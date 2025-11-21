Miss Universe 2025: Η Φατίμα Μπος από το Μεξικό είναι η φετινή νικήτρια

Κέρδισε η «ηλίθια» του φετινού διαγωνισμού!

Miss Universe 2025: Η Φατίμα Μπος από το Μεξικό είναι η φετινή νικήτρια
Πηγή: Φωτογραφίες/Βίντεο AP Images
Δείτε βίντεο από τη στέψη της φετινής Miss Universe
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Φατίμα Μπος, η 25χρονη καλλονή από το Μεξικό που συζητήθηκε όσο καμία άλλη στη φετινή διοργάνωση, στέφθηκε η απόλυτη νικήτρια στον παγκόσμιο διαγωνισμό Miss Universe 2025, τον οποίο πολλοί αποκαλούν και το «Super Bowl» των καλλιστείων!

Η στιγμή που η Φάτιμα Μπος από το Μεξικό στέφεται Μις Υφήλιος!

Η στιγμή που η Φάτιμα Μπος από το Μεξικό στέφεται Μις Υφήλιος! /Φωτογραφία AP Images/Sakchai Lalit

Φέτος, μία από τις διοργανώσεις με τα περισσότεροα σκάνδαλα, φιλοξενήθηκε στην Ταϊλάνδη κι είχε πάνω από 120 εκπροσώπους χωρών, ανάμεσά τους κι η Ελλάδα με τη Μαίρη Χατζηπαύλου.

Η Praveenar Singh από την Ταϊλάνδη κατέκτησε τη δεύτερη θέση, ενώ η Stephany Abasali (Βενεζουέλα), η Ahtisa Manalo (Φιλιππίνες) και η Olivia Yacé (Ακτή Ελεφαντοστού) συμπλήρωσαν την πεντάδα.

Miss Universe 2025: Η Φατίμα Μπος από το Μεξικό είναι η φετινή νικήτρια

Όταν ρωτήθηκε για το μήνυμά της, η Φατίμα Μπος είπε κάτι που έγινε viral: «Πιστέψτε στη δύναμη της αυθεντικότητάς σας. Τα όνειρά σας έχουν σημασία, η καρδιά σας έχει σημασία. Μην αφήσετε ποτέ κανέναν να σας κάνει να αμφιβάλλετε για την αξία σας».

Miss Universe 2025: Σκάνδαλο κι αποχώρηση!

Στη φετινή διοργάνωση δεν έλειψαν και τα... δράματα, καθώς επισκιάστηκε από μία μεγάλη ένταση που συζητήθηκε παγκοσμίως.

Σε μια ζωντανά μεταδιδόμενη προ-διαγωνιστική συνάντηση νωρίτερα μέσα στον μήνα, ο διευθυντής του Miss Universe Thailand, Ναουάτ Ιτσαραγκρισίλ, επέκρινε δημόσια τη Μπος επειδή δε δημοσίευε αρκετό προωθητικό περιεχόμενο, φαίνεται πως την αποκάλεσε «χαζή» — κάτι που ο ίδιος αρνήθηκε, επιμένοντας ότι την κατηγόρησε για «ζημιά».

Miss Universe 2025: Η Φατίμα Μπος από το Μεξικό είναι η φετινή νικήτρια

Αφού η Μπος αντέκρουσε τις προσβολές, ο Ναουάτ κάλεσε την ασφάλεια να τη συνοδεύσει έξω από την αίθουσα. Άλλες διαγωνιζόμενες τότε σηκώθηκαν και αποχώρησαν σε ένδειξη αλληλεγγύης.

Miss Universe 2025: Η Φατίμα Μπος από το Μεξικό είναι η φετινή νικήτρια

Ακόμα κι η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ Πάρδο, πήρε θέση, χαρακτηρίζοντας τη στάση της Φατίμα ως «αξιοπρεπή». Ο οργανισμός Miss Universe καταδίκασε τη συμπεριφορά του Ναουάτ και μείωσε τον ρόλο του στη συνέχεια του διαγωνισμού.

