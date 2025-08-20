Καλιφόρνια: Άνδρας ξυλοκόπησε γυναίκα μέχρι λιποθυμίας

Ένα σοκαριστικό βίντεο που έγινε viral δείχνει έναν άνδρα να ξυλοκοπεί άγρια μια γυναίκα, μέχρι να χάσει τις αισθήσεις της, σε μια συναυλία στο Rose Bowl την Κυριακή το βράδυ.
Ο άνδρας φαίνεται να χτυπάει μια αβοήθητη γυναίκα και τους φίλους της σε μια παράσταση του Rüfüs Du Sol στο διάσημο στάδιο στην Πασαντίνα της Καλιφόρνια.
Η Σέλμπι Έλστον, μητέρα τριών παιδιών από το Φοίνιξ της Αριζόνα, είπε ότι λιποθύμησε και ξύπνησε στην ιατρική σκηνή του χώρου, σύμφωνα με μια ανάρτηση στο Facebook.