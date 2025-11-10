Άση Μπήλιου: Ανάδρομος Ερμής στον Τοξότη - Ποιοι να προσέξουν;

Ο Ερμής γυρίζει φαινομενικά ανάδρομος στο ζώδιο του Τοξότη από τις 09 Νοεμβρίου μέχρι τις 18 Νοεμβρίου 2025 και μετά θα συνεχίσει την ανάδρομη πορεία του στον Σκορπιό μέχρι τις 29 Νοεμβρίου 2025, όταν και θα επιστρέψει στην ορθή του πορεία.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

«Ο ανάδρομος Ερμής στον Τοξότη μας καλεί να αναθεωρήσουμε τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε και εκφράζουμε τις απόψεις μας, καθώς και την κατεύθυνση που ακολουθούμε στα πνευματικά μας ταξίδια. Ο Τοξότης συνδέεται με την αναζήτηση της αλήθειας, τη διεύρυνση των οριζόντων μας και την εξερεύνηση του κόσμου μέσω της εκπαίδευσης, της φιλοσοφίας και των ταξιδιών. Με τον Ερμή ανάδρομο σε αυτό το ζώδιο μπορεί να προκύψουν ανατροπές στα σχέδια μας, ειδικά αν αφορούν ταξίδια, σπουδές ή νομικά ζητήματα», είπε η Άση Μπήλιου στο Breakfast@star.



Η έγκριτη αστρολόγος τόνισε πως πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί: Δίδυμοι, Παρθένοι, Τοξότες και Ιχθύες των πρώτων ημερών.



