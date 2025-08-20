Chios Pass 2026: Έρχεται νέο voucher για διακοπές στη Χίο

Περιλαμβάνει ειδική πρόβλεψη για την περιοχή της Αμανής

Επιμέλεια STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Unsplash
Νέα μέτρα για πυρόπληκτους | Επιδότηση ενοικίου έως και 80% / SKAI
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση νέο voucher για διακοπές στη Χίο, το Chios Pass 2026, στο πλαίσιο των μέτρων για τους πληγέντες από τη μεγάλη φωτιά στο νησί. 

Νταντάδες της Γειτονιάς: Μισθός 500 ευρώ σε παπούδες και γιαγιάδες

Σε τηλεδιάσκεψη του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδου, με τον Δήμαρχο Χίου Γιάννη Μαλαφή και τον βουλευτή Χίου Νότη Μηταράκη, αποφασίστηκαν τα εξής:

  • Επιδότηση ενοικίου 300-500 ευρώ για όσους έχασαν τα σπίτια τους
  • Γρήγορες αποζημιώσεις με ολοκλήρωση αιτήσεων έως τις 8 Σεπτεμβρίου και αυτοψίες κτιρίων έως 24 Αυγούστου
  • Απαλλαγή από ΕΝΦΙΑ για πληγέντες
  • Χρηματοδότηση 3 εκατ. ευρώ προς Δήμο και ΔΕΥΑΧ για αποκατάσταση υποδομών
  • Επιπλέον ενίσχυση λόγω νησιωτικότητας και ειδικά μέτρα για τις επιχειρήσεις, ώστε να διατηρηθούν θέσεις εργασίας

 

Διαβάστε περισσότερα:
CHIOS PASS 2026
 |
CHIOS PASS
 |
VOUCHER
 |
ΧΙΟΣ
 |
ΔΙΑΚΟΠΕΣ
