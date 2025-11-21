GNTM: Η φωτογράφιση της Άννας με τον Ανέστη ήταν άβολη!

Τι είπαν οι κριτές

Η σημερινή δοκιμασία του GNTM είχε έντονα συναισθήματα, δυναμικές στιγμές και… αρκετή αμηχανία, ειδικά για την Άννα και τον Ανέστη.

Το concept της ημέρας ήταν η αποτύπωση ενός ερωτευμένου ζευγαριού στο γαμήλιο πάρτι του, λίγο μετά τον γάμο, με φόντο ένα ρομαντικό σκηνικό γεμάτο ένταση και πάθος. Ωστόσο, το συγκεκριμένο ζευγάρι δυσκολεύτηκε σημαντικά να βρει κοινό ρυθμό, κάτι που σχολιάστηκε έντονα από όλους.

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM

Η δοκιμασία δεν ήταν απλώς απαιτητική — ήταν και κρίσιμη, καθώς το ζευγάρι με τη χειρότερη λήψη θα αποχωρούσε οριστικά από το διαγωνισμό. Σε αυτό το πλαίσιο, η Άννα και ο Ανέστης μπήκαν στο σετ με εμφανή νευρικότητα, κάτι που έγινε αμέσως αντιληπτό από τους κριτές και την ομάδα.

Η Άννα έδειχνε μαγκωμένη, με τον Ανέστη να προσπαθεί να τη στηρίξει, αλλά η χημεία δεν ερχόταν. Οι κριτές προσπαθούσαν να δώσουν οδηγίες για να «λύθεί» κάπως η κατάσταση: «Άννα, βρέξε τα μαλλιά σου… άπλωσε πόδια… μη τον κρύβεις… μπράβο, τώρα μπαίνουμε στο κλίμα!».

Ωστόσο, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες, η αίσθηση ότι κάτι έλειπε παρέμενε. «Όταν είναι ο άλλος σφιγμένος, υποσυνείδητα είσαι κι εσύ… Δεν μπορείς να δίνεις εσύ κι ο άλλος να μην δίνει» είπε ο Ανέστης επιβεβαιώνοντας την έλλειψη αρμονίας.

GNTM: Η φωτογράφιση της Άννας με τον Ανέστη ήταν άβολη!

O Ανέστης και η Άννα προσπάθησαν αλλά η έλλειψη χημείας ήταν εμφανής

Σε κάποια στιγμή, η Άννα παραδέχτηκε πως δεν ένιωθε άνετα, χωρίς όμως να θεωρεί ότι αυτό πρέπει να της στοιχίσει την παραμονή της:
«Αν είναι αυτός ο λόγος για να φύγω, είμαι ΟΚ. Δεν μπορώ να νιώθω ότι χάνω τον εαυτό μου ή ότι καταπιέζομαι».

Ο Ανέστης επίσης αναγνώρισε τη δυσκολία: «Κάποια φάση που την πλησίαζα τράβηξε λίγο πίσω…»

Η φωτογράφιση Άννας – Ανέστη ήταν από τις πιο άβολες, αλλά ανέδειξε για ακόμη μια φορά πόσο δύσκολο είναι για ένα μοντέλο να «μπει στον ρόλο», ακόμα κι όταν το concept απαιτεί έντονη συναισθηματική σύνδεση. 

O Ανέστης και η Άννα τη στιγμή της φωτογράφισης

O Ανέστης και η Άννα τη στιγμή της φωτογράφισης
Διαβάστε περισσότερα:
GNTM
