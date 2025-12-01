Γιάννης Τσουμαράκης: Το βραβείο Χορν, η yoga και η αυτοκριτική στα 25 του

Πριν από περίπου έναν χρόνο παρακολούθησα την παράσταση Blue Train και ήταν τότε που σκέφτηκα: «Πρέπει να κάνω συνέντευξη σε αυτό το παιδί! Τι ταλαντούχος ηθοποιός!».

Ο Γιάννης Τσουμαράκης πρωταγωνιστεί για 2η χρονιά στην επιτυχημένη παράσταση του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και έτσι, «έκλεισα» ραντεβού μαζί του στο θέατρο Άλμα.

Ο Γιάννης, ένα παιδί με απίστευτη ενέργεια, μας μίλησε για τη ζωή του, για τη δουλειά του στο θέατρο, αλλά και για όσα τον εμπνέουν καθημερινά. Ο Γιάννης Τσουμαράκης γεννήθηκε στην Αθήνα στις 7 Ιουλίου του 2000 και από μικρή ηλικία έδειξε την αγάπη του για την τέχνη. Αποφοίτησε από το Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα και το 2017 εισήχθη στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, από την οποία αποφοίτησε αριστούχος το 2021. Παράλληλα σπουδάζει Φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ, γνωρίζει ακορντεόν και πιάνο και μιλάει άπταιστα αγγλικά και γαλλικά.

O Γιάννης Τσουμαράκης μιλά στο star.gr και την Κατερίνα Καραγιάννη

Στην παράσταση Blue Train, ο Γιάννης ενσαρκώνει τον Πάνο, ένα 20χρονο αγόρι γεμάτο ενέργεια και όρεξη για ζωή, που γνωρίζεται με τον Μιχάλη σε ένα μπαρ και στη συνέχεια επικοινωνεί μαζί του μέσω εφαρμογής, για να καταλήξει σε μια προσωπική συνάντηση στο σπίτι του Μιχάλη. Όπως μας είπε χαρακτηριστικά, έχει κοινά με τον ρόλο αυτό: «Όρεξη για ζωή έχω. Ενέργεια επίσης έχω όταν κάνω κάτι που αγαπάω».

Μας εξήγησε πόσο σημαντικό για έναν ηθοποιό είναι να βρει κομμάτια της ψυχολογίας του που ταυτίζονται με τον ρόλο: «Αναλύοντας αυτό το αγόρι, κατάλαβα ότι έχω πολλά κοινά χαρακτηριστικά ως προς κάποιες πολύ εσωτερικευμένες ανασφάλειες που μπορεί να έχει και οι οποίες βγαίνουν στη σκηνή».

Νιώθει πιο «ώριμος» στα 25 του έτη;

Στα 25 του χρόνια, ο Γιάννης νιώθει πως έχει μεγαλύτερη ψυχραιμία: «Τώρα νιώθω πιο ψύχραιμος από τον 20χρονο Γιάννη», αλλά την ίδια στιγμή παραδέχεται πως η αυτοκριτική παραμένει μέρος της πορείας του. Κοιτάζοντας δουλειές που έκανε πριν από χρόνια, λέει στον εαυτό του «μπράβο», γιατί έχει καταφέρει να εξοικειωθεί περισσότερο με τη δουλειά του και με τον εαυτό του.

Το βραβείο «Δημήτρης Χορν»

Το θεατρικό βραβείο Χορν για το 2025 έλαβε ο Γιάννης Τσουμαράκης για τον ρόλο του Γιωργάκη στο έργο "Κασέτα" της Λούλας Αναγνωστάκη - από την επιτροπή που απαρτίζουν οι Λυδία Κονιόρδου, Ειρήνη Μουντράκη Μυρτώ Λοβέρδου και Αντιγόνη Καράλη. Στην παράσταση που σκηνοθέτησε ο Μάνος Καρατζογιάννης στο Θέατρο Σταθμός, ο νέος ηθοποιός που αποφοίτησε από τη δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου το 2021, ερμήνευσε με ορμή το ρόλο του γεμάτου ζωή και όνειρα μικρού γιου της οικογένειας που λατρεύει το ποδόσφαιρο.

Οι νικητές των βραβείων Χορν και Μερκούρη για τη σεζόν 2023 2024, Γιάννης Τσουμαράκης και Μαίρη Μηνά/ NDP Έλλη Πουπουλίδου

Ο ίδιος μας είπε πως δεν το περίμενε: «Ήταν μια πολύ ευτυχής στιγμή, την οποία δεν την περίμενα, όσο κλισέ και να ακούγεται». Μας αποκάλυψε μάλιστα πως δεν γνώριζε καν ότι ήταν υποψήφιος και το έμαθε από το ίντερνετ, γεγονός που έκανε την απονομή ακόμα πιο απρόσμενη. «Έμαθα από το ίντερνετ ότι είμαι υποψήφιος για το βραβείο» είπε.

Η γιόγκα και η προσωπική ισορροπία

Πέρα από τη σκηνή, ο Γιάννης έχει βρει στη γιόγκα μια προσωπική και καλλιτεχνική διέξοδο. Έχει πιστοποιηθεί ως Yoga Instructor και μας είπε πως η γιόγκα είναι κάτι που αγαπά πολύ: «Μ’ αρέσει η σχέση με το σώμα, η ευλυγισία, η ενδυνάμωση, με βοηθάει να συγκεντρωθώ». Ξεκίνησε πριν πέντε χρόνια, αρχικά ως προσωπική πρακτική, αλλά στη συνέχεια αποφάσισε να διδάξει και σε άλλους: «Άρχισα να το κάνω, να το κάνω, να το κάνω και λέω: ‘Ωραία, αφού το γουστάρεις τόσο πολύ, αφού σου είχε λείψει κάπως η μαθητεία σου, κάνε το’».

Μας εξήγησε ότι η γιόγκα τον βοηθά να παραμένει συγκεντρωμένος, ισορροπημένος και σε επαφή με το σώμα και το πνεύμα του, κάτι που έχει άμεση σχέση με τη δουλειά του στο θέατρο.

Στον ελεύθερό του χρόνο αγαπά να... κοιμάται!

Μας μίλησε και για τον τρόπο που περνά τον ελεύθερο χρόνο του. Κοιμάται, τρώει, μαγειρεύει και βλέπει φίλους, ενώ όταν έχει δύο μέρες ρεπό προσπαθεί να κάνει μια μικρή εκδρομή, να έρθει σε επαφή με τη φύση, τη θάλασσα ή το βουνό. Όπως μας είπε: «Μία μικρή απόδραση μου κάνει πάρα πολύ καλό».

Αυτό το διάστημα, συμμετέχει σε μια άλλη παράσταση, στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, με τίτλο « Ο Οιδίποδας». Ο «Οιδίπους», μια σύγχρονη μεταφορά του κλασικού έργου του Σοφοκλή. Στη διασκευή αυτή, ο Οιδίποδας έχει γίνει πρόεδρος της χώρας και η ιστορία διαδραματίζεται στο προεκλογικό του κέντρο τη νύχτα των αποτελεσμάτων, όπου μέσα σε λίγες ώρες η ένταση φτάνει στο ζενίθ. Ο Γιάννης μας είπε πως πρόκειται για «πολύ σύγχρονο και πολύ άμεσο έργο, πολύ ωραίο».