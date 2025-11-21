Ο Τραμπ πιέζει τον Ζελένσκι - Διορία 6 ημερών για να συμφωνήσει στο σχέδιο

Προς ένα δραματικό τέλος φαίνεται να οδεύει ο πόλεμος Ρωσίας - Ουκρανίας. Οι Αμερικανοί έφτιαξαν ένα σχέδιο ειρήνης 28 σημείων, το οποίο οι Ρώσοι, μάλλον αποδέχονται και τώρα η κυβέρνηση Τραμπ ασκεί έντονες πιέσεις στον Ζελένσκι να το αποδεχθεί μέχρι τις 27 του μήνα.

Πριν από λίγο, ο Ουκρανός πρόεδρος απηύθυνε διάγγελμα προς τον λαό της χώρας του, κάνοντας λόγο για την πιο δύσκολη στιγμή στην ιστορία τους.

Ο Τραμπ πιέζει τον Ζελένσκι - Έχει διορία να συμφωνήσει στο σχέδιο έξι μέρες

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν ασφυκτικά το Κίεβο να αποδεχτεί το ειρηνευτικό σχέδιο των 28 σημείων. Είτε θα συμφωνήσει ο Ζελενσκι ως τις 27 Νοεμβρίου, την Ημέρα των Ευχαριστιών είτε ο Τραμπ θα τους αφήσει ξεκρέμαστους.

«Έχουμε δώσει πολλές προθεσμίες αλλά η Πέμπτη νομίζω ότι είναι ο κατάλληλος χρόνος», είπε ο Τραμπ στο FOX News.

«Αυτή τη στιγμή, η Ουκρανία μπορεί να αντιμετωπίσει μια πολύ σκληρή επιλογή: είτε την απώλεια της αξιοπρέπειας, είτε τον κίνδυνο να χάσει έναν βασικό εταίρο», λέει ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Ζελένσκι από τη μεριά του.

Τι προβλέπει το αμερικανικό σχέδιο

Ουδετερότητα Ουκρανίας: Παραμονή εκτός ΝΑΤΟ, χωρίς ανάπτυξη νατοϊκών στρατευμάτων στο έδαφος της.

Κριμαία, Ντονέτσκ και Λουχάνσκ αναγνωρίζονται de facto ως ρωσικά.

Χερσώνα και Ζαπορίζια παραμένουν «παγωμένες» περιοχές.

Η Ρωσία να μην εισβάλλει σε γειτονικά κράτη

Με στρατιωτική περιβολή ο Πούτιν στην πρώτη γραμμή

Ενώ ο Ζελένσκι βρίσκεται ανάμεσα σε συμπληγάδες, ο Πούτιν επιβλέπει τα εδαφικά κέρδη της Ρωσίας στην πρώτη γραμμή. Εμφανίστηκε με στρατιωτική περιβολή στο ρωσικό στρατηγείο. Ενημερώθηκε από τον στρατηγό Γκερασίμοφ.

Λίγο πριν ο Ζελένσκι απευθύνει δραματικό διάγγελμα προς τον λαό του, τα τηλέφωνα με τους Ευρωπαίους ηγέτες είχαν πάρει φωτιά.

«Πιστεύω ότι πολλά από τα σημεία που είδα είναι αρκετά προβληματικά, ως προς την παραχώρηση εδαφών που εξακολουθεί να ελέγχει η Ουκρανία», τονίζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.