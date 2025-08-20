Έφοδος ελληνικού FBI σε οικισμό στις Αχαρνές- Χειροπέδες σε δύο «πιστολέρο»

«Φρούρια» έχουν κάνει τα σπίτια τους οι κάτοικοι

20.08.25 , 15:47 Έφοδος ελληνικού FBI σε οικισμό στις Αχαρνές- Χειροπέδες σε δύο «πιστολέρο»
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (20/8/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Δεν έχουν τελειωμό τα περιστατικά άσκοπων πυροβολισμών, με ασυνείδητους που ρίχνουν στον αέρα, αδιαφορώντας πλήρως αν κάποια αδέσποτη σφαίρα καταλήξει σε κάποιο κεφάλι. Δύο Ρομά συνελήφθησαν επ' αυτοφώρω από τους αστυνομικούς να πυροβολούν στην περιοχή Αυλίζα στις Αχαρνές κι άλλοι δύο για διακίνηση ναρκωτικών. Το αποκλειστικό ρεπορτάζ είναι του Γιάννη Σωτηρόπουλου.

Αποκλειστικό Star: Η στιγμή της σύλληψης υπόπτου για τον βιασμό γυναίκας

Έφοδος ελληνικού FBI σε οικισμό Ρομά στις Αχαρνές 

Πάνοπλοι αστυνομικοί του ελληνικού FBI έκαναν χθες έφοδο σε σπίτι στην περιοχή Αυλίζα στις Αχαρνές και πέρασαν χειροπέδες σε 2 Ρομά, σε μια 40χρονη και σε έναν 35χρονο, κατηγορούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών. 

Έφοδος του ελληνικού FBI στις Αχαρνές

Σε φρούρια με αγκαθωτά συρματοπλέγματα έχουν μετατρέψει τα σπίτια τους οι κάτοικοι στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου, που βρίσκεται δίπλα στην Αυλίζα εδώ στο Μενίδι.

«Γι' αυτό τα έβαλα, έμπαιναν συνέχεια από δω μέσα. Εδώ γίνεται χαμός, μου μπήκανε προχθές μέσα, οι περισσότεροι είναι Ρομά», λέει κάτοικος της περιοχής. 

Σε εξέλιξη επιχείρηση του ελληνικού FBI για εκβιασμούς, εκρήξεις και όπλα

Αχαρνές: Χειροπέδες σε δύο «πιστολέρο» Ρομά 

Και σαν να μην έφταναν οι εισβολές σε σπίτια και η διακίνηση ναρκωτικών στις Αχαρνές, οι σφαίρες συνεχίζουν να πέφτουν σαν «βροχή». Οι κάτοικοι φοβούνται να βγουν έξω από τα σπίτια τους, κυρίως στις περιοχές που γειτνιάζουν με οικισμούς Ρομά. 

«Όταν έχουνε γλέντι πυροβολάνε κι εμείς οι ίδιοι φοβόμαστε για τα παιδιά μας. Πηγαίνουν φροντιστήρια, βγαίνουμε βόλτα. Πολλοί πούλησαν τα σπίτια τους και φύγανε. Η περιοχή έχει γίνει γκέτο!», προσθέτει άλλος κάτοικος της περιοχής. 

Στην περιοχή Αυλίζα οι αστυνομικοί συνέλαβαν δύο πιστολέρο Ρομά, 26 & 27 ετών, που πυροβόλησαν πέντε φορές στον αέρα. 

 

Διαβάστε περισσότερα:
FBI
 |
ΑΧΑΡΝΕΣ
 |
ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ
