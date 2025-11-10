Συνταγή για παραδοσιακά γιουβαρλάκια αυγολέμονο

Άλλη μία λαχταριστή σούπα για τον χειμώνα

Συνταγες
Πρώτη Δημοσίευση: 10.11.25, 14:05
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τώρα που χειμώνιασε τι είναι πιο λαχταριστό από ένα πιάτο γεμάτο ζεστά γιουβαρλάκια αυγολέμονο; 

Δύο πεντανόστιμες σούπες από το Άγιον Όρος

Κι αν ψάχνετε μία παραδοσιακή και πεντανόστιμη συνταγή, ο Γιώργος Ρήγας έφτιαξε την καλύτερη και την έδωσε στους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star. 

Υλικά της Συνταγής

Για τα γιουβαρλάκια:
• 500 γρ. κιμάς μοσχαρίσιος 
• ½ φλ. ρύζι γλασέ ή καρολίνα
• 1 μικρό κρεμμύδι
• 1 αυγό
• 2 κ.σ. ελαιόλαδο
• 1 κ.σ. μαϊντανός
• 1 κ.σ. άνηθος 
• Αλάτι, πιπέρι

Για τον ζωμό

• 1½ λίτρο νερό ή ζωμός κοτόπουλου/λαχανικών
 • 1 καρότο
• 1 κλαδάκι σέλινο
• 2 κ.σ. ελαιόλαδο
 
Για το αυγολέμονο

 • 2 αυγά
• Χυμός από 1½ – 2 λεμόνια
• 1 γεμάτη κ.γ. κορν φλάουρ
• 1 φλ. ζεστό ζωμό από την κατσαρόλα  


 
Εκτέλεση της Συνταγής

1. Πλάσε τα γιουβαρλάκια: Σε μπολ ανακατεύεις όλα τα υλικά του κιμά. Πλάθεις μικρές μπαλίτσες (περίπου στο μέγεθος καρυδιού). 2. Μαγείρεψε τα γιουβαρλάκια: Σε κατσαρόλα βάζεις το νερό (ή τον ζωμό), το καρότο, το σέλινο και το ελαιόλαδο. Μόλις πάρει βράση, ρίχνεις τα γιουβαρλάκια ένα-ένα προσεκτικά. Χαμηλώνεις τη φωτιά και σιγοβράζεις για περίπου 40 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν και να γίνει ο ζωμός πιο “γεμάτος”. 3. Ετοιμάζεις το αυγολέμονο: • Διαλύεις το κορν φλάουρ μέσα στον χυμό λεμονιού. • Σε μπολ χτυπάς τα αυγά, προσθέτεις το λεμόνι με το κορν φλάουρ και ανακατεύεις καλά. • Παίρνεις 1 φλ. από τον ζεστό ζωμό και το ρίχνεις λίγο λίγο μέσα στο μείγμα, ανακατεύοντας συνεχώς. 4. Δένεις τη σάλτσα: Κατεβάζεις την κατσαρόλα από τη φωτιά και ρίχνεις το αυγολέμονο μέσα σιγά σιγά, ανακινώντας την κατσαρόλα ή ανακατεύοντας απαλά. Θα δέσει όμορφα και θα γίνει βελούδινη. 5. Σερβίρεις: Με φρεσκοτριμμένο πιπέρι, λίγο μαϊντανό και μια σταγόνα ελαιόλαδο από πάνω.

