Mε εξαφάνιση απειλούνται oι μεγάλοι λευκοί καρχαρίες της Μεσογείου

Οι μεγάλοι λευκοί καρχαρίες της Μεσογείου κινδυνεύουν με εξαφάνιση, με την παράνομη αλιεία να συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του πληθυσμού τους.

Αυτό προκύπτει από έρευνα Αμερικανών επιστημόνων, σε συνεργασία με τη βρετανική φιλανθρωπική οργάνωση Blue Marine Foundation. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, μερικά από τα πιο απειλούμενα είδη - συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων λευκών καρχαριών - πωλούνται στις ιχθυαγορές της Βόρειας Αφρικής.

Οι μεγάλοι λευκοί καρχαρίες είναι ένα από τα περισσότερα από 20 είδη καρχαριών της Μεσογείου που προστατεύονται από το διεθνές δίκαιο, πράγμα που σημαίνει ότι είναι παράνομο να αλιεύονται ή να πωλούνται.

Ωστόσο, παρακολουθώντας τα αλιευτικά λιμάνια της μεσογειακής ακτής της Βόρειας Αφρικής, οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι τουλάχιστον 40 μεγάλοι λευκοί καρχαρίες σκοτώθηκαν εκεί μόνο το 2025.

Το BBC βρήκε και επαλήθευσε βίντεο από τα social media που δείχνουν προστατευόμενους καρχαρίες να μεταφέρονται νεκροί σε λιμάνια της Βόρειας Αφρικής.

Σε ένα από αυτά τα βίντεο, φαίνεται ένας μεγάλος λευκός καρχαρίας να μεταφέρεται στην ξηρά από ένα αλιευτικό σκάφος στην Αλγερία. Σε ένα άλλο, που τραβήχτηκε στην Τυνησία, φαίνονται κεφάλια και πτερύγια ενός καρχαρία μάκο, ο οποίος είναι επίσης απειλούμενο και προστατευόμενο είδος, να προετοιμάζονται για πώληση.

Ο επικεφαλής της έρευνας, Δρ Francesco Ferretti από το αμερικανικό πανεπιστήμιο Virginia Tech, εξήγησε ότι πολλοί πληθυσμοί καρχαριών - ιδίως οι μεγάλοι λευκοί καρχαρίες - έχουν μειωθεί δραματικά στη Μεσόγειο τις τελευταίες δεκαετίες.

«Ο αντίκτυπος της βιομηχανικής αλιείας στη Μεσόγειο έχει ενταθεί και είναι πιθανό αυτά τα είδη να εξαφανιστούν στο εγγύς μέλλον», είπε ο Δρ Ferretti μιλώντας στην επιστημονική ομάδα του BBC News ενώ εργαζόταν σε ένα ερευνητικό σκάφος ανοικτά των ακτών της Σικελίας στα τέλη του 2025.

Ο πληθυσμός των μεγάλων λευκών καρχαριών της Μεσογείου έχει πλέον ταξινομηθεί ως «Κρισίμως Κινδυνεύων» από τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης.

Στην τελευταία τους προσπάθεια να εντοπίσουν και να μελετήσουν τα αρπακτικά αυτά ζώα, ο Δρ Ferretti και η ομάδα του εργάστηκαν στο Στενό της Σικελίας, μια περιοχή μεταξύ της Σικελίας και της Βόρειας Αφρικής που έχει χαρακτηριστεί ως «τελευταίο καταφύγιο» στη Μεσόγειο για διάφορα απειλούμενα είδη καρχαριών.

Ένας από τους βασικούς στόχους της αποστολής τους ήταν να τοποθετήσουν έναν δορυφορικό πομπό εντοπισμού σε έναν λευκό καρχαρία, κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Για να το επιτύχουν αυτό, οι ερευνητές έφεραν μαζί τους πάνω από τρεις τόνους δόλωμα για ψάρια, ένα εμπορευματοκιβώτιο γεμάτο με κατεψυγμένα ψάρια σκουμπρί και τόνου, καθώς και 500 λίτρα λάδι τόνου για να δημιουργήσουν μια «λιπαρή κηλίδα» που πολλοί καρχαρίες θα μπορούσαν να μυρίσουν από απόσταση εκατοντάδων μέτρων.

Παρά το γεγονός ότι εργάστηκαν για δύο εβδομάδες - ρίχνοντας δόλωμα στον ωκεανό, λαμβάνοντας δείγματα θαλασσινού νερού για να αναζητήσουν DNA καρχαρία και χρησιμοποιώντας υποβρύχιες κάμερες - οι ερευνητές δεν κατάφεραν να βρουν ούτε έναν μεγάλο λευκό καρχαρία για να του τοποθετήσουν τον πομπό.

Το μόνο που κατάφεραν ήταν να καταγράψουν μια σύντομη εικόνα ενός γαλάζιου καρχαρία.

«Είναι απογοητευτικό», είπε ο Δρ Ferretti στο BBC. «Απλώς δείχνει πόσο υποβαθμισμένο είναι αυτό το οικοσύστημα».

Ενώ η ομάδα αναζητούσε επιζώντες καρχαρίες, έλαβε επίσης αναφορές ότι ένας νεαρός λευκός καρχαρίας είχε πιαστεί και σκοτωθεί σε ένα αλιευτικό σκάφος της Βόρειας Αφρικής - μόλις 20 ναυτικά μίλια από το σημείο όπου εργάζονταν.

Δεν είναι σαφές εάν το ζώο πιάστηκε τυχαία στα αλιευτικά εργαλεία ή εάν ήταν στόχος.

Ο Δρ Ferretti και η ομάδα του, ωστόσο, εκτιμούν ότι περισσότεροι από 40 μεγάλοι λευκοί καρχαρίες έχουν πιαστεί γύρω από τη συγκεκριμένη ακτή. «Αυτό είναι πολύ για έναν πληθυσμό που βρίσκεται σε κρίσιμο κίνδυνο», είπε.