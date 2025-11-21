Τροχός της Τύχης: Θα βρεις τα αντικείμενα που υπάρχουν μέσα στο σπίτι;

Η Τάνια δεν τα κατάφερε!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.11.25 , 21:25 GNTM: Οι συμβουλές που έδωσε η Χαρά Παππά στα επίδοξα μοντέλα!
21.11.25 , 21:23 Κλήρωση Eurojackpot 21/11: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 33.000.000 ευρώ
21.11.25 , 21:20 GNTM: Η ανακοίνωση βόμβα της Ηλιάνας - Πώς μοιράστηκαν τα ζευγάρια
21.11.25 , 21:10 GNTM: Το concept που απογειώνει τη σημερινή φωτογράφιση
21.11.25 , 20:55 Λουτράκι: Στο STAR η δασκάλα - «Με άγγιξε περισσότερο από το κανονικό»
21.11.25 , 20:30 Ο Τραμπ πιέζει τον Ζελένσκι - Διορία 6 ημερών για να συμφωνήσει στο σχέδιο
21.11.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Θα βρεις τα αντικείμενα που υπάρχουν μέσα στο σπίτι;
21.11.25 , 19:06 Συνάντηση Μενδώνη με Γκιλφόιλ με φόντο τον πολιτισμό
21.11.25 , 18:53 Τραγωδία στη Σαλαμίνα: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα - Νεκρός ο οδηγός
21.11.25 , 18:37 CUPRA Leon, Formentor και Born: Πήραν 5 αστέρια στο Euro NCAP
21.11.25 , 18:32 Cash or Trash: Ο Δαράβαλης την έφερε στον Τσαγκαράκη - «Με εξόντωσε»
21.11.25 , 18:30 Cash or Trash: Ρογδάκη και Σταυρίδης συνασπίστηκαν για καλό σκοπό!
21.11.25 , 18:16 Η ΕΕ στέλνει την Ελλάδα στα δικαστήρια για τα οικογενειακά επιδόματα
21.11.25 , 17:21 Κακοκαιρία «χτυπά» τη Δυτική Ελλάδα: Μπαράζ 112 σε Γιάννενα, Άρτα & Πρέβεζα
21.11.25 , 17:01 Ελένη Μενεγάκη: Η πρωινή βόλτα που έκανε στην Κηφισιά!
Χάθηκαν ενώ ήταν στην κορυφή! Τι κάνουν σήμερα 4+1 γνωστοί παρουσιαστές
Νάνσυ Αντωνίου: Ο γιος, ο πρώην σύζυγος και το βιογραφικό της
GNTM: Το concept που απογειώνει τη σημερινή φωτογράφιση
Λουτράκι: Στο STAR η δασκάλα - «Με άγγιξε περισσότερο από το κανονικό»
Ελένη Μενεγάκη: Η πρωινή βόλτα που έκανε στην Κηφισιά!
Το ζητήσατε και έγινε πράξη! Στο MasterChef επιστρέφει η πιο hot δοκιμασία
GNTM: Η ανακοίνωση βόμβα της Ηλιάνας - Πώς μοιράστηκαν τα ζευγάρια
First Dates: Όταν ένας μαθηματικός γνωρίζει μια νηπιαγωγό!
Γιατί χάνουν ακόμη και 100 ευρώ τον μήνα χιλιάδες συνταξιούχοι
First Dates: Το ραντεβού Χρυσοβαλάντη - Μαρίας είχε γέλιο!
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Παρασκευής 21/11/2025 στο Star, η Τάνια ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Τροχός της Τύχης: «Συνώνυμα» που μπέρδεψαν και τον παίκτη του τελικού

Τροχός της Τύχης: Θα βρεις τα αντικείμενα που υπάρχουν μέσα στο σπίτι;

Η κατηγορία ήταν «Στο Σπίτι», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Κ, το Μ, το Ρ κι έξτρα σύμφωνο το Ν, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο

Τροχός της Τύχης: Θα βρεις τα αντικείμενα που υπάρχουν μέσα στο σπίτι;

Ο χρόνος κυλούσε βασανιστικά για την Τάνια, η οποία δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο.

Τροχός της Τύχης: Ο Σταύρος έλυσε τον γρίφο σε λίγα λεπτά!

Μη χάνει χρόνο - προσπάθησε κι εσύ τώρα!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
ΓΡΙΦΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
 |
ΝΑΤΑΣΑ ΚΟΥΒΕΛΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top