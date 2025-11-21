Miss Universe 2025: Η Φατίμα Μπος από το Μεξικό είναι η φετινή νικήτρια

Η Φατίμα Μπος, η 25χρονη καλλονή από το Μεξικό που συζητήθηκε όσο καμία άλλη στη φετινή διοργάνωση, στέφθηκε η απόλυτη νικήτρια στον παγκόσμιο διαγωνισμό Miss Universe 2025, τον οποίο πολλοί αποκαλούν και το «Super Bowl» των καλλιστείων!

Η στιγμή που η Φάτιμα Μπος από το Μεξικό στέφεται Μις Υφήλιος! /Φωτογραφία AP Images/Sakchai Lalit

Φέτος, μία από τις διοργανώσεις με τα περισσότεροα σκάνδαλα, φιλοξενήθηκε στην Ταϊλάνδη κι είχε πάνω από 120 εκπροσώπους χωρών, ανάμεσά τους κι η Ελλάδα με τη Μαίρη Χατζηπαύλου.

Η Praveenar Singh από την Ταϊλάνδη κατέκτησε τη δεύτερη θέση, ενώ η Stephany Abasali (Βενεζουέλα), η Ahtisa Manalo (Φιλιππίνες) και η Olivia Yacé (Ακτή Ελεφαντοστού) συμπλήρωσαν την πεντάδα.

Όταν ρωτήθηκε για το μήνυμά της, η Φατίμα Μπος είπε κάτι που έγινε viral: «Πιστέψτε στη δύναμη της αυθεντικότητάς σας. Τα όνειρά σας έχουν σημασία, η καρδιά σας έχει σημασία. Μην αφήσετε ποτέ κανέναν να σας κάνει να αμφιβάλλετε για την αξία σας».

Congratulations to our new Miss Universe.

Tonight, a star was born. Her grace, strength, and radiant spirit captured the hearts of the world, and we couldn’t be more thrilled to welcome her as our new queen. The universe shines a little brighter with her leading the way. ✨🌍👑 pic.twitter.com/HKYa3Z5dfz — Miss Universe (@MissUniverse) November 21, 2025

Miss Universe 2025: Σκάνδαλο κι αποχώρηση!

Στη φετινή διοργάνωση δεν έλειψαν και τα... δράματα, καθώς επισκιάστηκε από μία μεγάλη ένταση που συζητήθηκε παγκοσμίως.

Σε μια ζωντανά μεταδιδόμενη προ-διαγωνιστική συνάντηση νωρίτερα μέσα στον μήνα, ο διευθυντής του Miss Universe Thailand, Ναουάτ Ιτσαραγκρισίλ, επέκρινε δημόσια τη Μπος επειδή δε δημοσίευε αρκετό προωθητικό περιεχόμενο, φαίνεται πως την αποκάλεσε «χαζή» — κάτι που ο ίδιος αρνήθηκε, επιμένοντας ότι την κατηγόρησε για «ζημιά».

Αφού η Μπος αντέκρουσε τις προσβολές, ο Ναουάτ κάλεσε την ασφάλεια να τη συνοδεύσει έξω από την αίθουσα. Άλλες διαγωνιζόμενες τότε σηκώθηκαν και αποχώρησαν σε ένδειξη αλληλεγγύης.

Ακόμα κι η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ Πάρδο, πήρε θέση, χαρακτηρίζοντας τη στάση της Φατίμα ως «αξιοπρεπή». Ο οργανισμός Miss Universe καταδίκασε τη συμπεριφορά του Ναουάτ και μείωσε τον ρόλο του στη συνέχεια του διαγωνισμού.