Ο Τραμπ πιέζει τον Ζελένσκι - Διορία 6 ημερών για να συμφωνήσει στο σχέδιο

Δραματικό διάγγελμα Ζελένσκι στον λαό του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.11.25 , 21:25 GNTM: Οι συμβουλές που έδωσε η Χαρά Παππά στα επίδοξα μοντέλα!
21.11.25 , 21:23 Κλήρωση Eurojackpot 21/11: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 33.000.000 ευρώ
21.11.25 , 21:20 GNTM: Η ανακοίνωση βόμβα της Ηλιάνας - Πώς μοιράστηκαν τα ζευγάρια
21.11.25 , 21:10 GNTM: Το concept που απογειώνει τη σημερινή φωτογράφιση
21.11.25 , 20:55 Λουτράκι: Στο STAR η δασκάλα - «Με άγγιξε περισσότερο από το κανονικό»
21.11.25 , 20:30 Ο Τραμπ πιέζει τον Ζελένσκι - Διορία 6 ημερών για να συμφωνήσει στο σχέδιο
21.11.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Θα βρεις τα αντικείμενα που υπάρχουν μέσα στο σπίτι;
21.11.25 , 19:06 Συνάντηση Μενδώνη με Γκιλφόιλ με φόντο τον πολιτισμό
21.11.25 , 18:53 Τραγωδία στη Σαλαμίνα: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα - Νεκρός ο οδηγός
21.11.25 , 18:37 CUPRA Leon, Formentor και Born: Πήραν 5 αστέρια στο Euro NCAP
21.11.25 , 18:32 Cash or Trash: Ο Δαράβαλης την έφερε στον Τσαγκαράκη - «Με εξόντωσε»
21.11.25 , 18:30 Cash or Trash: Ρογδάκη και Σταυρίδης συνασπίστηκαν για καλό σκοπό!
21.11.25 , 18:16 Η ΕΕ στέλνει την Ελλάδα στα δικαστήρια για τα οικογενειακά επιδόματα
21.11.25 , 17:21 Κακοκαιρία «χτυπά» τη Δυτική Ελλάδα: Μπαράζ 112 σε Γιάννενα, Άρτα & Πρέβεζα
21.11.25 , 17:01 Ελένη Μενεγάκη: Η πρωινή βόλτα που έκανε στην Κηφισιά!
Χάθηκαν ενώ ήταν στην κορυφή! Τι κάνουν σήμερα 4+1 γνωστοί παρουσιαστές
Νάνσυ Αντωνίου: Ο γιος, ο πρώην σύζυγος και το βιογραφικό της
GNTM: Το concept που απογειώνει τη σημερινή φωτογράφιση
Λουτράκι: Στο STAR η δασκάλα - «Με άγγιξε περισσότερο από το κανονικό»
Ελένη Μενεγάκη: Η πρωινή βόλτα που έκανε στην Κηφισιά!
Το ζητήσατε και έγινε πράξη! Στο MasterChef επιστρέφει η πιο hot δοκιμασία
GNTM: Η ανακοίνωση βόμβα της Ηλιάνας - Πώς μοιράστηκαν τα ζευγάρια
First Dates: Όταν ένας μαθηματικός γνωρίζει μια νηπιαγωγό!
Γιατί χάνουν ακόμη και 100 ευρώ τον μήνα χιλιάδες συνταξιούχοι
First Dates: Το ραντεβού Χρυσοβαλάντη - Μαρίας είχε γέλιο!
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (21/11/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Προς ένα δραματικό τέλος φαίνεται να οδεύει ο πόλεμος Ρωσίας - Ουκρανίας. Οι Αμερικανοί έφτιαξαν ένα σχέδιο ειρήνης 28 σημείων, το οποίο οι Ρώσοι, μάλλον αποδέχονται και τώρα η κυβέρνηση Τραμπ ασκεί έντονες πιέσεις στον Ζελένσκι να το αποδεχθεί μέχρι τις 27 του μήνα. 

Πριν από λίγο, ο Ουκρανός πρόεδρος απηύθυνε διάγγελμα προς τον λαό της χώρας του, κάνοντας λόγο για την πιο δύσκολη στιγμή στην ιστορία τους. 

Σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία: Παραχώρηση εδαφών - Μείωση στρατού

Ο Τραμπ πιέζει τον Ζελένσκι - Έχει διορία να συμφωνήσει στο σχέδιο έξι μέρες

Πιέσεις ΗΠΑ σε Ζελένσκι

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν ασφυκτικά το Κίεβο να αποδεχτεί το ειρηνευτικό σχέδιο των 28 σημείων. Είτε θα συμφωνήσει ο Ζελενσκι ως τις 27 Νοεμβρίου, την Ημέρα των Ευχαριστιών είτε ο Τραμπ θα τους αφήσει ξεκρέμαστους. 

«Έχουμε δώσει πολλές προθεσμίες αλλά η Πέμπτη νομίζω ότι είναι ο κατάλληλος χρόνος», είπε ο Τραμπ στο FOX News. 

«Αυτή τη στιγμή, η Ουκρανία μπορεί να αντιμετωπίσει μια πολύ σκληρή επιλογή: είτε την απώλεια της αξιοπρέπειας, είτε τον κίνδυνο να χάσει έναν βασικό εταίρο», λέει ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Ζελένσκι από τη μεριά του. 

ΥΠΕΞ σε Ζαχάροβα: Απειλές κατά κυρίαρχων κρατών αυτοδικαίως απορρίπτονται

Ο Τραμπ πιέζει τον Ζελένσκι - Διορία 6 ημερών για να συμφωνήσει στο σχέδιο

Τι προβλέπει το αμερικανικό σχέδιο 

  • Ουδετερότητα Ουκρανίας: Παραμονή εκτός ΝΑΤΟ, χωρίς ανάπτυξη νατοϊκών στρατευμάτων στο έδαφος της.
  • Κριμαία, Ντονέτσκ και Λουχάνσκ αναγνωρίζονται de facto ως ρωσικά.
  • Χερσώνα και Ζαπορίζια παραμένουν «παγωμένες» περιοχές.
  • Η Ρωσία να μην εισβάλλει σε γειτονικά κράτη 

Με στρατιωτική περιβολή ο Πούτιν στην πρώτη γραμμή

Ενώ ο Ζελένσκι βρίσκεται ανάμεσα σε συμπληγάδες, ο Πούτιν επιβλέπει τα εδαφικά κέρδη της Ρωσίας στην πρώτη γραμμή. Εμφανίστηκε με στρατιωτική περιβολή στο ρωσικό στρατηγείο. Ενημερώθηκε από τον στρατηγό Γκερασίμοφ.

Λίγο πριν ο Ζελένσκι απευθύνει δραματικό διάγγελμα προς τον λαό του, τα τηλέφωνα με τους Ευρωπαίους ηγέτες είχαν πάρει φωτιά. 

«Πιστεύω ότι πολλά από τα σημεία που είδα είναι αρκετά προβληματικά, ως προς την παραχώρηση εδαφών που εξακολουθεί να ελέγχει η Ουκρανία», τονίζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
 |
ΡΩΣΙΑ
 |
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
 |
ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ ΖΕΛΕΝΣΚΙ
 |
ΗΠΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top