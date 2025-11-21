Τροχός της Τύχης: Θα βρεις τα αντικείμενα που υπάρχουν μέσα στο σπίτι;

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Παρασκευής 21/11/2025 στο Star, η Τάνια ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Στο Σπίτι», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Κ, το Μ, το Ρ κι έξτρα σύμφωνο το Ν, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.

Ο χρόνος κυλούσε βασανιστικά για την Τάνια, η οποία δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο.

Μη χάνει χρόνο - προσπάθησε κι εσύ τώρα!

