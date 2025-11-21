Συνάντηση Μενδώνη με Γκιλφόιλ με φόντο τον πολιτισμό

Συζητήθηκε η επικείμενη επίσκεψη της Υπουργού στις ΗΠΑ

21.11.25 , 19:06 Συνάντηση Μενδώνη με Γκιλφόιλ με φόντο τον πολιτισμό
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi
Συνάντηση Μενδώνη Με Γκιλφόιλ Με Φόντο Τον Πολιτισμό
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Την περαιτέρω εμβάθυνση των πολιτιστικών δεσμών μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών συζήτησαν σήμερα η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, και η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle. Η συνάντηση εργασίας επιβεβαίωσε την εξαιρετική δυναμική που έχει αναπτυχθεί στις διμερείς σχέσεις, με τις δύο πλευρές να θέτουν επί τάπητος ένα φιλόδοξο πλάνο συνεργασιών.

Η κα Μενδώνη τόνισε πως ο πολιτισμός οφείλει να κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη «νέα εποχή» συνεργασίας των δύο χωρών, προαναγγέλλοντας το ταξίδι της στις ΗΠΑ. Το πρόγραμμα της επίσκεψης περιλαμβάνει επαφές με ανώτατα στελέχη του State Department και της ομογένειας, καθώς και δύο σημαντικά γεγονότα: τα εγκαίνια του νέου Μουσείου Αρχαίας Σπάρτης και του θεάτρου αρχαιοελληνικού τύπου στο Πανεπιστήμιο του Κονέκτικατ, όπου μάλιστα σχεδιάζεται να ανέβει παράσταση αρχαίου δράματος την επόμενη χρονιά.

KΙΜΠΕΡΛΙ ΓΚΙΛΦΟΙΛ
 |
ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ
 |
NEWPOST
