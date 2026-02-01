Νάουσα: Κάηκε ζωντανός στο υπνοδωμάτιό του

Τραγική κατάληξη είχε πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε κατοικία στη Νάουσα, με αποτέλεσμα ένα άτομο να χάσει τη ζωή του. Το θύμα, ένας άνδρας ηλικίας περίπου 60 ετών, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα από το φλεγόμενο σπίτι και λίγο αργότερα κατέληξε.

Το χρονικό της τραγωδίας ξεκίνησε λίγο μετά τις 12:00, όταν η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε κλήση για φωτιά σε μονοκατοικία. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις, αποτελούμενες από επτά πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι ρίχτηκαν στη μάχη της κατάσβεσης.

