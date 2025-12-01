Ένταση στο αγροτικό μπλόκο στα Μάλγαρα: Οδηγός ΙΧ έπεσε σε τρακτέρ

Ένταση προκλήθηξε στο μπλόκο των αγροτών στην Εθνική Οδό, κοντά στα διόδια των Μαλγάρων. Οι αγρότες είχαν κλείσει ξαφνικά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από το πρωί, προκαλώντας την αγανάκτηση των οδηγών που περνούσαν.

Σύμφωνα με το OPEN, η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν ένα όχημα συγκρούστηκε με τρακτέρ που είχε σταθμεύσει στον δρόμο, προκαλώντας ζημιές.

Η ένταση που ακολούθησε ήταν μεγάλη, αλλά οι αγρότες κατάφεραν γρήγορα να την ηρεμήσουν και να αποκατασταθεί η τάξη.

Φωτογραφία από βίντεο Οpen

Aγρότες: «Θα γεμίσουμε όλη τη χώρα με τρακτέρ»

Νωρίτερα, ένταση επικράτησε και έξω από το Δικαστικό Μέγαρο της Λάρισας, όπου οι αγρότες διαμαρτυρήθηκαν για τη σύλληψη τριών συναδέλφων τους κατά τα επεισόδια στο μπλόκο της Νίκαιας.

«Θα γεμίσουμε τη χώρα με τρακτέρ και κόσμο», προειδοποίησε ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, καταγγέλλοντας παράλληλα «όργιο καταστολής από την κυβέρνηση». Όπως τόνισε, οι συνάδελφοί τους αντιμετωπίζονται σαν κοινoί εγκληματίες και δικάζονται με τη διαδικασία του αυτοφώρου, ενώ ανέφερε ότι η παρουσία των ΜΑΤ και η δράση συγκεκριμένων ατόμων επιτείνει την οργή των αγροτών.

Ο κ. Μαρούδας προανήγγειλε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, ζητώντας από την Πολιτεία πολιτική λύση στα αιτήματα των επαγγελματιών του αγροτικού κλάδου. Παράλληλα, καταδίκασε την τακτική της κυβέρνησης, η οποία, όπως είπε, εξοργίζει και φτάνει την αγανάκτηση των αγροτών στα όρια.

Σημείωσε επίσης ότι οι αγρότες είναι απλήρωτοι, έχουν πουλήσει τα προϊόντα τους κάτω από το κόστος παραγωγής, δέχονται χημικά και διώξεις, ενώ παράλληλα καταγγέλλουν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. «Την απάντηση θα την πάρουν στον δρόμο», κατέληξε ο κ. Μαρούδας.

Αγρότες έξω από τα δικαστήρια Λάρισας / Φωτογραφίες Eurokinissi

Πού έχει κλείσει η η Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης

Σε αιφνιδιαστικό αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Αθήνας, στο ύψος των διοδίων Μαλγάρων, προχώρησαν λίγο μετά τις 11 το πρωί αγρότες του Δήμου Δέλτα, κλείνοντας αρχικά το ένα ρεύμα κυκλοφορίας και στη συνέχεια και το άλλο.

Κλειστή παραμένει και η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στο ύψος της Νίκαιας, όπου τα τρακτέρ των Θεσσαλών αγροτών βρίσκονται από χθες το μεσημέρι παρατεταγμένα πάνω στο οδόστρωμα, στο πλαίσιο της έναρξης των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Στο σημείο παραμένει αυξημένη η παρουσία αγροτών και αγροτικών συλλόγων, ενώ στο μπλόκο φτάνουν σταδιακά και άλλα μηχανήματα, με τα περισσότερα να αναμένονται σήμερα για την ενίσχυση του αγροτικού μπλόκου.

Αποκλεισμένος παραμένει και ο αυτοκινητόδρομος Ε65 από τα τρακτέρ των αγροτών της Καρδίτσας, που έχουν τοποθετηθεί από χθες κατά μήκος του, στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Φωτογραφίες από το μπλόκο των αγροτών στη Νίκαια Λάρισας / Φωτογραφίες Eurokinissi

Συγκεκριμένα, ισχύουν οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, στις εισόδους - εξόδους, αμφίπλευρα, του ανισόπεδου κόμβου Καρδίτσας του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε-65, καθώς και στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου από 72,3 χ/θ (Α/Κ Σοφάδων) έως και 97,3 χ/θ (Α/Κ Προαστίου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο μπλόκο μέχρι να δοθούν λύσεις, ενώ προγραμματίζουν σήμερα το απόγευμα να πραγματοποιήσουν συνέλευση για να καθορίσουν οργανωτικά τις επόμενες κινήσεις τους.

Επίσης στη δημιουργία μπλόκου στον κόμβο Μεγαλοχωρίου θα προχωρήσουν και οι αγρότες των Τρικάλων την ερχόμενη Τετάρτη, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων «Η Άνοιξη».

Μαρινάκης για αγροτικές κινητοποιήσεις: «Οι δρόμοι θα μείνουν ανοικτοί»

«Δεν μπορεί κανένας να κλείνει δρόμους, ανεξάρτητα από το αίτημά του», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στις κινητοποιήσεις των αγροτών.

Όπως εξήγησε, η κυβέρνηση έχει ήδη ανταποκριθεί σε πολλά από τα αιτήματα των αγροτών, προσθέτοντας ότι φέτος, έστω και με καθυστέρηση, θα διατεθούν περισσότερα χρήματα από ποτέ στα δικαιούχα άτομα. Επιπλέον, σημείωσε ότι έχουν μειωθεί φόροι και έχει δοθεί μόνιμη λύση για τον ΕΦΚ στο πετρέλαιο.

«Κατανοούμε το δικαίωμα στη διαμαρτυρία και τη διεκδίκηση, αλλά δε θα επιτρέψουμε να διακοπεί η κυκλοφορία και να ταλαιπωρηθούν οι πολλοί», είπε. Τόνισε, ακόμη, ότι οι δρόμοι θα παραμείνουν ανοικτοί, η ΕΛΑΣ θα εκτελεί τα καθήκοντά της και η εφαρμογή του νόμου θα αποτελεί προτεραιότητα. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για ταχύτερες πληρωμές, αλλά πάντα σε συνδυασμό με την τήρηση της νομοθεσίας.