Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Ρομαντική βόλτα με αγκαλιές και φιλιά

Σε μια όμορφη απογευματινή βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, ο φωτογραφικός φακός «τσάκωσε» την Αθηνά Οικονομάκου και τον Μπρούνο Τσερέλα.

Πιασμένοι χέρι-χέρι, ανταλλάσσοντας ζεστές αγκαλιές και τρυφερά φιλιά, δείχνουν ξεκάθαρα πως η αγάπη τους είναι πιο δυνατή από ποτέ.

Τον τελευταίο 1.5 χρόνο οι δημόσιες εμφανίσεις τους πληθαίνουν αποδεικνύοντας πως ο έρωτας καλά κρατεί.

Η Αθηνά έχει μιλήσει ανοιχτά για το πώς ο Μπρούνο έφερε φως και καινούργια χαρά στη ζωή της μετά το διαζύγιο, ενώ η πρόταση γάμου που δέχτηκε επιβεβαιώνει πως η σχέση τους βασίζεται σε βαθιά συναισθήματα.

Όπως όλα δείχνουν ο γάμος τους επιθυμούν να γίνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.



Το outfit της Αθηνάς Οικονομάκου



Η Αθηνά Οικονομάκου επέλεξε ένα άκρως εντυπωσιακό και ταυτόχρονα άνετο σύνολο, που ξεχωρίζει για το ιδιαίτερο μοτίβο του.

Το πανωφόρι και το παντελόνι της σε μαύρο και λευκό animal print συνθέτουν ένα σύγχρονο και μοντέρνο look, το οποίο συνδύασε με μαύρα δερμάτινα μποτάκια με τακούνι.

Το σύνολο ολοκληρώνεται από μια μπορντό τσάντα Yves Saint Laurent, που δίνει χρώμα και πολυτέλεια στην εμφάνισή της, αποτυπώνοντας την ισορροπία ανάμεσα στην άνεση και το στυλ.



