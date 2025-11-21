GNTM: Το concept που απογειώνει τη σημερινή φωτογράφιση

Η πιο αισθησιακή δοκιμασία του GNTM είναι γεγονός

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.11.25 , 21:25 GNTM: Οι συμβουλές που έδωσε η Χαρά Παππά στα επίδοξα μοντέλα!
21.11.25 , 21:23 Κλήρωση Eurojackpot 21/11: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 33.000.000 ευρώ
21.11.25 , 21:20 GNTM: Η ανακοίνωση βόμβα της Ηλιάνας - Πώς μοιράστηκαν τα ζευγάρια
21.11.25 , 21:10 GNTM: Το concept που απογειώνει τη σημερινή φωτογράφιση
21.11.25 , 20:55 Λουτράκι: Στο STAR η δασκάλα - «Με άγγιξε περισσότερο από το κανονικό»
21.11.25 , 20:30 Ο Τραμπ πιέζει τον Ζελένσκι - Διορία 6 ημερών για να συμφωνήσει στο σχέδιο
21.11.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Θα βρεις τα αντικείμενα που υπάρχουν μέσα στο σπίτι;
21.11.25 , 19:06 Συνάντηση Μενδώνη με Γκιλφόιλ με φόντο τον πολιτισμό
21.11.25 , 18:53 Τραγωδία στη Σαλαμίνα: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα - Νεκρός ο οδηγός
21.11.25 , 18:37 CUPRA Leon, Formentor και Born: Πήραν 5 αστέρια στο Euro NCAP
21.11.25 , 18:32 Cash or Trash: Ο Δαράβαλης την έφερε στον Τσαγκαράκη - «Με εξόντωσε»
21.11.25 , 18:30 Cash or Trash: Ρογδάκη και Σταυρίδης συνασπίστηκαν για καλό σκοπό!
21.11.25 , 18:16 Η ΕΕ στέλνει την Ελλάδα στα δικαστήρια για τα οικογενειακά επιδόματα
21.11.25 , 17:21 Κακοκαιρία «χτυπά» τη Δυτική Ελλάδα: Μπαράζ 112 σε Γιάννενα, Άρτα & Πρέβεζα
21.11.25 , 17:01 Ελένη Μενεγάκη: Η πρωινή βόλτα που έκανε στην Κηφισιά!
Χάθηκαν ενώ ήταν στην κορυφή! Τι κάνουν σήμερα 4+1 γνωστοί παρουσιαστές
Νάνσυ Αντωνίου: Ο γιος, ο πρώην σύζυγος και το βιογραφικό της
GNTM: Το concept που απογειώνει τη σημερινή φωτογράφιση
Λουτράκι: Στο STAR η δασκάλα - «Με άγγιξε περισσότερο από το κανονικό»
Ελένη Μενεγάκη: Η πρωινή βόλτα που έκανε στην Κηφισιά!
Το ζητήσατε και έγινε πράξη! Στο MasterChef επιστρέφει η πιο hot δοκιμασία
GNTM: Η ανακοίνωση βόμβα της Ηλιάνας - Πώς μοιράστηκαν τα ζευγάρια
First Dates: Όταν ένας μαθηματικός γνωρίζει μια νηπιαγωγό!
Γιατί χάνουν ακόμη και 100 ευρώ τον μήνα χιλιάδες συνταξιούχοι
First Dates: Το ραντεβού Χρυσοβαλάντη - Μαρίας είχε γέλιο!
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το GNTM επιστρέφει απόψε, με μία από τις πιο θεαματικές δοκιμασίες της φετινής σεζόν. Τα μοντέλα καλούνται να φωτογραφηθούν σε ένα concept που περιστρέφεται γύρω από τον έρωτα, την τρυφερότητα και την ένωση δύο ανθρώπων – όλα αυτά μέσα σε μια πισίνα, σε μία μόνο λήψη και… σε μία ανάσα.

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM

Η ατμόσφαιρα στο σπίτι του GNTM αλλάζει από την πρώτη στιγμή. Μουσική, συγκίνηση και ένας τόνος προσμονής κυριαρχούν, καθώς οι διαγωνιζόμενοι βλέπουν πρώτα ένα ζευγάρι να ποζάρει μέσα στο νερό. 

GNTM: Το concept που απογειώνει τη σημερινή φωτογράφιση

Όταν τελικά το γνώριμο ζευγάρι αποκαλύπτεται, η έκπληξη είναι μεγάλη: πρόκειται για τη Χαρά Παππά, που γνωρίσαμε στο GNTM 2, και τον σύντροφό της Στέφανο Τσαγκαράκη.

GNTM: Το concept που απογειώνει τη σημερινή φωτογράφιση

Οι δυο τους ποζάρουν ως νεόνυμφοι στον φακό του διακεκριμένου φωτογράφου Παντελή Χαδούλη, ο οποίος φημίζεται για την καθαρή αισθητική, τον ακριβή φωτισμό και τη στιβαρή σύνθεσή του. Το ζευγάρι βγαίνει από την πισίνα, στεγνώνει και αφήνει τα μοντέλα να πάρουν τη θέση τους σε μια δοκιμασία που υπόσχεται ένταση, δυσκολίες και… πολλή χημεία.

GNTM: Το concept που απογειώνει τη σημερινή φωτογράφιση

Το concept της ημέρας έχει τίτλο «One Breath». Τα μοντέλα φορούν ονειρικά νυφικά, γεμάτα τούλια και κεντήματα από την Ντενίζ Ελευθερίου, ενώ τα αγόρια ντύνονται με κομψά κοστούμια του Γιώργου Παπαδόγαμβρου. Το ζητούμενο; Να αποτυπώσουν τη στιγμή ενός ζευγαριού μετά το πάρτι του γάμου τους, σε μία εικόνα που πρέπει να αναδίδει την καθαρή, ανεπιτήδευτη αγάπη – με ξεκάθαρο vibe από τα 90’s fashion editorials, όπως τόνισε η Ζενεβιέβ Μαζαρί.

Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να συνεργαστούν, να αγγίξουν, να νιώσουν και να αποδώσουν τον έρωτα μπροστά στον φακό, ενώ παράλληλα πρέπει να ξεπεράσουν τις δυσκολίες.

«Θέλουμε να αγγίζεστε, να φιληθείτε… να το ζήσετε πραγματικά», τους τόνισε ο Άγγελος Μπράτης, κάνοντας τα μοντέλα να αντιλαμβάνονται πως αυτή η δοκιμασία δεν μοιάζει με καμία άλλη. Ορισμένοι παίκτες δείχνουν ενθουσιασμένοι, ενώ άλλοι προβληματίζονται για το πώς αυτό το ερωτικό στοιχείο μπορεί να επηρεάσει τις σχέσεις τους εκτός διαγωνισμού.

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
GNTM
 |
ΧΑΡΑ ΠΑΠΠΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top