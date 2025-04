Σοκαριστικό βίντεο: Η στιγμή που καρχαρίας κατασπαράζει κολυμβητή

Μαρτυρικό θάνατο μετά από επίθεση καρχαρία δέχθηκε κολυμβητής σε παραλία του Ισραήλ. Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχουν αποτυπωθεί οι τελευταίες στιγμές του, ενώ φωνάζει σε βοήθεια.

O κολυμβητής εξακολουθεί να αγνοείται μετά την επίθεση που δέχθηκε στα ανοικτά των ακτών της Χαντέρα, στο βόρειο Ισραήλ τη Δευτέρα.

Το περιστατικό παρακολούθησαν λουόμενοι που βρίσκονταν στην παραλία της Όλγας, οι οποίοι ακούγονται σε βίντεο να φωνάζουν σοκαρισμένοι, μπροστά στο φρικτό θέαμα.

Στο βίντεο, φαίνεται ένας άνδρας σε απόσταση μερικών εκατοντάδων μέτρων από την παραλία να παλεύει με τον μεγάλο θηλαστικό και να καλεί σε βοήθεια.

⚡️BREAKING:



A shark attack was reported off Olga Beach in Hadera, Israel, with initial reports of one Israeli dead.



Footage shows the shark moments before the attack, as swimmers were observing it and attempting to pet it. pic.twitter.com/TshesumwW2