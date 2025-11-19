Τροχός της Τύχης: Ο Σταύρος έλυσε τον γρίφο σε λίγα λεπτά!

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τετάρτης 19/11/2025 στο Star, ο Σταύρος ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.
Η κατηγορία ήταν «Κοινό συνθετικό» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Ν, το Κ και το Ρ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.
Χρειάστηκαν μόλις λίγα λεπτά για τον παίκτη για να λύσει τον γρίφο! «Είσαι καταπληκτικός», σχολίασε ο παρουσιαστής.
Άραγε θα λύσεις και εσύ τον γρίφο τόσο γρήγορα;
