χρονη έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στο Παγκράτι όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο μετά από σύγκρουση με άλλο όχημα. Μαζί της ήταν η 32χρονη κόρη της η οποία είναι ΑμεΑ αλλά ευτυχώς δεν τραυματίστηκε.

Το κορίτσι έχει μείνει ορφανό καθώς έχει πεθάνει και ο πατέρας της. Προσωρινά έχει μεταφερθεί από άνδρες της Τροχαίας στο Τμήμα για προστασία και συμπαράσταση από ψυχολόγο ενώ καταβάλλεται προσπάθεια για τη μεταφορά της σε ίδρυμα.

Ο 84χρονος οδηγός εκινείτο επί της οδού Νεοπτολέμου, παραβίασε την προτεραιότητα και συγκρούστηκε με νομίμως διερχόμενο όχημα από την οδό Ιλιάδος, οδηγού 58 ετών.

Στη συνέχεια έχασε τον έλεγχο, αφού παρέσυρε την πεζή που περνούσε από το σημείο με την ΑμεΑ κόρη της, προσέκρουσε σε σειρά από σταθμευμένα οχήματα, όπου και ακινητοποιήθηκε, προκαλώντας και εκτεταμένες υλικές ζημιές.

