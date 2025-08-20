Τυχερός κέρδισε το τζακπότ των 250.000.000 ευρώ για πρώτη φορά στη Γαλλία

Πόσοι ακόμα έχουν κερδίσει το αστρονομικό ποσό

Τελευταία Νέα
20.08.25 , 20:09 Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
20.08.25 , 20:01 Η Σαντορίνη εκπέμπει SOS μετά την κατολίσθηση - Τι λένε οι ειδικοί
20.08.25 , 19:24 Γιώργος Λιάγκας: Οι βουτιές στα νερά του Ιονίου με τους γιους του
20.08.25 , 19:09 Eurostat: Καμία μείωση του πληθωρισμού στην Ελλάδα
20.08.25 , 18:29 Geely: Από τα αυτοκίνητα στο διάστημα
20.08.25 , 18:20 Μητσοτάκης για εμπρηστές: «Η ατιμωρησία τελειώνει εδώ»
20.08.25 , 18:11 Εσπευσμένα στο νοσοκομείο η Σοφία Κουρτίδου - Τι συνέβη;
20.08.25 , 17:25 Eurovision 2026: Στη Βιέννη θα γίνει ο 70ος διαγωνισμός τραγουδιού
20.08.25 , 17:17 Καλιφόρνια: Άνδρας ξυλοκόπησε γυναίκα μέχρι λιποθυμίας
20.08.25 , 16:43 Ιωάννα Μαλέσκου: «Δεν έχω πάρει την αγάπη που θα ήθελα»
20.08.25 , 16:40 Τυχερός κέρδισε το τζακπότ των 250.000.000 ευρώ για πρώτη φορά στη Γαλλία
20.08.25 , 15:47 Έφοδος ελληνικού FBI σε οικισμό στις Αχαρνές- Χειροπέδες σε δύο «πιστολέρο»
20.08.25 , 15:40 Γιώργος Μαζωνάκης: «Ίσως εγώ να είμαι τρελός, αλλά εσύ...»
20.08.25 , 15:08 Τσιμιτσέλης: Η ανάρτηση για τα 13 χρόνια από τον θάνατο του πατέρα του
20.08.25 , 14:49 Τζένη Θεωνά: Στη θάλασσα με τους άντρες της ζωής της λίγο πριν τη γέννα
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία αρχείου AP (Bob Edme)
Τυχερός Κέρδισε Το Τζακπότ Των 250.000.000 Ευρώ Στη Γαλλία
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το αστρονομικό ποσό των 250.000.000 ευρώ που μοίραζε το EuroMillions κληρώθηκε χθες, Τρίτη, το βράδυ σε τυχερό ή τυχερή στη Γαλλία, με το ποσό αυτό να είναι το υψηλότερο που έχει μοιραστεί ποτέ από τυχερό παιγνίδι στη χώρα, σύμφωνα με τον όμιλο FDJ United.

Το μεγαλύτερο ποσό που είχε κερδηθεί προηγουμένως σε γαλλικό έδαφος ήταν 220.000.000 ευρώ, τα οποία είχε κερδίσει στο πλαίσιο του EuroMillions δελτίο στην Ταϊτή, στη Γαλλική Πολυνησία, το 2021.

Προηγούμενα τζακπότ 250.000.000 ευρώ του EuroMillions είχαν κληρωθεί φέτος σε τυχερούς στην Αυστρία και την Ιρλανδία.

Τα κέρδη που μοιράζει το EuroMillions έφτασαν και πάλι τα 250.000.000 ευρώ, που είναι το μέγιστο ποσό που μοιράζει το παιχνίδι αυτό, καθώς κανένας παίκτης δεν είχε βρει τους πέντε τυχερούς αριθμούς και τα δύο αστέρια της κλήρωσης της 15ης Αυγούστου που γινόταν για 234.000.000 ευρώ.

Ο τυχερός ή η τυχερή, που είχε τους αριθμούς 24-31-34-41-43 και τα αστέρια 6 και 8 που κερδίζουν το ποσό ρεκόρ που μοιράζει ο FDJ και οι ευρωπαίοι εταίροι του, έχει στη διάθεσή του/της 60 ημέρες από την ημέρα της κλήρωσης για να εμφανισθεί με το τυχερό δελτίο.

Στον ιστότοπό του ο FDJ United υπενθυμίζει ότι αν δεν παρουσιαστεί αυτός ή αυτή που κέρδισε το τζακπότ, το ποσό αυτό θα τεθεί ξανά σε κλήρωση για τέσσερις διαδοχικές φορές προτού αναδιανεμηθεί αυτομάτως στον/στην ή στους δεύτερους τυχερούς της 5ης κλήρωσης. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΖΑΚΠΟΤ
 |
EUROMILLIONS
 |
ΓΑΛΛΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top