Ο δύσκολος αγώνας και το συγκινητικό «ευχαριστώ» της Μικαέλας Φωτιάδη

Τους τελευταίους μήνες, η Μικαέλα Φωτιάδη που μας συστήθηκε μέσα από το GNTM, έχει αφήσει πίσω της την Ελλάδα και έχει εγκατασταθεί στην Ολλανδία, όπου βρίσκεται κοντά στην οικογένειά της.

Η απόφασή της αυτή, όπως αποκάλυψε η ίδια μέσα από τα social media, προέκυψε εξαιτίας ενός σοβαρού προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει και το οποίο απαιτεί προσοχή και φροντίδα.

Η νέα της πραγματικότητα την έχει φέρει μακριά από τον γιο της, που ζει στην Ελλάδα με τον πατέρα του, Γιάννη Μπορμπόκη. Παρά την απόσταση, η φροντίδα και η αγάπη προς το παιδί τους παραμένουν πρωταρχικές προτεραιότητες και για τους δύο γονείς.

Η Μικαέλα, μέσα από τα posts της, έχει εκφράσει πολλές φορές την ευγνωμοσύνη της για την αφοσίωση και τη στήριξη του πρώην συντρόφου της, ο οποίος φροντίζει να μεγαλώνει το παιδί τους με αγάπη και ασφάλεια.

Σε μια από τις πιο συγκινητικές αναρτήσεις της, η Μικαέλα μίλησε ανοιχτά για την αλλαγή που βιώνει στην προσωπική της ζωή: «Η Μικαέλα έχει γίνει Μικά, έχω αλλάξει όνομα, έχω αλλάξει ζωή, έχω αλλάξει χώρα». Παρόλο που δεν έχει αποκαλύψει λεπτομέρειες για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει, διαβεβαιώνει πως σύντομα θα μιλήσει για όλα όταν νιώσει έτοιμη. Με αισιοδοξία και δύναμη, ευχαριστεί όλους όσους την στηρίζουν και της στέλνουν μηνύματα αγάπης.

Η απόσταση από τον γιο της είναι ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια αυτής της περιόδου. Σε μία συγκινητική ανάρτηση, μίλησε για τη μοναδική τους σχέση και την επιθυμία της να είναι ξανά μαζί: «Η φωτογραφία σου βρίσκεται δίπλα μου στο κομοδίνο, μέσα στον φάκελό μου, στα βιβλία μου, παντού! ΕΣΥ! ΜΑΖΙ στον αγώνα μου! Παρότι είμαστε μακριά, η καρδιά μας είναι ενωμένη, μισή εσύ, μισή εγώ».

Μέσα από αυτές τις δύσκολες στιγμές, η στήριξη του Γιάννη Μπορμπόκη είναι πολύτιμη. Χθες, με αφορμή μια ανάρτηση του Γιάννη που δείχνει μια από τις στιγμές που περνούν μαζί με τον γιο τους, η Μικαέλα μοιράστηκε ξανά τη φωτογραφία και έγραψε με ειλικρινή ευγνωμοσύνη: «Είμαι τόσο, μα τόσο πολύ ευγνώμων που το παιδάκι μας είναι ευτυχισμένο. Σε ευχαριστώ, baby daddy».

Μπορεί οι δυο τους να τράβηξαν χωριστούς δρόμους, αλλά γνωρίζουν πολύ καλά πως θα τους ενώνει για πάντα ο γιος τους.

Γιάννης Μπορμπόκης- Μικαέλα Φωτιάδη, το 2018/ NDP