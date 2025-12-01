Εξετάζεται απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στον Κηφισό

Λύσεις στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής αναζητά η κυβέρνηση, με τον Κηφισό να βρίσκεται στο επίκεντρο. Σύμφωνα με τον Κ. Κυριανάκη, εξετάζεται η απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων συγκεκριμένες ώρες της ημέρες.

Συγκεκριμένα, όπως αποκάλυψε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, εξετάζεται η πιθανότητα να απαγορεύεται η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων στον Κηφισό από τις 7 έως τις 10 το πρωί. «Χρησιμοποιούμε drones για να μετρήσουμε πόσα οχήματα κυκλοφορούν και πόσο χώρο καταλαμβάνουν», δήλωσε το πρωί της Δευτέρας μιλώντας στο Action 24.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα πλεονεκτήματα μιας τέτοιας κίνησης είναι η μείωση της κίνησης στον Κηφισό και στην Αττική Οδό τις πρωινές ώρες, ενώ το μειονέκτημα είναι ότι πριν και μετά το συγκεκριμένο διάστημα θα δημιουργούνται ξανά μποτιλιαρίσματα.

Όσον αφορά τα ωράρια τροφοδοσίας στον δήμο Αθηναίων, αυτά ισχύουν από τις 9:00 έως τις 21:00. Ο κ. Κυρανάκης σημείωσε ότι είναι εφικτό να εφαρμοστεί μέτρο πριν τις 10:00, αρκεί να υπάρχει συνολική συνεργασία, αλλά μετά το συγκεκριμένο διάστημα με πολλά οχήματα ταυτόχρονα η διαχείριση γίνεται δύσκολη. Παράλληλα επισήμανε ότι το κόστος για τις επιχειρήσεις θα αυξηθεί, καθώς θα χρειαστεί προσωπικό νωρίς το πρωί, και θα μετακυλιστεί στους καταναλωτές. «Είναι μια λύση, αλλά πρέπει να είμαστε ειλικρινείς για τις συνέπειες», τόνισε.

«Εγώ είμαι υπέρ του να το δοκιμάσουμε, αλλά όταν ζητάς από επιχειρήσεις να έχουν υπάλληλο τα ξημερώματα, αυξάνουν το κόστος και πού θα το μετακυλήσουν; Στο ράφι. Είναι μια λύση αλλά πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τον κόσμο τι συνέπειες θα φέρει», υπογράμμισε.

Τέλος για τα τρόλεϊ στο κέντρο του Πειραιά

Την ίδια ώρα, ο κ. Κυρανάκης ανακοίνωσε ότι την Κυριακή ξεκινά η αφαίρεση των καλωδίων των τρόλεϊ από το κέντρο του Πειραιά, όπου το δίκτυο είναι πυκνό και δημιουργεί πολλά προβλήματα. Αυτό εμποδίζει ακόμα και τη λειτουργία του τραμ προς το λιμάνι, λόγω σύγκρουσης γραμμών.

Στις γραμμές των καταργούμενων τρόλεϊ θα κυκλοφορούν πλέον ηλεκτρικά λεωφορεία. Σύμφωνα με τον υπουργό, το κόστος δύο τρόλεϊ αντιστοιχεί σε τρία ηλεκτρικά λεωφορεία, ενώ το μέτρο θα επεκταθεί και στο κέντρο της Αθήνας, διατηρώντας όμως ορισμένες ευθείες διαδρομές. Οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία και στα υπόλοιπα τρόλεϊ δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουν προβλήματα ή να χάσουν τη δουλειά τους.