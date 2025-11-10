Παναγιώτης Καραΐσκος: «Ήσουν πρεζάκιας και τώρα τρέχεις Μαραθώνιο»

Π. Καραΐσκος: Όταν βρήκα το τρέξιμο είπα ώπα, εδώ είμαστε – Αυτό δεν το έχεις νιώσει με τίποτα στη ζωή σου / ERT

Νικητής του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας αναδείχθηκε ο Παναγιώτης Καραΐσκος σημειώνοντας χρόνο 2:20:08. Ο αθλητής με την απίστευτη ιστορία ζωής, πέρασε από πολλά στάδια για να φτάσει σε αυτή τη νίκη. Νίκησε τον εθισμό και σήμερα επιτυγχάνει τα μεγαλύτερα όνειρά του.

Μπορεί οι συνθήκες υπό τις οποίες διεξήχθη ο Μαραθώνιος να μην ήταν ιδανικές, ωστόσο δε στάθηκαν ικανές να εμποδίσουν τον Παναγιώτη Καραΐσκο από το διεκδικήσει την πρώτη θέση. «Από ένα σημείο και μετά ήμουν μόνος, αλλά το διαχειρίστηκα καλά, ήξερα ότι είμαι δυνατός», είπε μετά τον τερματισμό κι αφιέρωσε τη νίκη στους γονείς του. Υπενθυμίζεται ότι ο αθλητής ήταν ο νικητής του Μαραθωνίου κι πριν δύο χρόνια.

Νικητής του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας ο Παναγιώτης Καραΐσκος / INTIME (ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

Παναγιώτης Καραΐσκος: Ο «Μαραθώνιος» της ζωής του

Η ζωή του Παναγιώτη Καραΐσκου θυμίζει σενάριο κινηματογραφικής ταινίας. Πολύ πριν ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, είχε ήδη καταφέρει κάτι σπουδαιότερο: να βγει νικητής στον μαραθώνιο της ίδιας της ζωής.

Μικρός με παρότρυνση των γονιών του πήγαινε συχνά στο κατηχητικό. Μεγαλώνοντας τα ναρκωτικά βρέθηκαν στον δρόμο του.

Γεννημένος το 1988 στην Αθήνα, μεγάλωσε μέσα σε μια οικογένεια που τον αγάπησε και στάθηκε δίπλα του σε κάθε δυσκολία. Ακόμη και όταν η εισαγγελέας, συνοδευόμενη από αστυνομικούς, έκανε έρευνα στο σπίτι τους για ναρκωτικά, οι γονείς του δεν έπαψαν ούτε στιγμή να τον στηρίζουν. Μαζί ανέβηκαν τον δικό τους Γολγοθά, περιμένοντας με υπομονή να τελειώσει ο εφιάλτης.

Σε συνέντευξή του στο Gazzetta έχει πει για το πώς δοκίμασε για πρώτη φορά ναρκωτικά στη ζωή του.

«Όταν ήμουν 4 ετών είχα ξεκινήσει με το τζούντο. Ήμουν αθλητής με πρόγραμμα, ώρες ύπνου, διατροφή, πειθαρχία. Στα 15,5 δοκίμασα για πρώτη φορά χασίς στο σχολείο. Θυμάμαι ότι είχα χάσει έναν αγώνα και ήθελα να ξεσπάσω. Μέσα σε μία ώρα από πρωταθλητής έγινα χρήστης, άλλαξαν όλα γρήγορα. Πέρασαν έξι χρόνια πίνοντας ουσίες, έφτασα και στην ηρωίνη. Τα δοκίμασα όλα μέσα σε αυτά τα χρόνια, πέρασα πολλές δυσκολίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παναγιώτης Καραΐσκος: Πώς ζήτησε βοήθεια για να απεξαρτηθεί

Μερικά γεγονότα της ζωής του, όπως έχει πει ο ίδιος, αποτέλεσαν «χαστούκια» που τον επανέφεραν στην πραγματικότητα και τον έκαναν να δει τη ζωή με άλλο μάτι. Κατάλαβε τι του συμβαίνει και ζήτησε βοήθεια.

«Με είχαν πιάσει με μια μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών. Είχαν έρθει σπίτι μου, ψάχνανε. Εκεί το έμαθαν οι γονείς μου και ήταν ένα δυνατό ταρακούνημα. Θυμάμαι τη μητέρα μου σε λιπόθυμη κατάσταση στον καναπέ και αυτό με στενοχώρησε, παρ’ όλο που ήμουν υπό την επήρεια», έχει πει.

Ένα άλλο γεγονός που τον σόκαρε, ήταν όταν «ένας φίλος μου, που κάναμε μαζί χρήση, πέθανε δίπλα μου». Και τελευταίο, όταν «είχα πάει σπίτι μου από υπερβολική δόση και οι γονείς μου με έσωσαν στην ουσία».

Το πρόγραμμα «Στροφή» του ΚΕΘΕΑ ήταν η «σανίδα σωτηρίας» για τον Παναγιώτη Καραΐσκο. Μπορεί αρχικά να αντέδρασε αρνητικά και να μην ήθελε να στραφεί εκεί, ωστόσο οι νομικές συνέπειες που αντιμετώπισε λόγω των ναρκωτικών δεν του άφησαν άλλο περιθώριο.

«Η αρχή ήταν δύσκολη. Όταν έχεις συνηθίσει το παγκάκι και μπαίνεις σε ένα σαλόνι που όλοι σε κοιτούν στα μάτια, είναι δύσκολο. Αλλά έβαζα μικρούς στόχους. Έλεγα θα κάτσω μια εβδομάδα να δω πώς είναι. Σιγά σιγά έγιναν πέντε μήνες καθαρός, μετά 14 μήνες στο κλειστό πρόγραμμα. Άρχισα να αγαπάω τον Παναγιώτη έτσι όπως είναι».

Τα σκληρά ναρκωτικά και η κατηφόρα δίχως τέλος / INTIME (ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ)

Παναγιώτης Καραΐσκος: «Ήσουν πρεζάκιας και τώρα τρέχεις Μαραθώνιο»

Το 2013, λόγω ενός φίλου του που τον παρακίνησε, ο Παναγιώτης Καραΐσκος ξεκίνησε να ασχολείται με τον αθλητισμό και συγκεκριμένα με τον Μαραθώνιο. «Μπήκαμε στον αγώνα χωρίς προετοιμασία, αλλά είχα βάλει στόχο να τερματίσω. Με δάκρυα στα μάτια έλεγα “κοίτα που ήσουν, ήσουν πρεζάκιας και τώρα τρέχεις Μαραθώνιο”. Αυτό μου έδωσε δύναμη να συνεχίσω».

Ο Μαραθώνιος άνοιξε μια νέα «πόρτα» στη ζωή του και τον οδήγησε σε δημιουργικά μονοπάτια, είδε πως υπάρχει και αυτή η πλευρά της ζωής. «Όταν είσαι καθαρός, υπάρχουν πιο δυνατά και ωραία πράγματα στη ζωή. Το είχα πάρει ζεστά, είχα βρει κάτι καινούργιο που το υποτιμούσα. Έβλεπα να τρέχει κάποιος στον δρόμο και έλεγα “αυτός είναι τρελός”. Ποτέ να μην λες ποτέ».

Η πρώτη του εμπειρία σε Μαραθώνιο παραδέχεται πως ήταν επώδυνη. Ωστόσο το φως στην άκρη του τούνελ ήταν κοντά και δεν τον άφησε να σταματήσει την προσπάθεια.

Τα τελευταία χρόνια ο δρομέας ανήκει δικαιωματικά στην ελίτ ου ελληνικού μαραθωνίου. Δεν έχει κρύψει ποτέ την ιστορία του και μέσω αυτής προσπαθεί να δώσει κίνητρο και σε άλλους ανθρώπους που βίωσαν ή βιώνουν κάτι αντίστοιχο.