Chios Pass 2026: Έρχεται νέο voucher για διακοπές στη Χίο

Ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση νέο voucher για διακοπές στη Χίο, το Chios Pass 2026, στο πλαίσιο των μέτρων για τους πληγέντες από τη μεγάλη φωτιά στο νησί.

Σε τηλεδιάσκεψη του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδου, με τον Δήμαρχο Χίου Γιάννη Μαλαφή και τον βουλευτή Χίου Νότη Μηταράκη, αποφασίστηκαν τα εξής:

Επιδότηση ενοικίου 300-500 ευρώ για όσους έχασαν τα σπίτια τους

Γρήγορες αποζημιώσεις με ολοκλήρωση αιτήσεων έως τις 8 Σεπτεμβρίου και αυτοψίες κτιρίων έως 24 Αυγούστου

Απαλλαγή από ΕΝΦΙΑ για πληγέντες

Χρηματοδότηση 3 εκατ. ευρώ προς Δήμο και ΔΕΥΑΧ για αποκατάσταση υποδομών

Επιπλέον ενίσχυση λόγω νησιωτικότητας και ειδικά μέτρα για τις επιχειρήσεις, ώστε να διατηρηθούν θέσεις εργασίας