Τροχός της Τύχης: «Συνώνυμα» που μπέρδεψαν και τον παίκτη του τελικού

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Πέμπτης 20/11/2025 στο Star, ο Ηλίας ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Συνώνυμα» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Ν, το Κ και το Ρ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ε.

Ο παίκτης προσπάθησε μέχρι το τελευταίο λεπτό, αλλά τα «Συνώνυμα» του έβαλαν εμπόδια!

Μίπως θες να προσπαθήσεις να λύσεις τον γρίφο;

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης