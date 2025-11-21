CUPRA Leon, Formentor και Born: Πήραν 5 αστέρια στο Euro NCAP

Δείτρε τα συστήματα και αναλυτικά την βαθμολογία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.11.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Θα βρεις τα αντικείμενα που υπάρχουν μέσα στο σπίτι;
21.11.25 , 19:06 Συνάντηση Μενδώνη με Γκιλφόιλ με φόντο τον πολιτισμό
21.11.25 , 18:53 Τραγωδία στη Σαλαμίνα: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα - Νεκρός ο οδηγός
21.11.25 , 18:37 CUPRA Leon, Formentor και Born: Πήραν 5 αστέρια στο Euro NCAP
21.11.25 , 18:32 Cash or Trash: Ο Δαράβαλης την έφερε στον Τσαγκαράκη - «Με εξόντωσε»
21.11.25 , 18:30 Cash or Trash: Ρογδάκη και Σταυρίδης συνασπίστηκαν για καλό σκοπό!
21.11.25 , 18:16 Η ΕΕ στέλνει την Ελλάδα στα δικαστήρια για τα οικογενειακά επιδόματα
21.11.25 , 17:21 Κακοκαιρία «χτυπά» τη Δυτική Ελλάδα: Μπαράζ 112 σε Γιάννενα, Άρτα & Πρέβεζα
21.11.25 , 17:01 Ελένη Μενεγάκη: Η πρωινή βόλτα που έκανε στην Κηφισιά!
21.11.25 , 16:38 Το elegant outfit της Τζένης Μπαλατσινού: Μια διαχρονική φινέτσα
21.11.25 , 16:20 Tα πλάνα του Μεντιλίμπαρ
21.11.25 , 16:13 Hyundai: Πρωταγωνιστεί στην σύνοδο κορυφής ηγετών της G20
21.11.25 , 16:10 Ειδικό σχολείο Πειραιά: Μεγάλη κινητοποίηση για να σωθεί η 13χρονη μαθήτρια
21.11.25 , 15:53 Αθηνά Οικονομάκου: Σικάτη εμφάνιση στο Μιλάνο με τσάντα YSL 4.200 ευρώ
21.11.25 , 15:48 Χάθηκαν ενώ ήταν στην κορυφή! Τι κάνουν σήμερα 4+1 γνωστοί παρουσιαστές
Χάθηκαν ενώ ήταν στην κορυφή! Τι κάνουν σήμερα 4+1 γνωστοί παρουσιαστές
Τραγωδία στη Σαλαμίνα: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα - Νεκρός ο οδηγός
Γιατί χάνουν ακόμη και 100 ευρώ τον μήνα χιλιάδες συνταξιούχοι
Απίστευτος on air καβγάς ανάμεσα στην Κωνσταντοπούλου και τον Ουγγαρέζο!
First Dates: «Από καταχρήσεις πώς τα πας;» - Δείτε το trailer
Νάνσυ Αντωνίου: Ο γιος, ο πρώην σύζυγος και το βιογραφικό της
Ελένη Μενεγάκη: Η πρωινή βόλτα που έκανε στην Κηφισιά!
Η ΕΕ στέλνει την Ελλάδα στα δικαστήρια για τα οικογενειακά επιδόματα
Θανάσης Πάτρας: Η εξομολόγηση για το πρόβλημα υγείας της συζύγου του
Stalker Πλούταρχου: «Υπήρχε ερωτική ανταπόκριση από την άλλη πλευρά»
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
CUPRA Leon, Formentor και Born: Πήραν 5 αστέρια στο Euro NCAP
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η CUPRA επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην ασφάλεια και καινοτομία, καθώς τα CUPRA Leon, Formentor και Born απέσπασαν ξανά την κορυφαία βαθμολογία 5 αστέρων, στις τελευταίες αξιολογήσεις ασφάλειας του Euro NCAP – αυτή τη φορά σύμφωνα με τα αυστηρότερα πρότυπα του 2025.

Για να ανταποκριθούν στα ενισχυμένα πρότυπα, τα CUPRA Leon και Formentor είναι εξοπλισμένα με μία σειρά νέων τεχνολογιών ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένου ενός συστήματος αισθητήρων κάμερας και ραντάρ που υποστηρίζει προηγμένες λειτουργίες υποβοήθησης του οδηγού. Το αναβαθμισμένο σύστημα Front Assist πλέον περιλαμβάνει υποβοήθηση σε διασταυρώσεις, ανίχνευση σεναρίων στροφής και πρόληψη μετωπικών συγκρούσεων. Αυτά τα συστήματα είναι σχεδιασμένα για να εντοπίζουν και να αντιδρούν σε πιθανές συγκρούσεις σε ένα ευρύτερο φάσμα πραγματικών συνθηκών, συμβάλλοντας στην αποτροπή ή μείωση των επιπτώσεων.

CUPRA Leon, Formentor και Born: Πήραν 5 αστέρια στο Euro NCAP

Εκτός από τα ενεργά συστήματα, τα οχήματα υποβλήθηκαν σε νέες αξιολογήσεις για την αντοχή σε πλευρική πρόσκρουση σε στύλο και σε αντίθετη φορά μέσω εικονικών δοκιμασιών. Αυτά τα τεστ είναι κρίσιμα για την επιβεβαίωση της δοκιμής ακεραιότητας και της απόδοσης των συστημάτων συγκράτησης σε πραγματικές συνθήκες πρόσκρουσης. Τα CUPRA Leon, Formentor και Born πέρασαν με επιτυχία αυτές τις αξιολογήσεις, αναδεικνύοντας την έμφαση που δίνει η CUPRA στην ασφάλεια των επιβατών.

Τα οχήματα αυτά προσφέρουν πλέον ενισχυμένη προστασία για τους ευάλωτες χρήστες του δρόμου, χάρη σε έναν νέο προσομοιωτή κρούσης ποδιού, που χρησιμοποιείται στα τεστ προστασίας πεζών, που αξιολογεί πιο ρεαλιστικά τον μηρό και τη κνήμη, καθώς και σε μία πιο διευρυμένη περιοχή αξιολόγησης κρούσης στο κεφάλι ποδηλατών.

Τα συγκεκριμένα μοντέλα διαθέτουν επίσης ιδιωτική λειτουργία eCall, εξασφαλίζοντας ταχεία ανταπόκριση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, φύλλα διάσωσης σε όλες τις γλώσσες της Ε.Ε. και έχουν περάσει με επιτυχία τα τεστ βύθισης οχημάτων του 2025, διασφαλίζοντας για ορισμένο χρόνο τη λειτουργία των σχετικών ηλεκτρικών συστημάτων και κατά συνέπεια την ασφαλή έξοδο των επιβατών.

CUPRA Leon, Formentor και Born: Πήραν 5 αστέρια στο Euro NCAP

Τα τελικά αποτελέσματα υπογραμμίζουν τη συνολική ισχύ των μοντέλων:

- CUPRA Leon: 88% Προστασία Ενήλικων Επιβατών, 86% Προστασία Παιδιών, 82% Ευάλωτων Χρηστών του Δρόμου, 77% Συστήματα Υποβοήθησης Ασφαλείας

- CUPRA Formentor: 91% Προστασία Ενήλικων Επιβατών, 86% Προστασία Παιδιών, 79% Ευάλωτων Χρηστών του Δρόμου, 77% Συστήματα Υποβοήθησης Ασφαλείας

- CUPRA Born: 89% Προστασία Ενήλικων Επιβατών, 87% Προστασία Παιδιών, 76% Ευάλωτων Χρηστών του Δρόμου, 76% Συστήματα Υποβοήθησης Ασφαλείας

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
CUPRA
 |
CUPRA LEON
 |
CUPRA FORMENTOR
 |
CUPRA BORN
 |
EURO NCAP
 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top