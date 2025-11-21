Nissan - KGM: Νέα εποχή στη Λεωφόρο Συγγρού

Νέα αντιπροσωπεία και service για τις δυο μάρκες

Nissan - KGM: Νέα εποχή στη Λεωφόρο Συγγρού
Η ΧΑΛΚΙΑΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. αποτελεί σημαντικό μέλος του επίσημου δικτύου της Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε. για τις μάρκες Nissan και KGM, με περισσότερα από 40 χρόνια συνεργασίας.Στο πλαίσιο περαιτέρω αναβάθμισης της παρουσίας και της λειτουργίας της, η εταιρία Χαλκιάς θα μεταφερθεί σύντομα σε νέες, ιδιόκτητες σύγχρονες εγκαταστάσεις 1.100 τ.μ. στη Λεωφόρο Συγγρού 235.

Nissan - KGM: Νέα εποχή στη Λεωφόρο Συγγρού

Οι νέοι εκθεσιακοί χώροι θα φιλοξενούν όλα τα νέα μοντέλα Nissan και KGM, προσφέροντας στους επισκέπτες ένα αναβαθμισμένο περιβάλλον, σε συνδυασμό με τη μοναδική εξυπηρέτηση της εταιρείας Χαλκιάς.Με αυτό το βήμα, η εταιρία Χαλκιάς επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για συνεχή ανάπτυξη, με στόχο μια ολοκληρωμένη και ποιοτική εμπειρία για τους πελάτες.Περισσότερες λεπτομέρειες για την έναρξη λειτουργίας των νέων εγκαταστάσεων θα ανακοινωθούν σύντομα.

NISSAN
 |
KGM
