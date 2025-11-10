Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Ρομαντική βόλτα με αγκαλιές και φιλιά

Αδιαφορούν για τα αδιάκριτα βλέμματα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.11.25 , 16:28 Emilia Vodos: Ο έρωτας, το My style Rocks και η Καραβάτου
10.11.25 , 16:27 «Την αγαπούσα τη μάνα μου. Δεν την βίασα»: Ισόβια στον μητροκτόνο
10.11.25 , 16:02 GNTM: «Στο κόκκινο» ο ανταγωνισμός - «Στο πλατό θα γίνει σφαγή»
10.11.25 , 15:56 Παναγιώτης Καραΐσκος: Από Χρήστης Ναρκωτικών, Πρώτος Στον Μαραθώνιο
10.11.25 , 15:48 Δεύτερη φορά μαμά η Ειρήνη: Νίκησε τον καρκίνο & έκανε μεταμόσχευση ωοθηκών
10.11.25 , 15:42 Φάρμα: Η αρχηγία του Δημήτρη αλλάζει τις ισορροπίες στην πράσινη ομάδα
10.11.25 , 15:27 Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η δημόσια στήριξη στην Ιωάννα Τούνη για τη δίκη
10.11.25 , 15:11 Topless η Ελένη Φουρέιρα: Οι τολμηρές πόζες που τράβηξαν τα βλέμματα
10.11.25 , 15:00 Και επώνυμοι στο πελατολόγιο του YouTuber ιερέα με τα ναρκωτικά
10.11.25 , 14:59 Μαραθώνιος Αθηνών: Δρομείς έκαναν πρόταση γάμου στις αγαπημένες τους
10.11.25 , 14:48 Γαλλία: Εκτός φυλακής ο Σαρκοζί με βραχιολάκι
10.11.25 , 14:46 Κώστας Κεντέρης: Πού είναι και τι κάνει σήμερα ο χρυσός Ολυμπιονίκης
10.11.25 , 14:45 Επίδομα θέρμανσης: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις
10.11.25 , 14:33 Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Ρομαντική βόλτα με αγκαλιές και φιλιά
10.11.25 , 14:32 Καμπούρη- Ταρασιάδης: Η γνωριμία, ο γάμος, οι κόρες και ο χωρισμός
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η ηλικία, το βιογραφικό και οι επιχειρήσεις
Καινούργιου: «Έκανα προσπάθειες με ορμόνες, σταμάτησα και ήρθε μόνο του»
Η Κατερίνα Καινούργιου περιμένει «μπέμπα» - Πόσο μηνών είναι;
Καμπούρη- Ταρασιάδης: Η γνωριμία, ο γάμος, οι κόρες και ο χωρισμός
Τσιμτσιλή για Καινούργιου: «Θα πω μια ιστορία που δεν μπορούσα να πω»
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η δημόσια στήριξη στην Ιωάννα Τούνη για τη δίκη
Δεύτερη φορά μαμά η Ειρήνη: Νίκησε τον καρκίνο & έκανε μεταμόσχευση ωοθηκών
Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Για βάφλα στην Πεντέλη
Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Ρομαντική βόλτα με αγκαλιές και φιλιά
Topless η Ελένη Φουρέιρα: Οι τολμηρές πόζες που τράβηξαν τα βλέμματα
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Στιγμιότυπα του ερωτευμένου ζευγαριού/NDP
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε μια όμορφη απογευματινή βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, ο φωτογραφικός φακός «τσάκωσε» την Αθηνά Οικονομάκου και τον Μπρούνο Τσερέλα.

Οικονομάκου: «Οι περισσότεροι έχουν σχέση κατά τη διάρκεια του γάμου τους»

Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Ρομαντική βόλτα στο κέντρο της Αθήνας χέρι-χέρι

Πιασμένοι χέρι-χέρι, ανταλλάσσοντας ζεστές αγκαλιές και τρυφερά φιλιά, δείχνουν ξεκάθαρα πως η αγάπη τους είναι πιο δυνατή από ποτέ. 

Τον τελευταίο 1.5 χρόνο οι δημόσιες εμφανίσεις τους πληθαίνουν αποδεικνύοντας πως ο έρωτας καλά κρατεί.

Οικονομάκου σε Τσερέλα: «Είσαι ο πιο ωραίος τύπος που ξέρω»

Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Ρομαντική βόλτα στο κέντρο της Αθήνας χέρι-χέρι

Η Αθηνά έχει μιλήσει ανοιχτά για το πώς ο Μπρούνο έφερε φως και καινούργια χαρά στη ζωή της μετά το διαζύγιο, ενώ η πρόταση γάμου που δέχτηκε επιβεβαιώνει πως η σχέση τους βασίζεται σε βαθιά συναισθήματα. 

Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Ρομαντική βόλτα στο κέντρο της Αθήνας χέρι-χέρι

Όπως όλα δείχνουν ο γάμος τους επιθυμούν να γίνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.


Το outfit της Αθηνάς Οικονομάκου 


Η Αθηνά Οικονομάκου επέλεξε ένα άκρως εντυπωσιακό και ταυτόχρονα άνετο σύνολο, που ξεχωρίζει για το ιδιαίτερο μοτίβο του. 

Το πανωφόρι και το παντελόνι της σε μαύρο και λευκό animal print συνθέτουν ένα σύγχρονο και μοντέρνο look, το οποίο συνδύασε με μαύρα δερμάτινα μποτάκια με τακούνι.

Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Ρομαντική βόλτα με αγκαλιές και φιλιά

Το σύνολο ολοκληρώνεται από μια μπορντό τσάντα Yves Saint Laurent, που δίνει χρώμα και πολυτέλεια στην εμφάνισή της, αποτυπώνοντας την ισορροπία ανάμεσα στην άνεση και το στυλ.

Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Ρομαντική βόλτα με αγκαλιές και φιλιά

Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Ρομαντική βόλτα με αγκαλιές και φιλιά
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ
 |
ΜΠΡΟΥΝΟ ΤΣΕΡΕΛΑ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top