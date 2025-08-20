Ηράκλειο: Άτομο έπεσε στις ράγες του ΗΣΑΠ

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των συρμών

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Διακοπή της κυκλοφορίας: Έπεσε άτομο στις γραμμές του ηλεκτρικού / SKAI
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης (20/8) στο Νέο Ηράκλειο, όταν άνδρας έπεσε από πεζογέφυρα στις γραμμές του ΗΣΑΠ.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν επρόκειτο για απόπειρα αυτοκτονίας ή για ατύχημα που τον οδήγησε στην πτώση.

Τραγωδία στα Άνω Πατήσια: Νεκρός ο άνδρας που έπεσε στις γραμμές του ΗΣΑΠ

Στο σημείο έσπευσαν η Πυροσβεστική αλλά και το ΕΚΑΒ, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του. 

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, η κυκλοφορία των συρμών από Πειραιά έως Κηφισιά έχει αποκατασταθεί.

 

