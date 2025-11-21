GNTM: Η ανακοίνωση βόμβα της Ηλιάνας - Πώς μοιράστηκαν τα ζευγάρια

Η Ζενεβιέβ έκανε τα ματσαρίσματα

GNTM
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο σημερινό επεισόδιο του GNTM, η φωτογράφιση με ζευγάρια και το concept έρωτα υπόσχονται δυνατές συγκινήσεις και έντονη αγωνία.

Δείτε εδώ όλα τα επεισόδια του GNTM

Η Ξένια, ως νικήτρια του τελευταίου πλατό, βρίσκεται σε προνομιακή θέση, αφού αποκτά ένα μικρό, αλλά σημαντικό μυστικό που της δίνει πλεονέκτημα στη δοκιμασία. Η Ξένια επιλέγει το δικό της ζευγάρι στη φωτογράφιση, δημιουργώντας από την αρχή έναν ενθουσιασμό που κυριαρχεί στο σπίτι.

GNTM: Η ανακοίνωση βόμβα της Ηλιάνας - Πώς μοιράστηκαν τα ζευγάρια

Με τη βοήθεια της Ζενεβιέβ Μαζαρί, που λειτουργεί ως fashion «προξενήτρα», τα ζευγάρια μπαίνουν σε ένα ρομαντικό concept που συνδυάζει τρυφερότητα, συνεργασία και αληθινά συναισθήματα. Το πρώτο ζευγάρι είναι η Ξένια και ο Αναστάσιος, με τον διαγωνιζόμενο να δηλώνει πως νιώθει προνόμιο που τον επέλεξε. «Με είχε μαγέψει στο προηγούμενο σετ με την πασαρέλα της, οπότε είναι πραγματικά προνόμιο το γεγονός ότι με διάλεξε», δήλωσε ο Αναστάσιος.

Ζενεβιέβ Μαζαρί

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί προτείνει συνδυασμούς με στόχο την καλύτερη δυνατή χημεία: από το πρώτο «first dates» έως τα πιο απαιτητικά ματσαρίσματα.

Τα μοντέλα καλούνται να συνεργαστούν και να αποδώσουν εκφραστικότητα, ενώ παράλληλα πρέπει να προσαρμοστούν στα χαρακτηριστικά του κάθε ζευγαριού, όπως το ύψος, η σωματική διάπλαση και η δυναμική των βλέμματων. Όπως αναφέρθηκε στο απόσπασμα: «Για σένα πήγε πολύ καλά. Ελπίζω να ξαναπάει και για τους δυο μας… Πιστεύω σε εμάς. Πιστεύω θα έχουμε μία πάρα πολύ καλή λήψη.»

GNTM: Η ανακοίνωση βόμβα της Ηλιάνας - Πώς μοιράστηκαν τα ζευγάρια

Ποιοι πήραν το disadvantage

Οι παίκτες καλούνται να ξεπεράσουν το άγχος της φωτογράφισης και να ανταπεξέλθουν στο disadvantage που αφορά ένα ζευγάρι, το οποίο θα φωτογραφηθεί για δύο λεπτά αντί για τρία. Η επιλογή αυτή αφορά την Ειρήνη και τον Γιώργο, δύο από τα πιο δυνατά φαβορί του σπιτιού, με στόχο να αποδείξουν ότι μπορούν να αποδώσουν υπό πίεση.

GNTM: Η ανακοίνωση βόμβα της Ηλιάνας

Το επεισόδιο κορυφώνεται με την αποκάλυψη ότι η αποχώρηση θα είναι διπλή, με τα δύο άτομα που θα φύγουν να μην διευκρινίζεται το αν θα προέρχονται από το ίδιο ζευγάρι. Αυτή η εξέλιξη ανεβάζει τον βαθμό δυσκολίας και αγωνίας για όλους τους συμμετέχοντες: «Μετά από αυτή τη δοκιμασία θα αποχωρήσουν δύο… Διπλή αποχώρηση. Μειωνόμαστε όλο και πιο γρήγορα. Ό,τι καλύτερο», είπε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Η σημερινή φωτογράφιση δεν είναι απλώς μια δοκιμασία ομορφιάς ή μόδας, αλλά μια πρόκληση συνεργασίας, εκφραστικότητας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Τα ζευγάρια πρέπει να αποδώσουν μια αίσθηση ρομαντισμού και αληθινής σύνδεσης, ενώ οι επιλογές της Ξένιας και τα ματσαρίσματα της Ζενεβιέβ καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία κάθε φωτογραφίας.

Το αποτέλεσμα υπόσχεται συγκινήσεις, εκπλήξεις και έντονη αγωνία, καθώς οι σχέσεις των μοντέλων και η δυναμική των ζευγαριών θα καθορίσουν ποιοι θα καταφέρουν να προχωρήσουν στον επόμενο γύρο του GNTM.

 

GNTM
Back to Top