Χωρισμός Καμπούρη - Ταρασιάδης: «Τους είδα σε έναν γάμο μαζί και...»

Μέσω ανάρτησής της στο Instagram, η Δέσποινα Καμπούρη ανακοίνωσε τον χωρισμό της από τον επί 11 χρόνια σύζυγό της Βαγγέλη Ταρασιάδη, με τον οποίο απέκτησε τις κόρες της, Έλενα και Χριστίνα.

Χωρισμός για το ζευγάρι μετά από 11 χρόνια γάμου / NDP Photo Agency (Νίκος Δρούκας)

Την εξομολόγηση της δημοσιογράφου στα social media σχολίασε σήμερα, 10/11, η ομάδα του «Happy Day», με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να επισημαίνει: «Για να πάρεις την απόφαση ενήλικας, το κάνεις συνειδητά. Θα πω ένα μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους, που επικοινώνησαν τον χωρισμό της με μια φωτογραφία αγκαλιά. Πως «επικοινώνησε» την σχέση τους, τον λόγο της… Προφανώς δεν έγινε κάτι για να τους απομάκρυνε».

Η ομάδα του «Happy Day» σχολίασε το διαζύγιο Καμπούρη - Ταρασιάδη

Με τη σειρά του ο Δημήτρης Παπανώτας τόνισε: «Αν δεν υπάρχει κανένας λόγος και τον θαυμάζεις τον άλλον, τον αγαπάς, εμένα με τρομάζει. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι μαζί 50 χρόνια και να μη τους έφυγε το ρομαντικό».

«Τους είδα σε έναν γάμο μαζί και τους είδα καλά. Να μου πεις ένα ζευγάρι σε αφήνει να καταλάβεις αυτό που θέλει… Από αυτά που ακούω καιταλαβαίνω, προσπάθησαν και έφτασαν στο συμπέρασμα ότι δεν προχωρά άλλο…. Σου λέει από το γίνω κουίζ κα να ερωτώμαι στις συνεντεύξεις άσε να το πω», πρόσθεσε σε άλλο σημείο η παρουσιάστρια του Alpha.