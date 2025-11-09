Από τα καλλιτεχνικά, στην Εκκλησία: «Πουλούσε ναρκωτικά μέσα στον ναό»

Ιερείς συνελήφθησαν να πωλούν ναρκωτικά. Πρόκειται για τρία άτομα τα οποία λειτουργούσαν για λογαριασμό δύο μελών εγκληματικής οργάνωσης, με τζίρο χιλιάδες ευρώ. Ο ένας μάλιστα είχε κάνει παλιότερα καριέρα στο τραγούδι και την τηλεόραση.

Από τα καλλιτεχνικά φώτα, στους κόλπους της Εκκλησίας. Και από το κανάλι με μαγειρική στο YouTube, στη διακίνηση κοκαΐνης. Ο 46χρονος ιερέας συνελήφθη ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης και ως ο άνθρωπος που μιλούσε με τα δύο φερόμενα αρχηγικά μέλη. Ο διοικητής της Δίωξης Ναρκωτικών, που μίλησε αποκλειστικά στο STAR, περιγράφει τον ρόλο του στην υπόθεση που δεν ταιριάζει με τα ράσα που φορούσε.

«Είχε ναρκωτικά μέσα στην εκκλησία και τα πουλούσε σε χρήστες»

«Κρατούσε κάποια στιγμή ναρκωτικά και μέσα στην εκκλησία και διακινούσε κατ’ εντολή των εγκεφάλων ναρκωτικά έξω από τον χώρο της εκκλησίας. Υπάρχουν συνομιλίες από τις οποίες προκύπτει εντολή ξεκάθαρη από τους Αλβανούς να βγει από τον χώρο της εκκλησίας σε παρακείμενο στενό για να δώσει ναρκωτικά σε κάποιον πελάτη», λέει ο Γιάννης Καρυδάκος, διοικητής της δίωξης ναρκωτικών.

Ο παλαιοημερολογίτης αρχιεπίσκοπος, που διατηρούσε κανάλι στο διαδίκτυο και προέβαλε μαγειρικές συνταγές, ήταν για ένα φεγγάρι και σε πάνελ τηλεοπτικών εκπομπών.

«Τα αποδέχτηκε όλα. Είπε ότι αρχικά δεν ήθελε να το κάνει, αλλά στη συνέχεια το αποδέχτηκε», πρόσθεσε ο κ. Καρυδάκος.

Ο δεύτερος ιερέας του κυκλώματος και η βαλίτσα με τα 2 κιλά κοκαΐνης

Μέσα σε βαλίτσες, τα μέλη των εγκληματικών οργανώσεων μετέφεραν ναρκωτικά. Ο δεύτερος ιερέας που συνελήφθη είχε στείλει μία βαλίτσα με πάνω από 2 κιλά κοκαΐνης στη Ρόδο. Μόλις την έπιασε στα χέρια του, οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες.

«Οι ιερείς αυτοί, εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους και το ότι είναι δύσκολο να πάει στο μυαλό ενός αστυνομικού ότι ένας ιερέας κάνει διακίνηση ναρκωτικών, χρησιμοποιούσαν αυτή την κάλυψη για να μεταφέρουν ποσότητες ναρκωτικών ανά την Ελλάδα».

Ο ιερέας που έγινε παράνομος διακινητής μεταναστών

Ο τρίτος ιερέας συνελήφθη στον Έβρο να μεταφέρει παράνομους μετανάστες με ένα νοικιασμένο αυτοκίνητο και μετά την απολογία του στον ανακριτή προφυλακίστηκε.

Την Τρίτη θα οδηγηθεί στον ανακριτή και το ζευγάρι των Αλβανών που έχουν αρχηγικό ρόλο. Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν πάνω από 2 κιλά κοκαΐνης, πάνω από 9 κιλά κάνναβης, ζυγαριές ακριβείας αλλά και μία συσκευή παρεμβολής σήματος κινητής τηλεφωνίας.

Το αλισβερίσι ναρκωτικών έξω από την εκκλησία

Από την έρευνα των αρχών προέκυψαν στοιχεία που έδειχναν ότι ο ιερός ναός είχε μετατραπεί σε κρυψώνα παράνομων ουσιών, ενώ πολλοί ήταν οι χρήστες που πήγαιναν στην εκκλησία για να προμηθευτούν ναρκωτικά.

ΑΡΧΗΓΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: Πήγαινε στο στενό ενώ μιλάμε. Θα σου πει από τον Τζόνι. Ένα BMW, τώρα τι χρώμα, δεν θυμάμαι.

46ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΡΕΑΣ: Εντάξει

ΑΡΧΗΓΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: Το αφήνω ανοιχτό το τηλέφωνο, άστο πήγαινε εσύ κάνε την δουλειά σου. Βλέπεις;

46ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΡΕΑΣ: Ναι, ένα γκρι.

ΑΡΧΗΓΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: Μπράβο, από τον Τζόνι, δίνεις και φεύγεις.

46ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΡΕΑΣ: Ναι, οκ

ΑΡΧΗΓΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: Εντάξει οκ, έλα γεια



