Αθηνά Οικονομάκου: Σικάτη εμφάνιση στο Μιλάνο με τσάντα YSL 4.200 ευρώ

Όταν της το επιτρέπουν οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις η Αθηνά Οικονομάκου παίρνει το αεροπλάνο για να βρεθεί κοντά στον αγαπημένο της, Μπρούνο Τσερέλα.

Μια ονειρεμένη οικογενειακή βόλτα στο Μιλάνο

Αυτή τη φορά, η ηθοποιός ταξίδεψε στο Μιλάνο, όχι μόνη της, αλλά μαζί με τα παιδιά της, Μάξιμο και Σιέννα. Η γλυκιά μαμά που αγαπά τη μόδα κατάφερε να τραβήξει τα βλέμματα με το χειμωνιάτικο look της.

Στα στιγμιότυπα που ανέβασε στο Instagram τη είδανε να φοράει ένα μακρύ, γκρι παλτό, σε χαλαρή γραμμή, που δημιουργεί ένα κομψό και cozy αποτέλεσμα.

Family chic στο Μιλάνο: Μόδα, βόλτα και όμορφες στιγμές

Το παλτό πέφτει όμορφα πάνω στο σώμα και χαρίζει μια αέρινη αίσθηση σε κάθε κίνηση. Από μέσα φαίνεται να φοράει μαλακά, καθημερινά ρούχα, τα οποία κρατούν την εμφάνιση πρακτική και stylish ταυτόχρονα ιδανική επιλογή για μια βόλτα με τα παιδιά.

Το σύνολο ολοκληρώνεται με μαύρα ankle boots, με λεπτή μύτη και τακούνι, που προσθέτουν ένα άγγιγμα θηλυκότητας στο overall casual look.



Το Highlight: Η Τσάντα Επώνυμου Οίκου YSL

Το στοιχείο που τραβάει αμέσως το βλέμμα είναι η μεγάλη, μαύρη quilted τσάντα ώμου από τον γνωστό luxury οίκο YSL, με το εμβληματικό λογότυπο σε χρυσό χρώμα στο κέντρο.

Η τσάντα είναι oversized, ιδανική για γυναίκες που χρειάζονται άνεση και χωρητικότητα, έχει μαλακή, αφράτη υφή, κι διαθέτει το χαρακτηριστικό χρυσό μονογράφημα, που της δίνει αδιαμφισβήτητο prestige.

Η πιο stylish βόλτα στους δρόμους του Μιλάνου

Το ιδιαίτερο αυτό αξεσουάρ φέρνει την απαραίτητη νότα πολυτέλειας στο casual look και ισορροπεί τέλεια την άνεση με το high fashion στοιχείο.

Το εν λόγω κατά τα άλλα στιλάτο αξεσουάρ κοστίζει 4.200 ευρώ.

Το look αποπνέει μια ζεστή, καθημερινή κομψότητα, με την τσάντα να πρωταγωνιστεί και να δίνει άμεσα premium χαρακτήρα. Είναι ένα σύνολο που συνδυάζει πρακτικότητα, urban chic διάθεση και luxury αισθητική ιδανικό για σύγχρονες γυναίκες που θέλουν να είναι stylish χωρίς να θυσιάζουν την άνεση.

