Κώστας Κεντέρης: Πού είναι και τι κάνει σήμερα ο χρυσός Ολυμπιονίκης

Η εμφάνιση στον 42 Μαραθώνιο της Αθήνας

Celebrities & Gossip Νεα
Οι δηλώσεις του Κώστα Κεντέρη για τον Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθηνών / Πηγή: ΕΡΤ1
Ο Κώστας Κεντέρης βρέθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, παρακολουθώντας τον αγώνα δρόμου των 5 χιλιομέτρων.

42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Πρώτος τερμάτισε ο Παναγιώτης Καραΐσκος

Ο Κώστας Κεντέρης στον 42 Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας / NDP Photo Agency (Ανδρέας Νικολαρέας)

Ο Κώστας Κεντέρης στον 42 Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας / NDP Photo Agency (Ανδρέας Νικολαρέας)

Παναγιώτης Καραΐσκος: «Ήσουν πρεζάκιας και τώρα τρέχεις Μαραθώνιο»

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του 2000, που σήμερα έχει αναλάβει τον ρόλο του Αντιπροέδρου και Chief of Marketing & Sponsorship του ΣΕΓΑΣ, συνεχίζει να στηρίζει ενεργά τον ελληνικό στίβο μέσα από τη νέα του θέση. Συμβάλλει στην προβολή του αθλήματος και στην ανάπτυξη συνεργασιών που ενισχύουν τις διοργανώσεις του Συνδέσμου.

Παρά την έντονη υγρασία, πάνω από 24.000 δρομείς κατέκλυσαν το κέντρο της Αθήνας στις 8 Νοεμβρίου, δημιουργώντας μια γιορτινή ατμόσφαιρα.

42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Eκκίνηση με περισσότερες από 75.000 συμμετοχές

Ο Κώστας Κεντέρης έδωσε το «παρών» στην εκκίνηση, εμψυχώνοντας τους συμμετέχοντες. Ο αγώνας των 5 χιλιομέτρων ξεκίνησε γύρω στις 17:00 από τη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, σηματοδοτώντας την έναρξη του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου, που φέτος σημείωσε ρεκόρ συμμετοχών με 75.000 δρομείς.

Τι κάνει σήμερα ο Κώστας Κεντέρης

Ο Κώστας Κεντέρης, στα 52 του χρόνια, ζει με την οικογένειά του στο Μικρό Πάπιγκο, στα Ζαγοροχώρια, όπου διατηρούν ένα ξενοδοχείο. Αν και έχει αποσυρθεί από τον αγωνιστικό στίβο, τα τελευταία χρόνια έχει επιστρέψει στον χώρο, αναλαμβάνοντας καθήκοντα Αντιπροέδρου του ΣΕΓΑΣ και συμμετέχοντας ενεργά στα διοικητικά της Ομοσπονδίας.

Όπως έχει πει σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Αγάπη και ανιδιοτέλεια, αυτοί είναι οι λόγοι που επέστρεψα. Ειλικρινά θεωρώ ότι χρωστάω στο χώρο μου. Με όλες μου τις δυνάμεις, ελπίζω να βάλω κι εγώ ένα λιθαράκι, έτσι ώστε να κτίσουμε ξανά το άθλημα και να το οδηγήσουμε εκεί που ονειρευόμαστε. Τόσο στον υψηλό πρωταθλητισμό, όσο και στη βάση του αθλήματος»,  είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ ΜΠΕ. 

