Eurovision 2026: Στη Βιέννη θα γίνει ο 70ος διαγωνισμός τραγουδιού

Έτσι ανακοινώθηκε η πόλη που θα φιλοξενήσει την Eurovision 2026

Μετά από αναμονή μερικών ημερών, η EBU κι ο αυστριακός ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός ORF έκαναν γνωστή την πόλη που θα φιλοξενήσει την Eurovision 2026. Η Βιέννη επικράτησε του Ίνσμπρουκ κι επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί.

Εκτός από την πόλη, το πρωί της Τετάρτης έγιναν γνωστές κι οι ημερομηνίες που θα διεξαχθούν οι ημιτελικοί κι ο μεγάλος τελικός του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού.

Έτσι ο πρώτος ημιτελικός θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Μαΐου 2026, ο δεύτερος την Πέμπτη 14 Μαΐου 2026, ενώ ο μεγάλος τελικός το Σάββατο, 16 Μαΐου 2026 στο Wiener Stadthalle.

Η αρένα είναι έργο του αυστριακού αρχιτέκτονα Ρόλαντ Ράινερ, κατασκευάστηκε μεταξύ του 1953 και του 1958, ενώ έχει χωρητικότητα περίπου 16.000 ατόμων. Περιλαμβάνει έξι χώρους διεξαγωγών εκδηλώσεων, μια πισίνα, δυο γυμναστήρια, έναν μεγάλο και έναν μικρό χώρο πολλών χρήσεων, και ένα αμφιθέατρο με σκηνή. Εκεί είχε πραγματοποιηθεί η Eurovision το 2015.

Ο φετινός διαγωνισμός της Eurovision έχει διαφορετικό logo και το slogan «Europe, shall we dance (Ευρώπη, χορεύουμε;)».

Αυτή θα είναι η τρίτη φορά που η πρωτεύουσα της Αυστρίας θα φιλοξενήσει τη μεγάλη μουσική γιορτή της Ευρώπης. Η πρώτη φορά ήταν το 1967, μετά τη νίκη του Ούντο Γιούργκενς με το Merci Chérie έναν χρόνο νωρίτερα κι η δεύτερη το 2015, χάρη στη νίκη της Κοντσίτα Βουρστ και του Rise like A Phoenix.

Δείτε την εμφάνιση της αυστριακής συμμετοχής στην Eurovision 2025

Δέκα χρόνια μετά, ο 24χρονος τενόρος JJ έφερε ξανά τη νίκη στη χώρα με το ξεχωριστό τραγούδι Wasted Love.