Hyundai: Πρωταγωνιστεί στην σύνοδο κορυφής ηγετών της G20

Με το STARIA ως επίσημα μέσα μεταφοράς

Hyundai: Πρωταγωνιστεί στην σύνοδο κορυφής ηγετών της G20
Η Hyundai Motor Company ανακοίνωσε ότι θα καλύψει τις μετακινήσεις της Συνόδου Κορυφής των Ηγετών της G20 του 2025 στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής. Η εταιρεία θα διαθέσει 30 οχήματα πολλαπλών χρήσεων (MPV) STARIA ως επίσημα μέσα μεταφοράς για τα στελέχη των αντιπροσωπειών από τις συμμετέχουσες χώρες και θα υποστηρίξει συνολικά την επιτυχή λειτουργία της Συνόδου Κορυφής. Η Σύνοδος Κορυφής των Ηγετών της G20 θα πραγματοποιηθεί στο Γιοχάνεσμπουργκ στις 22-23 Νοεμβρίου με θέμα «Αλληλεγγύη, Ισότητα, Βιωσιμότητα».

Η G20 ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 1999 ως φόρουμ Υπουργών Οικονομικών και Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών με τη συμμετοχή 20 μεγάλων οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης της Δημοκρατίας της Κορέας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό να συζητούνται διεθνή οικονομικά και χρηματοπιστωτικά ζητήματα.

Η φετινή σύνοδος κορυφής είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς θα είναι η πρώτη Σύνοδος Κορυφής των Ηγετών της G20 που πραγματοποιήθηκε ποτέ στην αφρικανική ήπειρο και η 20ή στην ιστορία του φόρουμ.

Η Hyundai Motor επέλεξε το STARIA για τις μετακινήσεις της Συνόδου Κορυφής με βάση την εξωτερική του σχεδίαση, την κορυφαία αίσθηση άνεσης που προσφέρει στο εσωτερικό του, την εξαιρετικά λειτουργική καμπίνα του που προσαρμόζεται σε ποικίλες ανάγκες και τα προηγμένα χαρακτηριστικά ασφάλειας και συνδεσιμότητας που διαθέτει το μοντέλο.

Τον Σεπτέμβριο, η Hyundai Motor υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Department of International Relations & Cooperation (DIRCO) της Νότιας Αφρικής στα κεντρικά γραφεία του DIRCO στην Πρετόρια για την υποστήριξη της Συνόδου Κορυφής των Ηγετών της G20. Στην τελετή παρευρέθηκαν ο κ. Ilbum Kim και η κα Anna Thandi Moraka, Deputy Minister of International Relations & Cooperation της Νότιας Αφρικής.

