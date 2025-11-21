CUPRA Leon, Formentor και Born: Πήραν 5 αστέρια στο Euro NCAP

Η CUPRA επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην ασφάλεια και καινοτομία, καθώς τα CUPRA Leon, Formentor και Born απέσπασαν ξανά την κορυφαία βαθμολογία 5 αστέρων, στις τελευταίες αξιολογήσεις ασφάλειας του Euro NCAP – αυτή τη φορά σύμφωνα με τα αυστηρότερα πρότυπα του 2025.

Για να ανταποκριθούν στα ενισχυμένα πρότυπα, τα CUPRA Leon και Formentor είναι εξοπλισμένα με μία σειρά νέων τεχνολογιών ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένου ενός συστήματος αισθητήρων κάμερας και ραντάρ που υποστηρίζει προηγμένες λειτουργίες υποβοήθησης του οδηγού. Το αναβαθμισμένο σύστημα Front Assist πλέον περιλαμβάνει υποβοήθηση σε διασταυρώσεις, ανίχνευση σεναρίων στροφής και πρόληψη μετωπικών συγκρούσεων. Αυτά τα συστήματα είναι σχεδιασμένα για να εντοπίζουν και να αντιδρούν σε πιθανές συγκρούσεις σε ένα ευρύτερο φάσμα πραγματικών συνθηκών, συμβάλλοντας στην αποτροπή ή μείωση των επιπτώσεων.

Εκτός από τα ενεργά συστήματα, τα οχήματα υποβλήθηκαν σε νέες αξιολογήσεις για την αντοχή σε πλευρική πρόσκρουση σε στύλο και σε αντίθετη φορά μέσω εικονικών δοκιμασιών. Αυτά τα τεστ είναι κρίσιμα για την επιβεβαίωση της δοκιμής ακεραιότητας και της απόδοσης των συστημάτων συγκράτησης σε πραγματικές συνθήκες πρόσκρουσης. Τα CUPRA Leon, Formentor και Born πέρασαν με επιτυχία αυτές τις αξιολογήσεις, αναδεικνύοντας την έμφαση που δίνει η CUPRA στην ασφάλεια των επιβατών.

Τα οχήματα αυτά προσφέρουν πλέον ενισχυμένη προστασία για τους ευάλωτες χρήστες του δρόμου, χάρη σε έναν νέο προσομοιωτή κρούσης ποδιού, που χρησιμοποιείται στα τεστ προστασίας πεζών, που αξιολογεί πιο ρεαλιστικά τον μηρό και τη κνήμη, καθώς και σε μία πιο διευρυμένη περιοχή αξιολόγησης κρούσης στο κεφάλι ποδηλατών.

Τα συγκεκριμένα μοντέλα διαθέτουν επίσης ιδιωτική λειτουργία eCall, εξασφαλίζοντας ταχεία ανταπόκριση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, φύλλα διάσωσης σε όλες τις γλώσσες της Ε.Ε. και έχουν περάσει με επιτυχία τα τεστ βύθισης οχημάτων του 2025, διασφαλίζοντας για ορισμένο χρόνο τη λειτουργία των σχετικών ηλεκτρικών συστημάτων και κατά συνέπεια την ασφαλή έξοδο των επιβατών.

Τα τελικά αποτελέσματα υπογραμμίζουν τη συνολική ισχύ των μοντέλων:

- CUPRA Leon: 88% Προστασία Ενήλικων Επιβατών, 86% Προστασία Παιδιών, 82% Ευάλωτων Χρηστών του Δρόμου, 77% Συστήματα Υποβοήθησης Ασφαλείας

- CUPRA Formentor: 91% Προστασία Ενήλικων Επιβατών, 86% Προστασία Παιδιών, 79% Ευάλωτων Χρηστών του Δρόμου, 77% Συστήματα Υποβοήθησης Ασφαλείας

- CUPRA Born: 89% Προστασία Ενήλικων Επιβατών, 87% Προστασία Παιδιών, 76% Ευάλωτων Χρηστών του Δρόμου, 76% Συστήματα Υποβοήθησης Ασφαλείας