MINI Paul Smith Edition: Γιατί είναι μοναδική αυτή η έκδοση

Το νέο MINI Paul Smith Edition συνδυάζει το εμβληματικό design του MINI με τη διάσημη σχεδιαστική γλώσσα του Paul Smith, «Classic with a Twist». Αυτή η ειδική έκδοση που αφορά ολόκληρη την οικογένεια MINI Cooper ξεχωρίζει με τη μοναδική της σχεδίαση. Το αμιγώς ηλεκτρικό MINI Cooper Paul Smith Edition είναι το πρώτο μοντέλο της νέας έκδοσης που κυκλοφορεί στο δρόμο. Αποδίδοντας 218 hp (160 kW) με κίνηση στους εμπρός τροχούς, το MINI Cooper SE Paul Smith Edition συνδυάζει την ξεχωριστή σχεδίαση με τη διασκεδαστική οδήγηση χωρίς εκπομπές ρύπων. Το σπριντ 0 - 100 km/h ολοκληρώνεται σε μόλις 6,7 δευτερόλεπτα.

Εξωτερικό: σπορ πινελιές με εμβληματικό στυλ.

Το MINI Cooper SE Paul Smith Edition σε Midnight Black χαρίζει στο 3θυρο μοντέλο μια πιο κλασική εμφάνιση. Η οροφή, επίσης σε μαύρο, προσελκύει την προσοχή με την εκδοχή του διάσημου ριγέ μοτίβου που αποτελεί σήμα κατατεθέν του Paul Smith. Αντί για τα γνωστά χρώματα, οι ρίγες έχουν γυαλιστερό και ματ μαύρο φινίρισμα.

Το MINI Cooper S Paul Smith Edition διαθέτει ένα ακόμα χρώμα που δημιουργήθηκε ειδικά για τη συγκεκριμένη έκδοση: το Inspired White. Η οροφή σε αποκλειστικό Nottingham Green το καθιστά άμεσα αναγνωρίσιμο δημιουργώντας μία ελκυστική αντίθεση με το εξωτερικό φινίρισμα. Το άκρο της οροφής στην πλευρά του οδηγού μαγνητίζει τα βλέμματα χάρη στις χαρακτηριστικές, πολύχρωμες ρίγες του Paul Smith.Εκτός από αυτά τα δύο εξωτερικά χρώματα, όλα τα μοντέλα της MINI Paul Smith Edition είναι επίσης διαθέσιμα στην αποκλειστική απόχρωση Statement Grey.

Το Nottingham Green, εμπνευσμένο από την πόλη καταγωγής του Βρετανού σχεδιαστή, δημιουργεί αντίθεση με τα τρία χρώματα αμαξώματος και κοσμεί τους πλευρικούς καθρέφτες, την οκταγωνική μάσκα και τα καπάκια των μπουλονιών των τροχών, φέροντας το λογότυπο Paul Smith σε όλες τις χρωματικές παραλλαγές.Οι 18άρες ζάντες αλουμινίου Night Flash Spoke Black με φιμέ διάφανη επίστρωση σε Dark Steel προσδίδουν στο MINI Paul Smith Edition μια δυναμική όψη.

Εσωτερικό: Βρετανικό χιούμορ και δημιουργικές λεπτομέρειες.

Το εσωτερικό, κοινό σε όλες τις εκδόσεις, διαθέτει καθίσματα σε χρώμα Nightshade Blue και μαύρες πλεκτές επιφάνειες με ριγέ μοτίβα tone-on-tone, ενδεικτικά της απέριττης βρετανικής κομψότητας. Μόλις ανοίξει η πόρτα, μια διακριτική προβολή καλωσορίζει τον οδηγό με ένα φιλικό «Hello», ενώ στο μαρσπιέ εμφανίζεται το σλόγκαν του Paul Smith, «Every day is a new beginning» (Κάθε μέρα είναι μια νέα αρχή).Ένα ακόμα δημιουργικό στοιχείο στο εσωτερικό είναι το υφασμάτινο ένθετο στην κάθετη ακτίνα του τιμονιού, με τις χαρακτηριστικές ρίγες του Paul Smith – υπογραμμίζοντας το αδιαμφισβήτητο στυλ του Βρετανού σχεδιαστή. Ένα χειρόγραφο γραφικό με το χαρακτηριστικό «κουνελάκι» του κοσμεί το πατάκι, αναδεικνύοντας το χιούμορ του Paul Smith και ολοκληρώνοντας με στιλ το design της καμπίνας.

Το αμιγώς ηλεκτρικό MINI Cooper Paul Smith Edition είναι ήδη διαθέσιμο σε επιλεγμένες αγορές.Τα μοντέλα MINI Cooper, 5θυρο MINI Cooper και MINI Cooper Cabrio Paul Smith Edition θα κυκλοφορήσουν από το δεύτερο τρίμηνο του 2026.