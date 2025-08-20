Ηράκλειο: Άτομο έπεσε στις ράγες του ΗΣΑΠ

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης (20/8) στο Νέο Ηράκλειο, όταν άνδρας έπεσε από πεζογέφυρα στις γραμμές του ΗΣΑΠ.
Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν επρόκειτο για απόπειρα αυτοκτονίας ή για ατύχημα που τον οδήγησε στην πτώση.
Τραγωδία στα Άνω Πατήσια: Νεκρός ο άνδρας που έπεσε στις γραμμές του ΗΣΑΠ
Στο σημείο έσπευσαν η Πυροσβεστική αλλά και το ΕΚΑΒ, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.
Δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.
Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, η κυκλοφορία των συρμών από Πειραιά έως Κηφισιά έχει αποκατασταθεί.
