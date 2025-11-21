Ελένη Μενεγάκη: Η πρωινή βόλτα που έκανε στην Κηφισιά!

Η Ελένη Μενεγάκη καλημέρισε το κοινό της μέσα από μια σειρά φωτογραφιών στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου ποζάρει μέσα στο αυτοκίνητό της.

Με το χαρακτηριστικό της χαμόγελο και ένα μακιγιάζ που αναδείκνυε τα χαρακτηριστικά της, η παρουσιάστρια έδειξε πως γνωρίζει καλά πώς να συνδυάζει φυσική λάμψη και καλή διάθεση.

Η Ελένη Μενεγάκη αποκάλυψε στη λεζάντα πως αφιέρωσε την πρώτη ώρα της ημέρας σε μία από τις αγαπημένες της συνήθειες: να δοκιμάζει καλλυντικά. Σκιές, ρουζ, κραγιόν, make up και eyeliner επιστρατεύτηκαν για να της φτιάξουν τη διάθεση – και το αποτέλεσμα ήταν τόσο όμορφο, που δεν θα μπορούσε να μη το μοιραστεί.

«Πόσο μου αρέσουν τα καλλυντικά μακιγιάζ! Πέρασα μια ώρα δοκιμάζοντας σκιές, ρουζ, κραγιόν, make up, eyeliner… μου φτιάχνει το κέφι! Όσο για το αποτέλεσμα; Το βλέπετε στο πρόσωπο και στη διάθεσή μου! Πολλά κόκκινα φιλιά σε όλους», έγραψε η ίδια.

Το post, όπως ήταν αναμενόμενο, συγκέντρωσε χιλιάδες likes σε λίγα λεπτά, ενώ τα σχόλια των θαυμαστών της πλημμύρισαν τη δημοσίευση με καρδιές, φιλάκια και όμορφες ευχές.

Πρόκειται για ακόμα μια στιγμή όπου η Ελένη Μενεγάκη επιβεβαιώνει τη γνήσια σχέση που έχει χτίσει με το κοινό της. Με απλές, αληθινές εικόνες από την καθημερινότητά της, καταφέρνει να κρατά την επικοινωνία ζωντανή, να μοιράζεται στιγμές χαράς και να εμπνέει τη θετική ενέργεια που τη χαρακτηρίζει όλα αυτά τα χρόνια.

Η επιλογή της να μοιραστεί την πρωινή της beauty ιεροτελεστία δείχνει επίσης πόσο αγαπά τον χώρο της ομορφιάς και πόσο την εκφράζει. Για την Ελένη, το μακιγιάζ δεν είναι απλώς μια ρουτίνα – είναι μια μικρή απόδραση, μια στιγμή χαλάρωσης και δημιουργικότητας που της γεμίζει την ημέρα με χαμόγελο.