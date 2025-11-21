Stalker Πλούταρχου: «Υπήρχε ερωτική ανταπόκριση από την άλλη πλευρά»

Αμετανόητη φαίνεται πως είναι η 48χρονη, η οποία καταδικάστηκε σε 18 μήνες με αναστολή για παραβίαση οικιακής ειρήνης και πρόκλησης τρόμου μετά από μήνυση που υπέβαλε σε βάρος της ο Γιάννης Πλούταρχος.

Μιλώντας στην εκπομπή «Το ‘χουμε» η Ελένη Παπαδοπούλου ισχυρίστηκε πως υπήρχε ερωτική ανταπόκριση από την πλευρά του τραγουδιστή.

«Τα σημειώματα που έχετε βγάλει είναι αλήθεια, είναι τα γράμματά μου, όλα τα σημειώματα κυμαίνονταν στο ίδιο επίπεδο. Αναφερόμουν στον άντρα Γιάννη Πλούταρχο, απλό. Δε με ενδιαφέρει αν έχει οικογένεια, δεν εμπλέκομαι εγώ εκεί. Για να υπάρξει εκδήλωση συναισθημάτων, χρειάζεται η ανταπόκριση της άλλης πλευράς. Υπήρχε ερωτική ανταπόκριση από την άλλη πλευρά», είπε.

Η γυναίκα υποστήριξε πως μόλις χθες ενημερώθηκε για την ποινή που της επιβλήθηκε και ότι η αστυνομία πήγε από το σπίτι της, χωρίς εκείνη να ανοίξει την πόρτα.

«Ισχύει ότι ήρθε η αστυνομία στο σπίτι μου, χτυπούσαν πολύ έντονα, φωνάζανε και κάτω από το σπίτι. Καταρχάς δεν ήξερα τι συμβαίνει, εγώ νόμιζα ότι ήρθαν γιατί έσπασε ο περιοριστικός όρος, ο οποίος δεν έσπασε. Δεν ήξερα γιατί δεν είχα λάβει γνώση της δικαστικής απόφασης. Σήμερα πήρα την δικαστική απόφαση στα χέρια μου, εγώ δεν είχα στα χέρια μου τίποτα. Ο δικηγόρος μου είπε ότι μάλλον είναι αυτόφωρο και να μην ανοίξω μέχρι να δούμε τι συμβαίνει. Έχω και τη μητέρα μου στο σπίτι που είναι άρρωστη βαριά. Δεν έχω παραβιάσει κανέναν όρο», είπε.

Ωστόσο στη συνέχεια σημείωσε ότι δεν κατανοεί πλήρως το σκεπτικό της ποινής που της επιβλήθηκε και περίμενε να ισχύσει η αναστολή.

«Είναι υποχρεωτικοί αυτοί οι τρεις μήνες, σήμερα άσκησα έφεση γι’ αυτή την απόφαση. Δεν έχω μιλήσει ακόμα στον δικηγόρο για να καταλάβω αυτό το τρίμηνο. Δεν ανοίγω την πόρτα γιατί δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Δεν άνοιξα επειδή θεώρησα εκείνη τη στιγμή ότι αυτό είναι σωστό, φοβήθηκα κιόλας εννοείται», ανέφερε.

Σύμφωνα με την 48χρονη εδώ και τρία χρόνια δεν υπήρξε κανένα περιστατικό με τον τραγουδιστή και ότι δεν της είχαν υποβληθεί ασφαλιστικά μέτρα.

«Από το 2022 δεν υπάρχει κάποιο περιοριστικό μέτρο. Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή, ασφαλιστικά δεν υπάρχουν, ο τραγουδιστής σταμάτησε τη διαδικασία. Είναι δύο κομμάτια, είναι το πριν το δικαστήριο και το μετά, δεν τον ξαναπλησίασα», είπε και συνέχισε:

«Θα σας πω εγώ τι έκανα και γιατί το έκανα και έπρεπε να σας το είχα πριν μήνες, κακώς τα λέμε τώρα. Γιατί πήγα στην πρεμιέρα; Γιατί είμαι νόμιμη να πάω. Καλά έκανα και πήγαινα στο σπίτι, μιλάω για τον εαυτό μου, και να πέρασα από το σπίτι έκανα πάρα πολύ καλά».

«Τον νόμο εφάρμοσα. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν ασφαλιστικά, περνάω από το σπίτι του και από οποιοδήποτε δρόμο, τον οποίο τον πληρώνω κιόλας και κάνω ό, τι θέλω αρκεί να μην ενοχλώ κανέναν», κατέληξε.

Η 48χρονη από το 2019 πήγαινε έξω από το σπίτι του Γιάννη Πλούταρχου και του άφηνε ερωτικά γράμματα, επιστολές και προσωπικά αντικείμενα.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε στο δικαστήριο η σύζυγος του τραγουδιστή μια φορά είχε βγει έξω ο Γιάννης Πλούταρχος και του φώναζε, ενώ κάποια άλλη στιγμή έπεσε στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου του, φωνάζοντας «Θέλω τον Γιάννη».

Σε ένα από τα σημειώματα που είχε αφήσει, του έγραφε «θέλω να κάνουμε έρωτα» και πάνω σε αυτό εντοπίστηκε γενετικό της υλικό που ταυτοποιήθηκε.

Στη 48χρονη επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος να μην πλησιάσει τον τραγουδιστή σε απόσταση 500 μέτρων ή επικοινωνήσει μαζί του με οποιοδήποτε μέσο.