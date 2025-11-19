Πλούταρχος: Η stalker μιλά για πρώτη φορά μετά την καταδίκη της

Τη δική της πλευρά για τα όσα έχουν συμβεί με τον Γιάννη Πλούταρχο παρουσίασε η γυναίκα, η οποία καταδικάστηκε χθες σε 18 μήνες φυλάκιση με αναστολή για παραβίαση οικιακής ειρήνης και πρόκλησης τρόμου.

«Καταρχήν ασφαλιστικά μέτρα δεν υπάρχουν. Ο Γιάννης Πλούταρχος τα ξεκίνησε σε μια δόση το 2022 και δεν τα ολοκλήρωσε ποτέ. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, οποιοσδήποτε, όχι μόνο εγώ, μπορώ να περάσω από το σπίτι του, να πάω βόλτα αρκεί να μην κοιτάζω το σπίτι του, να μην ρίχνω γράμματα, να μην χτυπάω κουδούνια και να μην ενοχλώ. Στο κέντρο μπορώ να πάω οπουδήποτε, να παρακολουθήσω οποιοδήποτε πρόγραμμα θέλω ως θαμώνας αρκεί να μην τον ενοχλώ», είπε η γυναίκα στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Εξηγώντας μάλιστα γιατί πήγε στην πρεμιέρα του Γιάννη Πλούταρχου στο νυχτερινό κέντρο που τραγουδάει, είπε πως το έκανε για να τον πιέσει να υπογράψει ένα συμφωνητικό, στο οποίο θα αναγνωρίζει ότι δεν είναι stalker.

«Πήγα στην πρεμιέρα αφενός γιατί θέλω να δείξω την αθωότητά μου, αφετέρου θέλω να δείξω το νόμο. Και τρίτον του κάναμε μία τακτική, μήπως με κάποιο τρόπο αυτό το τρόπο, τον καλοπροαίρετο και τον νόμιμο, τον πιέσουμε λίγο να υπογράψει το συμφωνητικό που είπε. Το οποίο θα τελειώνει την υπόθεση και δεν θα με στιγματίζει σαν stalker. Αυτός το δέχτηκε. Πήγα να του δείξω ότι είμαι εκεί και δεν ενοχλώ. Πήγα μόνη μου, στο μπαρ κάθισα κι αν έχει βίντεο μέσα στο μαγαζί, μπορεί να το αποδείξει», είπε.

Σε ερώτηση τέλος αν νιώθει την ανάγκη να ζητήσει ένα συγγνώμη στον Γιάννη Πλούταρχο και στην οικογένειά του, εκείνη ήταν κατηγορηματική:

«Συγγνώμη δεν έχω να ζητήσω», είπε.

Γιάννης Πλούταρχος: Έστελνε ερωτικές επιστολές και πήγαινε έξω από το σπίτι του

Η 48χρονη από το 2019 πήγαινε έξω από το σπίτι του τραγουδιστή και του άφηνε ερωτικά γράμματα, επιστολές και προσωπικά αντικείμενα. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε χθες στο δικαστήριο η σύζυγος του τραγουδιστή μια φορά είχε βγει έξω ο Γιάννης Πλούταρχος και του φώναζε, ενώ κάποια άλλη στιγμή έπεσε στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου του, φωνάζοντας «Θέλω τον Γιάννη».

Σε ένα από τα σημειώματα που είχε αφήσει, έγραφε στον τραγουδιστή ότι μπορεί να μεγαλώσει τα παιδιά του και του άφηνε πολλές φορές σακούλες με τρόφιμα.

«Θέλω να κάνουμε έρωτα» του έγραφε σε ένα από τα ραβασάκια της, πάνω στο οποίο εντοπίστηκε γενετικός της υλικό που ταυτοποιήθηκε.

Πλέον η 48χρονη θα βρεθεί αντιμέτωπη με τρίμηνη φυλάκιση στην περίπτωση που πλησιάσει τον τραγουδιστή σε απόσταση 500 μέτρων και επικοινωνήσει μαζί του με οποιοδήποτε μέσο.