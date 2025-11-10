Και επώνυμοι στο πελατολόγιο του YouTuber ιερέα με τα ναρκωτικά

Το κεράκι, η φανουρόπιτα και το καφεδάκι - Οι κωδικοί που χρησιμοποιούσε

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης που χρησιμοποιεί ακόμα και ρασοφόρους για την αποθήκευση και διακίνηση κοκαΐνης και κάνναβης είναι ο 46χρονος που συνήθιζε να αυτοπαρουσιάζεται ως αρχιεπίσκοπος των παλαιοημερολογητών και συνελήφθη στη Ρόδο

Ο 46χρονος διατηρεί κανάλι στο YouTube, στο οποίο παρουσιάζει συνταγές, ενώ στο παρελθόν είχε εργαστεί ως μοντέλο. 

Όπως ανέφερε η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», σύμφωνα με την αστυνομία, ο ίδιος μαζί με ακόμα δύο ρασοφόρους όχι μόνο διακινούσαν ναρκωτικά αλλά έφταναν στο σημείο να τα αποθηκεύουν σε ιερό ναό. 

Παλαιοημερολογίτης ιερέας YouTuber συνελήφθη για διακίνηση κοκαΐνης

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ρασοφόρος έπαιρνε εντολές από τη γυναίκα αρχηγό του κυκλώματος και έφτανε στο σημείο να βγαίνει από την εκκλησία για να πουλήσει ναρκωτικά σε πελάτες. 

Και επώνυμοι στο πελατολόγιο του YouTuber ιερέα με τα ναρκωτικά

Ο κοριός της αστυνομίας έπιασε μια χαρακτηριστική συνομιλία του με την 52χρονη αρχηγό.

Η αστυνομική επιχείρηση για το ξύλωμα της εγκληματικής οργάνωσης στήθηκε σε Αττική και Ρόδο, όπου συνελήφθησαν συνολικά οκτώ άτομα. 

Από τα καλλιτεχνικά, στην Εκκλησία: «Πουλούσε ναρκωτικά μέσα στον ναό»

Ένας από τους άλλους δύο εμπλεκόμενους ρασοφόρους είχε συλληφθεί τον περασμένο Σεπτέμβριο στη Ροδόπη, γιατί οδηγούσε αυτοκίνητο με το οποίο μετέφερε στο εσωτερικό της χώρας έξι παράνομους μετανάστες, που είχαν μπει από τα ελληνοτουρκικά σύνορα. 

Στη Ρόδο συνελήφθη ο τρίτος παλαιοημερολογίτης ρασοφόρος, 40 ετών, τη στιγμή που παρέλαβε βαλίτσα με δύο κιλά κοκαΐνης. 

Και επώνυμοι στο πελατολόγιο του YouTuber ιερέα με τα ναρκωτικά

Τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένες λέξεις στη διακίνηση ναρκωτικών. 

Κεράκι έλεγαν την κοκαΐνη, καφεδάκι το χασίς και φανουρόπιτα την ακατέργαστη κάνναβη. 

Σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο της αρχηγού, το 1 κιλό κοκαΐνης το πουλούσαν 35.000 ευρώ και το 1 κιλό ακατέργαστης κάνναβης 2.500 ευρώ. 

Σύμφωνα με την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» αρχηγός της σπείρας ήταν μια 52χρονη γυναίκα, γνωστή στη γειτονιά, όπου βρίσκεται το εκκλησάκι του οσίου Παρθενίου. Είχε συλληφθεί και πέρσι για υπόθεση ναρκωτικών, ενώ ο σύντροφός της είχε εμπλοκή σε κύκλωμα που λήστευε ξενοδοχεία ημιδιαμονής. Έχει επίσης δύο γιους, οι οποίοι επίσης εμπλέκονται με ναρκωτικά. 

Παλαιοημερολογίτης ρασοφόρος: Και επώνυμοι έπεσαν στα δίχτυα του

Και οι τρεις εμπλεκόμενοι ιερείς ήταν και οι ίδιοι χρήστες ναρκωτικών ουσιών. Ωστόσο, είχαν αποκτήσει πελατολόγιο. Ανάμεσα στους «πελάτες» είναι και άτομα που ανήκουν στον ευρύτερο καλλιτεχνικό χώρο.

Ανάμεσα στα θύματα του ρασοφόρου και η Έρρικα Πρεζεράκου. Όπως είπε στην εκπομπή, την προσέγγισε  ο ίδιος πριν από πέντε χρόνια, όταν η ανιψιά της πάλευε με τον καρκίνο. 

«Ήταν μια περίοδος που πήγαινα σε διάφορες Μονές και προσευχόμουν. Μου έστειλε μήνυμα και μου είπε να πάω στο εκκλησάκι που είχε φτιάξει ο ίδιος. Πριν από δύο μήνες μου έστειλε πάλι μήνυμα και μου ζήτησε χρήματα γιατί δε βρισκόταν σε καλή κατάσταση. Του έστειλα χρήματα μέσω Iris και την περασμένη Πέμπτη με πήρε τηλέφωνο τα μεσάνυχτα. Ανησύχησα, τον πήρα πίσω και τον άκουσα να κλαίει. Μου είπε ότι ήταν η μητέρα του άρρωστη και χρειαζόταν χρήματα για να την πάει στον γιατρό. Του έστειλα πάλι. Όταν έμαθα την αλήθεια σοκαρίστηκα», είπε η Έρρικα Πρεζεράκου στη Ζήνα Κουτσελίνη. 

Όλοι οι συλληφθέντες το πρωί της Τρίτης αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των δικαστικών αρχών.

