GNTM: Το concept που απογειώνει τη σημερινή φωτογράφιση

Το GNTM επιστρέφει απόψε, με μία από τις πιο θεαματικές δοκιμασίες της φετινής σεζόν. Τα μοντέλα καλούνται να φωτογραφηθούν σε ένα concept που περιστρέφεται γύρω από τον έρωτα, την τρυφερότητα και την ένωση δύο ανθρώπων – όλα αυτά μέσα σε μια πισίνα, σε μία μόνο λήψη και… σε μία ανάσα.

Η ατμόσφαιρα στο σπίτι του GNTM αλλάζει από την πρώτη στιγμή. Μουσική, συγκίνηση και ένας τόνος προσμονής κυριαρχούν, καθώς οι διαγωνιζόμενοι βλέπουν πρώτα ένα ζευγάρι να ποζάρει μέσα στο νερό.

Όταν τελικά το γνώριμο ζευγάρι αποκαλύπτεται, η έκπληξη είναι μεγάλη: πρόκειται για τη Χαρά Παππά, που γνωρίσαμε στο GNTM 2, και τον σύντροφό της Στέφανο Τσαγκαράκη.

Οι δυο τους ποζάρουν ως νεόνυμφοι στον φακό του διακεκριμένου φωτογράφου Παντελή Χαδούλη, ο οποίος φημίζεται για την καθαρή αισθητική, τον ακριβή φωτισμό και τη στιβαρή σύνθεσή του. Το ζευγάρι βγαίνει από την πισίνα, στεγνώνει και αφήνει τα μοντέλα να πάρουν τη θέση τους σε μια δοκιμασία που υπόσχεται ένταση, δυσκολίες και… πολλή χημεία.

Το concept της ημέρας έχει τίτλο «One Breath». Τα μοντέλα φορούν ονειρικά νυφικά, γεμάτα τούλια και κεντήματα από την Ντενίζ Ελευθερίου, ενώ τα αγόρια ντύνονται με κομψά κοστούμια του Γιώργου Παπαδόγαμβρου. Το ζητούμενο; Να αποτυπώσουν τη στιγμή ενός ζευγαριού μετά το πάρτι του γάμου τους, σε μία εικόνα που πρέπει να αναδίδει την καθαρή, ανεπιτήδευτη αγάπη – με ξεκάθαρο vibe από τα 90’s fashion editorials, όπως τόνισε η Ζενεβιέβ Μαζαρί.

Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να συνεργαστούν, να αγγίξουν, να νιώσουν και να αποδώσουν τον έρωτα μπροστά στον φακό, ενώ παράλληλα πρέπει να ξεπεράσουν τις δυσκολίες.

«Θέλουμε να αγγίζεστε, να φιληθείτε… να το ζήσετε πραγματικά», τους τόνισε ο Άγγελος Μπράτης, κάνοντας τα μοντέλα να αντιλαμβάνονται πως αυτή η δοκιμασία δεν μοιάζει με καμία άλλη. Ορισμένοι παίκτες δείχνουν ενθουσιασμένοι, ενώ άλλοι προβληματίζονται για το πώς αυτό το ερωτικό στοιχείο μπορεί να επηρεάσει τις σχέσεις τους εκτός διαγωνισμού.