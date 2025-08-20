Τσιμιτσέλης: Η ανάρτηση για τα 13 χρόνια από τον θάνατο του πατέρα του

Το συγκινητικό μήνυμα στα social media

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ο πατέρας του Γιάννη Τσιμιτσέλη
Ακούστε το άρθρο

Με μια συναισθηματικά φορτισμένη ανάρτηση στο Instagram, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης τίμησε τη μνήμη του πατέρα του, με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τον θάνατό του.

Ο αγαπημένος ηθοποιός ανέβασε στα stories του ένα σύντομο βίντεο με τον πατέρα του και έγραψε: «Πατέρα, πάνε τώρα 13 χρόνια», χωρίς να χρειαστεί να πει περισσότερα. 

Τσιμιτσέλης: «Τη 2η μέρα από τον θάνατο του πατέρα μου πήγα στα μπουζούκια»

Ο πατέρας του Γιάννη Τσιμιτσέλη, Λάμπρος Τσιμιτσέλης

Ο πατέρας του Γιάννη Τσιμιτσέλη, Λάμπρος Τσιμιτσέλης

Σε παλαιότερη συνέντευξή του, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης είχε μιλήσει ανοιχτά για τη «μάχη» του πατέρα του με τον καρκίνο και το πώς βίωσε εκείνος την απώλεια.

«Όταν έμαθα ότι ήταν άρρωστος, έφαγα την ψυχρολουσία κατά 50% τότε και 50% όταν έφυγε. Έμαθα ότι είχε τρεις μήνες ζωής, οπότε περνάς ένα πρώιμο πένθος. Όταν ήρθε η ώρα, είχα προετοιμαστεί και είχαμε αποχαιρετισθεί. Κι αυτό είναι σημαντικό… όλα αυτά που σκέφτεσαι μετά, ‘γιατί δεν πήρα ένα τηλέφωνο», είχε πει χαρακτηριστικά.

Τσιμιτσέλης: «Ήταν απόλυτα συνειδητή η απόφαση της καταστροφής μου»

Ο ηθοποιός είχε αναφερθεί και στον τρόπο που βίωσε εκείνες τις πρώτες ημέρες μετά τον θάνατο, αποκαλύπτοντας πως επέλεξε να ζήσει τον πόνο με τον δικό του τρόπο, ανάμεσα σε φίλους, μουσική και φως, όπως ίσως θα ήθελε να τον δει και ο πατέρας του: «Ο πατέρας μου δεν ήξερε τίποτα. Έφυγε στους τρεις μήνες και πέντε ημέρες, απίστευτη ακρίβεια. Τη δεύτερη μέρα που πέθανε πήγα στα μπουζούκια. Υπέφερα, αλλά ήθελα να είμαι με φίλους, να ακούω μουσική. Πίστευα πως με έβλεπε από κάπου και θα γούσταρε να βλέπει τον γιο του να διασκεδάζει».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΙΤΣΕΛΗΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
